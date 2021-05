Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"096c1f27-eb30-4b08-99f4-926689b1d685","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a 12 hengeres motorral szerelt olasz szupersportkocsival évente átlagosan kevesebb, mint ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel a 12 hengeres motorral szerelt olasz szupersportkocsival évente átlagosan kevesebb, mint ezer kilométert tettek...","id":"20210524_32_eves_de_csak_31_ezer_kilometert_futott_ferrari_testarossat_kinalnak_eladasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=096c1f27-eb30-4b08-99f4-926689b1d685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5f6661-5aee-406d-a361-b324563c193d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210524_32_eves_de_csak_31_ezer_kilometert_futott_ferrari_testarossat_kinalnak_eladasra","timestamp":"2021. május. 24. 06:41","title":"32 éves, de csak 31 ezer kilométert futott Ferrari Testarossát kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők a napelemek, a látványos alternatívák nem mindig fenntarthatók.","shortLead":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők...","id":"202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec5359-5a3b-4602-b3bf-b64c20a103cf","keywords":null,"link":"/360/202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","timestamp":"2021. május. 23. 08:15","title":"Nem csak a háztetőre lehet napelemet tenni – sőt jobb is lehet, ha nem ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc645fa-a075-42b2-b64d-09455644b233","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Marokkó megsértődött Spanyolországra, ezért a múlt héten utasította a határőröket, hogy nézzenek másfelé, ha a Spanyolországba bejutni akaró migránsok netán megkísérelnek behatolni a Gibraltári-szoros afrikai oldalán fekvő spanyol exklávéba, Ceutába. Az eredmény az lett, hogy több ezer menekült ostromolta meg a Marokkó északi partjainál fekvő várost elzáró kerítést. A menekültekkel való zsarolás azonban nem Marokkónak jutott eszébe, az eszközt már használták a líbiaiak, és a törökök is.","shortLead":"Marokkó megsértődött Spanyolországra, ezért a múlt héten utasította a határőröket, hogy nézzenek másfelé, ha...","id":"20210524_Igy_valnak_politikai_eszkozze_a_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc645fa-a075-42b2-b64d-09455644b233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4db45c-3e21-4a23-b44a-cb0508dbf30f","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Igy_valnak_politikai_eszkozze_a_menekultek","timestamp":"2021. május. 24. 14:00","title":"Így válnak politikai eszközzé a menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Kihúzták az ötös lottó nyerő számait.","shortLead":"Kihúzták az ötös lottó nyerő számait.","id":"20210522_lotto_nyero_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5371a13-e991-4fba-92f4-e1eae1f0ba9b","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_lotto_nyero_szamok","timestamp":"2021. május. 22. 19:59","title":"Elő a szelvényekkel, 1,13 milliárdot ér ez az öt szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az érdeklődők élő koncertélményt kaptak volna, de az oldal nem így gondolta.","shortLead":"Az érdeklődők élő koncertélményt kaptak volna, de az oldal nem így gondolta.","id":"20210523_glastonbury_fesztival_online","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144b7531-e0fa-4402-b68d-56e79ed0ea03","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_glastonbury_fesztival_online","timestamp":"2021. május. 23. 13:14","title":"Rendkívül kínosra sikeredett a járvány miatt online-ra váltó Glastonbury fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként ugrotta meg a Jurcsenko-szaltó dupla változatát bicskamozdulattal.\r

\r

","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként...","id":"20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034b9a6b-27ca-4252-a9a1-5cacd13d60f8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","timestamp":"2021. május. 23. 12:11","title":"Simone Biles szenzációs: versenyen is megcsinálta a dupla Jurcsenko-ugrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felkerült az uniós csúcs napirendjére a minszki gépeltérítés és az ellenzéki aktivista letartóztatása. Az EU vizsgálatot és szankciókat helyezett kilátásba.","shortLead":"Felkerült az uniós csúcs napirendjére a minszki gépeltérítés és az ellenzéki aktivista letartóztatása. Az EU...","id":"20210524_Az_EUcsucson_is_tema_lesz_a_Ryanairgep_minszki_foldre_kenyszeritese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8757b1-52fa-4ca3-b867-80267856e7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Az_EUcsucson_is_tema_lesz_a_Ryanairgep_minszki_foldre_kenyszeritese","timestamp":"2021. május. 24. 11:45","title":"Az EU-csúcson is téma lesz a Ryanair-gép minszki földre kényszerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál szabadságra ment, és három, vagy hat hét múlva tér vissza a Hertha BSC labdarúgóklubhoz.","shortLead":"Dárdai Pál szabadságra ment, és három, vagy hat hét múlva tér vissza a Hertha BSC labdarúgóklubhoz.","id":"20210523_Dardai_azt_mondja_igy_vagy_ugy_de_marad_a_Herthanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530ab0e9-5a36-483c-b1b8-50eb84277fc5","keywords":null,"link":"/sport/20210523_Dardai_azt_mondja_igy_vagy_ugy_de_marad_a_Herthanal","timestamp":"2021. május. 23. 16:43","title":"Dárdai azt mondja, így, vagy úgy, de marad a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]