[{"available":true,"c_guid":"db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország leggazdagabb embere hálás a volt feleségének, és készül az esküvőjére.

","shortLead":"Magyarország leggazdagabb embere hálás a volt feleségének, és készül az esküvőjére.

","id":"20210611_Meszaros_Lorinc_Andival_nagyon_boldogok_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f11223-5088-45da-b770-5f547339b62f","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Meszaros_Lorinc_Andival_nagyon_boldogok_vagyunk","timestamp":"2021. június. 11. 09:07","title":"Mészáros Lőrinc: Andival nagyon boldogok vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal fertőzték meg a vírust terjesztő szúnyogokat.","shortLead":"Hetvenhét százalékkal csökkent a dengue-lázas esetek száma egy úttörő vizsgálatban, amely során a kutatók baktériummal...","id":"20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe6e408-c452-4e49-a844-2d33fbe9f02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_szunyog_fertozes_dengue_laz_wolbachia_bakterium","timestamp":"2021. június. 10. 20:03","title":"„Csodatevő” baktériummal fertőzték meg a szúnyogokat, bejött a kutatók taktikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050a2c31-4675-4b29-bafa-348c08815d81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Falu Programban kiírt 45 milliárdos boltfejlesztési pályázat sem ment meg minden falusi boltot egy COOP-vezető szerint. A csongrádi Dócon egy hét múlva húzzák le a rolót, Eperjesen pedig két hete bezárt az egyetlen bolt.","shortLead":"A Magyar Falu Programban kiírt 45 milliárdos boltfejlesztési pályázat sem ment meg minden falusi boltot egy COOP-vezető...","id":"20210610_Bezart_a_faluban_a_bolt_az_onkormanyzatnal_lehet_feliratni_a_kenyeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=050a2c31-4675-4b29-bafa-348c08815d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5715c447-9db4-41fa-aa84-ace0a68af198","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Bezart_a_faluban_a_bolt_az_onkormanyzatnal_lehet_feliratni_a_kenyeret","timestamp":"2021. június. 10. 11:08","title":"Bezárt a faluban a bolt, az önkormányzatnál lehet felíratni a kenyeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal hosszabb ideig használható, mint a hagyományos szélerőművek.","shortLead":"A Wind Catcher (Szélfogó) rendszere nem csak a megtermelt energia miatt különleges. A gyártó azt állítja, sokkal...","id":"20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8946a2-c1d7-4e8d-9e97-53a1970126ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c7cf6d-2e25-42f8-b7e7-dd15c3351956","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_wind_cather_szeleromu_elektromos_aram_haztartas","timestamp":"2021. június. 10. 11:33","title":"Az Eiffel-toronynál is nagyobb szélerőművet terveztek, ha bejön, 80 ezer otthont láthat el árammal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aea65ae-d950-4e3b-822a-c4821179ca96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP politikusa Czeglédy Csabával küzdhet meg.","shortLead":"Az LMP politikusa Czeglédy Csabával küzdhet meg.","id":"20210611_Ungar_Petert_tamogatja_a_Jobbik_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aea65ae-d950-4e3b-822a-c4821179ca96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c262c68-cb3e-4bee-ac0f-0416034721fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Ungar_Petert_tamogatja_a_Jobbik_Szombathelyen","timestamp":"2021. június. 11. 15:32","title":"Ungár Pétert támogatja a Jobbik Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","shortLead":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","id":"20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb5ab9-a237-4639-ab8e-5263ea4a46cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","timestamp":"2021. június. 10. 09:35","title":"Szuvenír lett a mezőörsi bádogrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha mindkét szülő dolgozik, akár 1,6 millió forintot is visszakaphatnak. Mindezt a választás előtt.","shortLead":"Ha mindkét szülő dolgozik, akár 1,6 millió forintot is visszakaphatnak. Mindezt a választás előtt.","id":"20210609_szja_visszafizetes_reszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f66e9a2-dafb-4a91-8bab-d19a1ec1bcaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06575505-0823-4e42-9d6f-7a31b13d4be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_szja_visszafizetes_reszlet","timestamp":"2021. június. 09. 19:39","title":"Máris kiderült az Orbán által beharangozott szja-visszatérítés néhány részlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba1185c-d009-4f4a-9872-d884183f0723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wolf Kati és a komplett stáb hoppon maradt, miután Nagy Feró nem ment el a klipforgatásra. A friss Kossuth-díjas zenész azt mondja, nem küldtek érte taxit. Kis színes történet \"egy szívességmelóról\": ","shortLead":"Wolf Kati és a komplett stáb hoppon maradt, miután Nagy Feró nem ment el a klipforgatásra. A friss Kossuth-díjas zenész...","id":"20210610_Nem_ment_el_Nagy_Fero_a_klipforgatasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cba1185c-d009-4f4a-9872-d884183f0723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c6a52a-f26d-4f14-a88b-dd48d45fef84","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Nem_ment_el_Nagy_Fero_a_klipforgatasra","timestamp":"2021. június. 10. 09:31","title":"Nem ment el Nagy Feró a klipforgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]