[{"available":true,"c_guid":"9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így végül 79 ezerrel többet kellett fizetnie a publicistának, mintha csak odaadta volna a pénzt, amikor a bíróság erre kötelezte.","shortLead":"Így végül 79 ezerrel többet kellett fizetnie a publicistának, mintha csak odaadta volna a pénzt, amikor a bíróság erre...","id":"20210621_bayer_zsolt_hadhazy_akos_becsuletsertes_vegrehajtas_300_ezer_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9660a24f-b5f0-4531-a312-3b723406afd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d0ff02-60ab-4359-87c3-2fbd6443c5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_bayer_zsolt_hadhazy_akos_becsuletsertes_vegrehajtas_300_ezer_forint","timestamp":"2021. június. 21. 12:10","title":"Behajtotta Bayertől a végrehajtó Hadházy 300 ezer forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ae47ef-ac2a-4811-a632-ca7c3d54f4da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Roberto Mancini a meccs végén kapust is cserélt az élvezetből játszó olaszoknál, Törökország totálisan leszerepelt, Wales rossz játékkal is csoportmásodik lett.","shortLead":"Roberto Mancini a meccs végén kapust is cserélt az élvezetből játszó olaszoknál, Törökország totálisan leszerepelt...","id":"20210620_olaszorszag_wales_svajc_torokorszag_harmadik_csoportkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48ae47ef-ac2a-4811-a632-ca7c3d54f4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10531050-1aef-4a06-b71c-1b31699f15cb","keywords":null,"link":"/sport/20210620_olaszorszag_wales_svajc_torokorszag_harmadik_csoportkor","timestamp":"2021. június. 20. 20:45","title":"Véget értek az A csoport meccsei: Olaszország poénból verte Walest, Svájc jó eséllyel belőtte magát az Eb legjobb 16 csapata közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál környezetvédelmi csoportok szerint Ausztrália nem tesz eleget a korallzátony megóvásáért. 