Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"837bfef7-f089-40f6-985c-2b4771a930a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valóban szép fogás.","shortLead":"Valóban szép fogás.","id":"20210618_Miniszterhelyettes_posztolta_ki_ezt_a_kaptalis_horrorkaravant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=837bfef7-f089-40f6-985c-2b4771a930a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a2b69b-575c-4d15-bc17-7d8cc8bd4ec8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210618_Miniszterhelyettes_posztolta_ki_ezt_a_kaptalis_horrorkaravant","timestamp":"2021. június. 18. 14:07","title":"A miniszterhelyettes posztolta ki az M0-son lekapcsolt horrorkaravánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel kell számolni – véli Vörös Imre akadémikus, volt alkotmánybíró, a napokban megjelent Államcsínytevők című könyv szerzője.","shortLead":"A jelenlegi alaptörvény keretein belül nincs visszaút a demokráciához, ahhoz az alkotmányellenes közjogi állapotot fel...","id":"202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9521054c-48b9-427d-b89a-fd145f870beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980b2af-185c-4733-8dbe-63ea09b03c45","keywords":null,"link":"/360/202124__voros_imre_jogtudos__azalkotmanyossag_helyreallitasarol__lopakodo_allamcsiny","timestamp":"2021. június. 19. 08:15","title":"Vörös Imre jogtudós, egykori alkotmánybíró: Az államcsíny lopakodó módon bekövetkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség volt vezetője beszélt erről. Károly nem gyanúsított, hanem tanú volt.","shortLead":"A rendőrség volt vezetője beszélt erről. Károly nem gyanúsított, hanem tanú volt.","id":"20210620_Komolyan_vette_a_rendorseg_Diana_hercegno_meggyilkolasanak_a_tervet_Karoly_herceget_is_kihallgattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b43560-4aa4-49c9-9b33-1466b76727ce","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Komolyan_vette_a_rendorseg_Diana_hercegno_meggyilkolasanak_a_tervet_Karoly_herceget_is_kihallgattak","timestamp":"2021. június. 20. 07:52","title":"Komolyan vette a rendőrség Diana hercegnő meggyilkolásának a „tervét”, Károly herceget is kihallgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar milliárdos azt mondta: a diákok két országot ismerhettek meg, Ausztriát és Magyarországot, de ezek közül csak az egyik demokrácia.","shortLead":"A magyar milliárdos azt mondta: a diákok két országot ismerhettek meg, Ausztriát és Magyarországot, de ezek közül csak...","id":"20210618_magyarorszag_orban_viktor_soros_gyorgy_ceu_vegzosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48a5a4-f64d-4f6d-86af-f368aad54830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_magyarorszag_orban_viktor_soros_gyorgy_ceu_vegzosok","timestamp":"2021. június. 18. 19:05","title":"Soros Orbán maffiaállamáról beszélt a CEU végzősei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen fekvő talajréteg 650 ezer éve fagyhatott meg - közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). ","shortLead":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen...","id":"20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ad407b-e1bc-426c-84b4-672a78d48c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","timestamp":"2021. június. 19. 10:03","title":"650 000 éve befagyott, azóta úgy is maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e91db1-b0b2-4144-a48a-93b0e3b6ae5e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre nem hozott öldöklő küzdelmet az előválasztási kampány. A legtöbb ellenzéki politikus inkább az interneten aktív, az ő bejegyzéseikből szemezgetett a Duma Aktuál. Kiderül az is, hogy az MSZP valójában a Bolygó Kapitányát keresi. ","shortLead":"Egyelőre nem hozott öldöklő küzdelmet az előválasztási kampány. A legtöbb ellenzéki politikus inkább az interneten...","id":"20210618_Duma_Aktual_Elovalasztasi_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23e91db1-b0b2-4144-a48a-93b0e3b6ae5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634b62fd-de55-46e9-a9c0-46ac651d2bca","keywords":null,"link":"/360/20210618_Duma_Aktual_Elovalasztasi_kampany","timestamp":"2021. június. 18. 19:00","title":"Duma Aktuál: Csip-csip csóka és egy agresszív kecske az előválasztási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és üzemeltetésére kötendő szerződés nagyrészt forintban lesz, így az államnak nem kell árfolyamkockázatot viselnie. Az útdíjakat továbbra is az állam szedi majd, továbbra is az infláció mértékével emelkednek. A kormány azt szeretné, ha a fenntartónak kevesebb éves díjat kellene majd fizetni, mint amennyi befolyik az útdíjakból – egyelőre kérdés, lesz-e olyan cég, aki ilyen feltételekkel elviszi a megbízást.","shortLead":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére...","id":"20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2c005b-745c-4f71-bb8d-cc9e3357b28f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","timestamp":"2021. június. 18. 11:56","title":"Rogán Antal az autópálya-koncesszióról: Tanultunk az elkövetett hibákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844396f9-766d-424e-bf6e-5813b02edbfd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez nem csak egy Mustang, hanem a Mustang. A valaha készült legerősebb gyári Ford, ami pokolian erős és olyan hangos, hogy még a szomszéd faluban is hallani a géppuskaropogás jellegű orgánumát. Egy szupersportkocsi, amiért tulajdonképpen nem is sok az 50 millió forint.","shortLead":"Ez nem csak egy Mustang, hanem a Mustang. A valaha készült legerősebb gyári Ford, ami pokolian erős és olyan hangos...","id":"20210619_771_loeros_shelby_gt500_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=844396f9-766d-424e-bf6e-5813b02edbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a1f6f2-02ef-45d6-8932-0ea6b31fc71c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210619_771_loeros_shelby_gt500_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. június. 19. 08:30","title":"Pokoli mennyország: meghajtottuk a 771 lóerős Shelby GT500-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]