Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a334da9b-5a5c-4ca6-b44d-e8cee3b4d567","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban pénteken tartottak elnökválasztást, a felmérések szerint a részvétel rekordalacsony lehetett.","shortLead":"Iránban pénteken tartottak elnökválasztást, a felmérések szerint a részvétel rekordalacsony lehetett.","id":"20210619_raiszi_iran_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a334da9b-5a5c-4ca6-b44d-e8cee3b4d567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0988038d-ce11-49cb-a1fd-4bb95a9e8c9d","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_raiszi_iran_elnokvalasztas","timestamp":"2021. június. 19. 09:13","title":"A keményvonalas Raiszi nyerhette az iráni elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a830d6-f8a4-4890-8c48-8413dffdb0a1","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Bár az elmúlt száz évben többször vertük a franciákat, mint ahányszor ők minket, a szombati meccsen erre sajnos igen csekély az esély. A továbbjutás azonban akkor kerül csak kilométeres távolba, ha a németek szombaton diadalmaskodni tudnak a portugálok fölött. Esélylatolgatás a szombati magyar-francia mérkőzés előtt. ","shortLead":"Bár az elmúlt száz évben többször vertük a franciákat, mint ahányszor ők minket, a szombati meccsen erre sajnos igen...","id":"20210619_magyar_francia_beharangozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a830d6-f8a4-4890-8c48-8413dffdb0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b74a5f-51d5-4fa7-8f5b-1e6b63a930af","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_magyar_francia_beharangozo","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Egy cél lehet a franciák ellen: boldoggá tenni a közönséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen fekvő talajréteg 650 ezer éve fagyhatott meg - közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). ","shortLead":"Felfedezte Szibéria legrégibb permafroszt (örökké fagyott) talaját egy nemzetközi kutatócsoport. Az 50 méter mélyen...","id":"20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7be11fe-4d46-4af8-9611-c66005eb7d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ad407b-e1bc-426c-84b4-672a78d48c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_sziberia_legregebbi_permafroszt","timestamp":"2021. június. 19. 10:03","title":"650 000 éve befagyott, azóta úgy is maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","shortLead":"Többek között gyerekek szexuális kizsákmányolásával vádolják a Pornhub üzemeltetőjét.","id":"20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd7ca8-b83f-4895-9bb2-6c2ad1b90f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2e8ab7-050a-4a84-80f4-2182a9b83559","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_Nok_pereltek_be_a_legismertebb_pornooldalt_az_eroszakos_videok_miatt","timestamp":"2021. június. 18. 18:29","title":"Nők perelték be a legismertebb pornóoldalt az erőszakos videók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Eb egyik legnagyobb meglepetését hozta a magyar válogatott, amikor döntetlent játszott a világbajnokkal.","shortLead":"Az Eb egyik legnagyobb meglepetését hozta a magyar válogatott, amikor döntetlent játszott a világbajnokkal.","id":"20210619_Magyarorszag_Franciaorszag_1_1_Eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8de3ba-ac4a-45d4-800b-4af0bf47ed25","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Magyarorszag_Franciaorszag_1_1_Eb","timestamp":"2021. június. 19. 17:07","title":"Óriási bravúr a válogatottól, Magyarország-Franciaország 1-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy Orbán utáni kormány több dolgot tehet a média és a sajtó szabadsága érdekében. Egy dolgot biztosan nem: amit az ellenzéki szövetség most javasol. Vélemény. \r

","shortLead":"Egy Orbán utáni kormány több dolgot tehet a média és a sajtó szabadsága érdekében. Egy dolgot biztosan nem: amit...","id":"20210619_Revesz_Sandor_Ki_az_allammal_a_mediabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb39c02-4ba9-49ba-95b2-63c9f0805f57","keywords":null,"link":"/360/20210619_Revesz_Sandor_Ki_az_allammal_a_mediabol","timestamp":"2021. június. 19. 11:10","title":"Révész Sándor: Ki az állammal a médiából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820619d-87d3-4a49-ac59-483a1d481ba0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Karancsy Zsombornak egészen másról szólt a keddi magyar–portugál mérkőzés, mint az átlagos szurkolóknak.","shortLead":"Karancsy Zsombornak egészen másról szólt a keddi magyar–portugál mérkőzés, mint az átlagos szurkolóknak.","id":"20210618_magyar_portugal_labda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7820619d-87d3-4a49-ac59-483a1d481ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837197cc-e38b-4594-b6ea-a797cb84102b","keywords":null,"link":"/sport/20210618_magyar_portugal_labda","timestamp":"2021. június. 18. 15:05","title":"A kisfiú, aki Ronaldóéknak vihette be a labdát a Puskásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A professzort az ELTE saját halottjának tekinti.



","shortLead":"A professzort az ELTE saját halottjának tekinti.



","id":"20210618_meghalt_feher_m_istvan_filozofus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e855ff61-e215-4f42-84ec-54a9ab05eee1","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_meghalt_feher_m_istvan_filozofus","timestamp":"2021. június. 18. 17:47","title":"Meghalt Fehér M. István, Széchenyi-díjas filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]