[{"available":true,"c_guid":"0190c6d4-8a2a-4bdd-8063-33b773ae9b8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti képviselői helyére pályázik a budai Hegyvidéken.\r

\r

\r

","shortLead":"A kormánybiztos Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter parlamenti képviselői helyére pályázik a budai...","id":"20210522_politika_kepviselojelolt_furjes_balazs_valasztas_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0190c6d4-8a2a-4bdd-8063-33b773ae9b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e3b9fc-4fa9-4a74-bd44-3685b7f55f49","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_politika_kepviselojelolt_furjes_balazs_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 22. 10:45","title":"Pokornival és Józsi hentessel jelentkezett be képviselőjelöltnek Fürjes Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151241aa-04ea-4bf3-b11a-95e34c4cf62a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Új térbeli szerződésre” van szükség Hashim Sarkis kurátor szerint.","shortLead":"„Új térbeli szerződésre” van szükség Hashim Sarkis kurátor szerint.","id":"20210522_velenccei_epiteszeti_biennale_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151241aa-04ea-4bf3-b11a-95e34c4cf62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b6663d-11dc-4c8d-a90c-7b559d5b7846","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_velenccei_epiteszeti_biennale_2021","timestamp":"2021. május. 22. 16:44","title":"Építészektől várja a megosztottság ellenszerét a Velencei Építészeti Biennálé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0c09b5-5fe2-4b3b-b7bd-f0a73695b6e2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egyre kínosabb részletek látnak napvilágot Bill Gatesről, amióta bejelentették a válásukat a feleségével. Kiderült, hogy nem éppen ministránsfiú volt, a Microsoftnál és a nejével együtt vezetett alapítványnál is ostromolta a nőket, a legkényelmetlenebb azonban a pedofil milliomoshoz, Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata lehet.","shortLead":"Egyre kínosabb részletek látnak napvilágot Bill Gatesről, amióta bejelentették a válásukat a feleségével. Kiderült...","id":"20210521_Bulibaro_rejlett_Bill_Gates_programozoi_szurkesege_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c09b5-5fe2-4b3b-b7bd-f0a73695b6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367fe2fb-3eab-41af-95b7-a6f338ca26e9","keywords":null,"link":"/360/20210521_Bulibaro_rejlett_Bill_Gates_programozoi_szurkesege_mogott","timestamp":"2021. május. 21. 19:00","title":"Bulibáró rejlett Bill Gates programozói szürkesége mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455ad2cf-8a67-4a64-bd8b-05ac6228fb74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a hajnalba nyúló bulika, BL-döntő, két hét múlva pedig kezdődnek a koncertek. Belépni csakis védettségi igazolvánnyal lehet majd.","shortLead":"Jön a hajnalba nyúló bulika, BL-döntő, két hét múlva pedig kezdődnek a koncertek. Belépni csakis védettségi...","id":"20210522_budapest_park_buli_szorakozas_koncertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=455ad2cf-8a67-4a64-bd8b-05ac6228fb74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f5bae6-311d-4967-99d7-f31474ace0b3","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_budapest_park_buli_szorakozas_koncertek","timestamp":"2021. május. 22. 11:33","title":"Jövő hétvégén nyit a Budapest Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös vitaszabályzatot is kidolgoznak majd, hogy méltányos keretek között tartsák a vitákat.","shortLead":"Közös vitaszabályzatot is kidolgoznak majd, hogy méltányos keretek között tartsák a vitákat.","id":"20210522_ellenzeki_elovalasztas_jelolti_vitak_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaff766-f1a4-4be4-b4b4-99f6e175de5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_ellenzeki_elovalasztas_jelolti_vitak_valasztas","timestamp":"2021. május. 22. 12:03","title":"Július végén indulhatnak az ellenzéki jelöltek előválasztási vitái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","shortLead":"Ez lehet a nyolcadik koronavírus, amely az emberi szervezetben betegséget vált ki.","id":"20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae10bfb-3518-462c-a283-b4081f0dbb2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_kutyak_tudogyulladas_koronavirus_malajzia","timestamp":"2021. május. 21. 21:12","title":"Kutyáktól eredő koronavírusfajtát azonosítottak tüdőgyulladással kezelt malajziai betegekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f543be-5882-426f-9911-3b8c743532c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiégett csarnokról az MTI fotókat adott ki.","shortLead":"A kiégett csarnokról az MTI fotókat adott ki.","id":"20210523_kiskoros_uzem_csarnok_tuzeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f543be-5882-426f-9911-3b8c743532c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be146dc-cabe-4195-91f8-7de034453e6e","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_kiskoros_uzem_csarnok_tuzeset","timestamp":"2021. május. 23. 09:37","title":"Kiégett egy 2000 négyzetméteres palackozóüzem Kiskőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A befektetési szakember szerint a piacok nem számolnak az indiai variáns kockázatával, ez pedig gond.","shortLead":"A befektetési szakember szerint a piacok nem számolnak az indiai variáns kockázatával, ez pedig gond.","id":"20210523_zsiday_viktor_indiai_mutans_mutacio_varians_turistaszezon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5aa58-1833-4f86-a8e7-8238dbc63a06","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_zsiday_viktor_indiai_mutans_mutacio_varians_turistaszezon","timestamp":"2021. május. 23. 08:19","title":"Zsiday Viktor úgy véli, hogy az indiai mutáció miatt júliusra véget érhet a turistaszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]