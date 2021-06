Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tömegközlekedést javasolja a MÁV a szakaszon.","shortLead":"A tömegközlekedést javasolja a MÁV a szakaszon.","id":"20210607_Nyugati_plyaudvar_Angyalfold_esztergomi_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cdd4db-0e35-4d15-b933-522af4f4894a","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Nyugati_plyaudvar_Angyalfold_esztergomi_vonat","timestamp":"2021. június. 07. 07:43","title":"A Nyugati helyett Angyalföldről indulnak és oda érkeznek az esztergomi vonatok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép- és Kelet-Európában, valamint Izraelben a Medison Pharma hozhatja forgalomba az oltóanyagot.","shortLead":"Közép- és Kelet-Európában, valamint Izraelben a Medison Pharma hozhatja forgalomba az oltóanyagot.","id":"20210607_moderna_vakcina_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73e73e3-bdf1-43ae-8b4a-7d31a4b43072","keywords":null,"link":"/kkv/20210607_moderna_vakcina_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 14:43","title":"Kereskedelmi forgalomba kerülhet a Moderna vakcinája Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és az üzemeltetők már kevésbé – véli Kossa György, a debreceni ITK Holding elnök-vezérigazgatója. Interjú.","shortLead":"Az elektromosbusz-technológia készen áll a városi közösségi közlekedési feladatok ellátására, az infrastruktúra és...","id":"20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d4b1bb-004a-42fc-91aa-7e2e431fe3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22798ef4-5f84-416b-8629-5cc7163ebcfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210606_Kossa_Gyorgy_itk_ebusz_interju","timestamp":"2021. június. 06. 14:00","title":"Az elektromos buszok elterjedésével a sofőröket is újra kell képezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","shortLead":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","id":"20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac4553-81d9-4da4-b4e2-3df3680d8109","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","timestamp":"2021. június. 06. 09:35","title":"Mérő László szerint extrém válsághelyzetben sok kis, és egy-két nagy kockázatot kell vállalnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b67a2b-84bf-4a27-9521-889fed081dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 4 millió ember megkapta a második oltását is.","shortLead":"Majdnem 4 millió ember megkapta a második oltását is.","id":"20210606_137_az_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_12_koronavirusos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b67a2b-84bf-4a27-9521-889fed081dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c623f813-91db-4cde-a9f0-eeb3563fb245","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_137_az_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_12_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. június. 06. 08:34","title":"137 új fertőzöttet találtak, elhunyt 12 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig közel 4000 elektromos kerékpár megvásárlásához járultak hozzá több mint 420 millió forinttal.","shortLead":"Eddig közel 4000 elektromos kerékpár megvásárlásához járultak hozzá több mint 420 millió forinttal.","id":"20210606_Hetfotol_ismet_palyazhat_elektromos_kerekparvasarlas_tamogatasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59218c4-fb32-4c20-8abc-13fda639c6d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Hetfotol_ismet_palyazhat_elektromos_kerekparvasarlas_tamogatasara","timestamp":"2021. június. 06. 08:45","title":"Hétfőtől ismét pályázhat támogatásra, ha elektromos kerékpárt venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","shortLead":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","id":"20210607_lothard_templom_rongalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3c7e49-f530-466e-a8f4-a60220d1594e","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_lothard_templom_rongalas","timestamp":"2021. június. 07. 10:01","title":"Fiatalok tomboltak a lothárdi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A lap szerint a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20210607_rendorseg_ugyeszseg_letartoztatas_nyomozas_garazdasag_gyanusitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf80cdde-2bf8-4eba-9ce6-c8ec7c546ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_rendorseg_ugyeszseg_letartoztatas_nyomozas_garazdasag_gyanusitott","timestamp":"2021. június. 07. 18:23","title":"Telex: Letartóztattak három rendőrt, mert bántalmaztak egy garázdasággal gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]