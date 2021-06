Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kelemen Beatrix kiszállt a volt férjével közös cégekből, de médiavállalkozását megtartotta. A vállalat kétmilliárd forintos bevételt hozott össze, de ebben van 564 millió forint támogatás – egy olyan alapítványtól, amit Mészáros Lőrinc üzlettársa, Szíjj László gründolt, és a Mészáros házaspár régi ismerősei kurálnak. A támogatásból 2021-re is maradt 256 millió forint.","shortLead":"Kelemen Beatrix kiszállt a volt férjével közös cégekből, de médiavállalkozását megtartotta. A vállalat kétmilliárd...","id":"20210601_Meszaros_Lorinc_volt_felesege_820_millio_forint_tamogatast_kapott_par_regi_kozos_ismerostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c81f4e-07c2-4218-bebc-5037eceea338","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_Meszaros_Lorinc_volt_felesege_820_millio_forint_tamogatast_kapott_par_regi_kozos_ismerostol","timestamp":"2021. június. 01. 16:00","title":"Mészáros Lőrinc volt felesége 820 millió forint támogatást kapott pár régi, közös ismerőstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581dac22-a978-4a67-87b2-e25b11a9783b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Giovanni Brusca állítása szerint több mint 150 emberrel végzett. Szabadulása óriási felháborodást váltott ki.","shortLead":"Giovanni Brusca állítása szerint több mint 150 emberrel végzett. Szabadulása óriási felháborodást váltott ki.","id":"20210601_Giovanni_Falcone_vizsgalobiro_gyilkos_Olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=581dac22-a978-4a67-87b2-e25b11a9783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cb731f-f9fa-42d4-a97a-10a3fb06246e","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_Giovanni_Falcone_vizsgalobiro_gyilkos_Olaszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 17:39","title":"Szabadon engedték Giovanni Falcone vizsgálóbíró gyilkosát Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884a3d07-1dd6-4cd4-9fcc-fca77fceb162","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az összefogás pártjai szerint nem csak aljas volt a kormány húzása, de az Alkotmányt is sérti.","shortLead":"Az összefogás pártjai szerint nem csak aljas volt a kormány húzása, de az Alkotmányt is sérti.","id":"20210602_ellenzeki_partok_alkotmanybirosag_vagyonkezelo_alapitvanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=884a3d07-1dd6-4cd4-9fcc-fca77fceb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e57579c-2e73-425c-95ba-ae53cb2b612f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_ellenzeki_partok_alkotmanybirosag_vagyonkezelo_alapitvanyok","timestamp":"2021. június. 02. 12:50","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki pártok a közvagyon kiszervezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c8b7-3c28-4fa2-9a45-6996e841c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA oldalán lehet majd próbálkozni a vásárlással.","shortLead":"Az UEFA oldalán lehet majd próbálkozni a vásárlással.","id":"20210531_foc_eb_jegy_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c8b7-3c28-4fa2-9a45-6996e841c2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2ad878-8280-4475-9ef9-d2541d409fe7","keywords":null,"link":"/sport/20210531_foc_eb_jegy_vasarlas","timestamp":"2021. május. 31. 18:31","title":"Szerdától ismét lehet jegyeket venni a foci-Eb meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A vírusvariánsnak háromféle mutációját azonosították korábban, de a szakértők szerint az egyikük csak \"érdeklődésre okot adó\", a másik még az sem. A harmadik viszont aggodalomra ad okot.","shortLead":"A vírusvariánsnak háromféle mutációját azonosították korábban, de a szakértők szerint az egyikük csak \"érdeklődésre...","id":"20210602_who_indiai_mutans_varians_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216e3da6-6b31-4e14-91ad-27ed313b1c0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_who_indiai_mutans_varians_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 10:33","title":"A WHO szerint az indiai variánsnak csak az egyik változata miatt kell aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c05845c-a84f-4a00-a0dd-5d3bcb2cc12f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az összes áldozat neve felkerült a hét méter hosszú gránittömbre, amelyet spotlámpákkal is megvilágítanak.","shortLead":"Az összes áldozat neve felkerült a hét méter hosszú gránittömbre, amelyet spotlámpákkal is megvilágítanak.","id":"20210531_Felavattak_a_Hableanytragedia_aldozatainak_emlekmuvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c05845c-a84f-4a00-a0dd-5d3bcb2cc12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b89edd-9726-48c6-9552-416bb089b70f","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Felavattak_a_Hableanytragedia_aldozatainak_emlekmuvet","timestamp":"2021. május. 31. 21:16","title":"Felavatták a Hableány-trágédia áldozatainak emlékművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","shortLead":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","id":"20210531_madarak_kihalas_kaszalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b873dbd3-42e9-4e07-b864-fb84fde7610b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_madarak_kihalas_kaszalas","timestamp":"2021. május. 31. 18:18","title":"Hatalmasat csökkent a szántóföldi és réti madarak száma az elmúlt húsz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd73e2ea-a993-478b-a564-03bac4d1c718","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai mutáns terjedését próbálják meggátolni.","shortLead":"Az indiai mutáns terjedését próbálják meggátolni.","id":"20210602_Melbourne_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd73e2ea-a993-478b-a564-03bac4d1c718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a31de2-9793-448b-b46a-60eb101b52aa","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Melbourne_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 06:14","title":"Egy héttel meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat Melbourne-ben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]