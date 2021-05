Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c7a6002-dc41-4909-88be-7bc1c39c0754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas divatterepjáró alig 4,5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","shortLead":"A hatalmas divatterepjáró alig 4,5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","id":"20210526_sportos_monstrumkent_debutalt_a_bentley_bentayga_s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c7a6002-dc41-4909-88be-7bc1c39c0754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf45e4-f75f-4bec-8a4b-f5aa1cd2b845","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_sportos_monstrumkent_debutalt_a_bentley_bentayga_s","timestamp":"2021. május. 26. 09:21","title":"Sportos monstrumként debütált a Bentley Bentayga S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9671a056-9e9a-441f-99ae-93f54fd6e1ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozást a Dikh TV-ben is érdekelt Radu Morar gründolja.","shortLead":"A vállalkozást a Dikh TV-ben is érdekelt Radu Morar gründolja.","id":"202121_roma_radio_a_dikh_tv_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9671a056-9e9a-441f-99ae-93f54fd6e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34046b60-554d-4996-8fef-9b23f3b0a348","keywords":null,"link":"/360/202121_roma_radio_a_dikh_tv_utan","timestamp":"2021. május. 27. 14:00","title":"A roma tévé után jöhet a roma rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654f386-1548-4c72-bcfc-07549f59d89e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az indoklás szerint a GOMI Kft. többek között elhanyagolta a területet, és engedély nélkül építkezett.","shortLead":"Az indoklás szerint a GOMI Kft. többek között elhanyagolta a területet, és engedély nélkül építkezett.","id":"20210527_Velence_onkormanyzat_szerzodes_Korzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9654f386-1548-4c72-bcfc-07549f59d89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0bf76a-7ec8-4e95-9a42-f3b24cf35dfa","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_Velence_onkormanyzat_szerzodes_Korzo","timestamp":"2021. május. 27. 15:41","title":"A velencei önkormányzat felmondta a szerződést a Korzót üzemeltető céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Meteorológiai Világszervezet szerint hamarosan kellemetlen rekordot dönthetünk, ezért minden országnak a tervezettnél is jobban kellene törekednie a karbonsemlegességre.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet szerint hamarosan kellemetlen rekordot dönthetünk, ezért minden országnak a tervezettnél...","id":"20210527_globalis_atlaghomerseklet_rekord_figyelmeztetes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c733de5d-0756-4edf-8d65-65cd078d873f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_globalis_atlaghomerseklet_rekord_figyelmeztetes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2021. május. 27. 12:55","title":"Nincs már sok hátra, amíg megdől a globális átlaghőmérséklet rekordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb288cd-4a8a-498c-9165-ef088b85a472","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az S-osztályra épülő non-plus-ultra luxuslimuzin kétféle változatban rendelhető.","shortLead":"Az S-osztályra épülő non-plus-ultra luxuslimuzin kétféle változatban rendelhető.","id":"20210526_628_millio_forinton_nyit_magyarorszagon_az_uj_maybach","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfb288cd-4a8a-498c-9165-ef088b85a472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1d5686-f439-456c-9b42-552cedd75504","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_628_millio_forinton_nyit_magyarorszagon_az_uj_maybach","timestamp":"2021. május. 26. 06:41","title":"81,6 millió forinton nyit Magyarországon a biturbó V12-es új Maybach","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor januárban Müller Cecília szerint már több egészségügyi dolgozót beoltottak, mint ahányan amúgy összesen voltak, akkor a mentődolgozóknak még mindig csak valamivel több, mint a fele kapott védőoltást.","shortLead":"Amikor januárban Müller Cecília szerint már több egészségügyi dolgozót beoltottak, mint ahányan amúgy összesen voltak...","id":"20210526_mentosok_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66becb80-cec1-4428-a79c-6c0170674797","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_mentosok_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. május. 26. 16:45","title":"A mentősök felét még oltatlanul érte a koronavírus harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"Bank360","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A gazdasági kilábalás kezdetével ismét egyre többen vesznek lakásokat, és minden feltétel adott ahhoz, hogy ismét a budapesti ingatlanokat keressék a vevők. Mennyit kell ráfizetnie annak, aki egy vidéki nagyvárosból költözne Budapestre, és milyen lehetőségei vannak a pénz előteremtésére? A fővárosba költözők lehetőségeinek járt utána a Bank360.","shortLead":"A gazdasági kilábalás kezdetével ismét egyre többen vesznek lakásokat, és minden feltétel adott ahhoz, hogy ismét...","id":"20210527_ingatlan_lakasvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18849d2b-2e10-43fb-a2c6-04336fb73b88","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210527_ingatlan_lakasvasarlas","timestamp":"2021. május. 27. 11:10","title":"Közel 30 milliót is ráfizethetünk, ha Budapestre költöznénk egy átlagos megyeszékhelyi lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8638a33-0974-4729-a207-7d6bd0a97f4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig egyetlen, az új módszert alkalmazó vizsgálat költségeinek kifizetésére sem mondott nemet az állam.","shortLead":"Eddig egyetlen, az új módszert alkalmazó vizsgálat költségeinek kifizetésére sem mondott nemet az állam.","id":"20210526_prosztatarak_diagnosztikai_eljaras_pontos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8638a33-0974-4729-a207-7d6bd0a97f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de6cca-10ba-4da1-9173-dd4ea2d3772b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_prosztatarak_diagnosztikai_eljaras_pontos","timestamp":"2021. május. 26. 21:48","title":"Magyar találmány mentheti meg prosztatarákos betegek ezreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]