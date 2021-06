Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","shortLead":"A magyar külügy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy tartsák be a Magyarországgal kötött megállapodást.","id":"20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbb4bb4-12be-4e97-bb22-b0cd21e34848","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_magyar_ukran_hatar_orosz_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 17:35","title":"Többeket nem engedtek át az ukrán határon, mert orosz vakcinával voltak beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre megfigyelés alatt tartják, de csütörtöki meccsükön már szeretné személyesen biztatni a csapattársait.","shortLead":"Egyelőre megfigyelés alatt tartják, de csütörtöki meccsükön már szeretné személyesen biztatni a csapattársait.","id":"20210614_christian_eriksen_dan_valogatott_szivmegallas_korhaz_foci_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da546d3-a7fd-4b9e-97ca-1ffdbf0b8876","keywords":null,"link":"/elet/20210614_christian_eriksen_dan_valogatott_szivmegallas_korhaz_foci_eb","timestamp":"2021. június. 14. 09:59","title":"Kórházban marad Eriksen, próbálják megérteni, mi történt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Windows 10 még viszonylag fiatal rendszer, előbb-utóbb ez is Windows 7 sorsára jut, és leveszi róla a kezét fejlesztője.","shortLead":"Bár a Windows 10 még viszonylag fiatal rendszer, előbb-utóbb ez is Windows 7 sorsára jut, és leveszi róla a kezét...","id":"20210615_windows_10_tamogatas_microsoft_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b42424-6b52-4024-a248-fd936d008920","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_windows_10_tamogatas_microsoft_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 15. 12:03","title":"A Microsoft nyilvánosságra hozta, mikor kaszálja el a Windows 10-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos férjénél is csak az alsó határhoz közeli ellenanyagszintet mértek.","shortLead":"Az orvos férjénél is csak az alsó határhoz közeli ellenanyagszintet mértek.","id":"20210614_merkely_bela_ellenanyag_sinopharm_kinai_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45c306a-bc14-4d49-bf8b-720f48fa2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1688bc97-e9cb-44cb-b21b-fac7f4ad146f","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_merkely_bela_ellenanyag_sinopharm_kinai_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 06:22","title":"Egy Sinopharmmal oltott orvos elvégezte a Merkely Béla által javasolt ellenanyagtesztet, de az is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul a vásárlók kapnak ötven dollár kedvezményt is.","shortLead":"Ráadásul a vásárlók kapnak ötven dollár kedvezményt is.","id":"20210615_Kiveszik_a_startstop_rendszert_a_felvezetohiany_miatt_General_Motors_legnagyobb_autoibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85ed5c2f-e214-4c9a-99b6-68465376c6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01a41cf-af8d-44ec-a67a-beb8637f0fb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_Kiveszik_a_startstop_rendszert_a_felvezetohiany_miatt_General_Motors_legnagyobb_autoibol","timestamp":"2021. június. 15. 12:52","title":"Kiveszik a start/stop rendszert a General Motors legnagyobb autóiból a félvezetőhiány miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","shortLead":"Naftali Bennett a szavazás utáni percekben le is tette a hivatali esküt.","id":"20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa929e2-e81a-4e73-9162-d45e8399b095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad44c5da-1d8c-4e8d-8532-7f70270949b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Tobbseg_parlament_izraeli_kormany_szavazas","timestamp":"2021. június. 13. 20:30","title":"Megvan a többség az új izraeli kormánynak, Netanjahu 12 év után távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92880fb-2707-4790-bc58-5a9ee4a0f801","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Június eleje óta egy bécsi temetkezési vállalkozás elektromos teherbiciklit kínál az utolsó útra. A jármű nevére várják a javaslatokat.\r

\r

","shortLead":"Június eleje óta egy bécsi temetkezési vállalkozás elektromos teherbiciklit kínál az utolsó útra. A jármű nevére várják...","id":"20210615_Uj_temetoi_jarmu_meg_neve_sincs_az_utolso_utakat_lebonyolito_biciklinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d92880fb-2707-4790-bc58-5a9ee4a0f801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83ee3f1-b313-4f6f-be99-6b4c5ab5585a","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Uj_temetoi_jarmu_meg_neve_sincs_az_utolso_utakat_lebonyolito_biciklinek","timestamp":"2021. június. 15. 12:48","title":"Új temetői jármű: még neve sincs az utolsó utakat lebonyolító biciklinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d06ce04-da8b-46ce-bcb9-ffd0f05f90e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több férfi erejére is szükség volt, hogy leteperjék.","shortLead":"Több férfi erejére is szükség volt, hogy leteperjék.","id":"20210614_Elkepeszto_jelenetek_zajlottak_a_Delta_legitarsasag_jaratan_az_egyik_utas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d06ce04-da8b-46ce-bcb9-ffd0f05f90e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176eacb3-4189-4877-a794-de7a99d3c76a","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Elkepeszto_jelenetek_zajlottak_a_Delta_legitarsasag_jaratan_az_egyik_utas_miatt","timestamp":"2021. június. 14. 14:37","title":"Elképesztő jelenetek zajlottak a Delta légitársaság járatán az egyik utas miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]