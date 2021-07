Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e7991c3c-3f45-46e4-92d0-715dff682892","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A felcsúti milliárdos meglepően választékos interjút adott nemrég az Indexnek, a Duma Aktuál most megszerezte az eredeti változatot. Litkai Gergely pedig tolmácsként fordít Lorenzóról magyarra. Az is kiderül, hogy mitől volt ennyire kisimult a fotókon a vállalkozó. ","shortLead":"A felcsúti milliárdos meglepően választékos interjút adott nemrég az Indexnek, a Duma Aktuál most megszerezte...","id":"20210630_Duma_Aktual_Meszarosinterju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7991c3c-3f45-46e4-92d0-715dff682892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b21775-c088-4dfc-bb21-74ce78b5e043","keywords":null,"link":"/360/20210630_Duma_Aktual_Meszarosinterju","timestamp":"2021. június. 30. 19:00","title":"A pénz számolva jó, az asszony meg, ha Andrea – Mészáros Lőrinc-interjú a Duma Aktuál tolmácsolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","shortLead":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","id":"20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11ca388-09bf-4139-955d-dee3028698eb","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","timestamp":"2021. június. 30. 17:27","title":"Elviheti a Swiss légitársaság a mémmé vált svájci szurkolót a szentpétervári negyeddöntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8261a87-b811-4c5b-a2a7-5db98fa55ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milánóban már felállították az első, 2,5 méter magas, 3,2 méter átmérőjű napernyőt, amely nemcsak árnyékot adni képes.","shortLead":"Milánóban már felállították az első, 2,5 méter magas, 3,2 méter átmérőjű napernyőt, amely nemcsak árnyékot adni képes.","id":"20210701_napernyo_dizajn_napelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8261a87-b811-4c5b-a2a7-5db98fa55ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4dd60e-4a46-4db7-9d3b-f2e38f9bf9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_napernyo_dizajn_napelem","timestamp":"2021. július. 01. 13:03","title":"Elkészült a jövő napernyője, még hűteni is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Soha nem látott mértékben vesznek fel lakáshitelt a magyarok, márciusban, áprilisban és májusban is 100 milliárd forint felett alakult a kihelyezés, amire korábban még nem volt példa. A járvány csak kis mértékben fogta vissza a lakáshitelek bővülését, de ezt is ellensúlyozza a növekvő kereslet, amit részben a 2021-ben bevezetett állami támogatások is fűtenek. A Bank360 szakértői a már korábban bevezetett családtámogatási elemek lakáshitelpiacra gyakorolt hatását vizsgálták.","shortLead":"Soha nem látott mértékben vesznek fel lakáshitelt a magyarok, márciusban, áprilisban és májusban is 100 milliárd forint...","id":"20210702_lakashitel_csok_babavaro_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7872db-7a2d-436a-971a-25fd10cb943b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_lakashitel_csok_babavaro_bank360","timestamp":"2021. július. 02. 09:54","title":"Állami milliárdok állnak a lakáshitelpiac robbanása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházi ápolásra 116 koronavírusos beteg szorul, közülük 20-at lélegeztetnek géppel.","shortLead":"Kórházi ápolásra 116 koronavírusos beteg szorul, közülük 20-at lélegeztetnek géppel.","id":"20210701_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae49a1b5-41a3-43f0-a3d5-e64582cb5a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. július. 01. 08:58","title":"Először nincs halálos áldozata a járványnak szeptember eleje óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae046508-1bf7-4932-ab78-4e79464e8141","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210702_Marabu_Feknyuz_Politikai_szin_vonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae046508-1bf7-4932-ab78-4e79464e8141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e734e5-0e68-4017-85e8-d2fb2b9ce700","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Marabu_Feknyuz_Politikai_szin_vonal","timestamp":"2021. július. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Politikai szín vonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbfe9b4-214b-41e7-a406-5a034e24ddb9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"A belgák és az olaszok továbbjutását mindenki eltalálta, a franciák kiesése csak két játékost nem lepett meg. A hvg.hu tippjátékában, a Kezdő tizenegyben Bárdos András annak ellenére vezet, hogy egyedüliként nem hitt a spanyolok továbbjutásában, mögötte Szél Bernadett és Gangl Edina maradtak a dobogón. A nyolcaddöntők továbbjutóira Majka tippelt a legjobban, de ez csak arra elég volt, hogy Szijjártó Pétert magányosan hagyja az utolsó helyen, leszakadva mindenki mástól.","shortLead":"A belgák és az olaszok továbbjutását mindenki eltalálta, a franciák kiesése csak két játékost nem lepett meg. A hvg.hu...","id":"20210630_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_tippek_allas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fbfe9b4-214b-41e7-a406-5a034e24ddb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f9a458-0c55-4136-b38b-c4b6f983a8d9","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_tippek_allas","timestamp":"2021. június. 30. 16:06","title":"Kezdő tizenegy: a franciák kiesésén buktak a legtöbben, megérte hinni az esélytelenekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat kijavító kötet.","shortLead":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat...","id":"202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d8ae6-f973-42be-b702-a1d715eedb5c","keywords":null,"link":"/360/202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","timestamp":"2021. július. 02. 12:00","title":"Végre magyarul is megjelent Robert Capa legendás fotóalbuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]