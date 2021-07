Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot hordaniuk a zárt terekben és a nagyobb tömegben.","shortLead":"A biológus, genetikus szerint az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot...","id":"20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79140972-d795-4c34-9fda-9d38bea7864e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_virologus_arcmaszk_boldogkoi_zsolt","timestamp":"2021. július. 04. 14:19","title":"Boldogkői Zsolt: Aki nagyobb biztonságot szeretne, az továbbra is viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az oltási kampány megakadt Horvátországban, ezért korlátozásokat vezetnek be.","shortLead":"Az oltási kampány megakadt Horvátországban, ezért korlátozásokat vezetnek be.","id":"20210703_Horvatorszagban_csak_vedettsegivel_lehet_majd_plazazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00b25b7-a0d9-4998-89a0-169fd6cba8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_Horvatorszagban_csak_vedettsegivel_lehet_majd_plazazni","timestamp":"2021. július. 03. 18:01","title":"Horvátországban csak védettségivel lehet majd plázázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége a Zöldekkel szemben a szeptemberi parlamenti választásokra készülő pártok támogatottságát mérő közvélemény-kutatásokban.","shortLead":"Tovább növelte előnyét Németországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége...","id":"20210704_Mar_10_szazalek_a_nemet_CDUCSU_elonye_a_Zoldekkel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0de0dc7c-a808-49ee-9620-e0dfee811450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d886d2ad-8974-4041-b50e-2b6cea4f9409","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_Mar_10_szazalek_a_nemet_CDUCSU_elonye_a_Zoldekkel_szemben","timestamp":"2021. július. 04. 21:23","title":"Már 10 százalék a német CDU/CSU előnye a Zöldekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben pedig kulcsfontosságú szerep jut a robotizált logisztikai rendszereknek.","shortLead":"Az elmúlt év és a világjárvány megmutatta, mennyire fontos, hogy egy vállalat válságbiztos módon tudjon működni, ebben...","id":"jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6710d3f6-3fd3-400e-9274-3dbc27c8f466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2a46ba-e674-4cd1-908a-d58b951d5d9a","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20210618_Az_automatizalt_logisztika_mar_nem_csak_a_multicegek_kivaltsaga","timestamp":"2021. július. 05. 10:30","title":"Világhódító úton az önvezető járművek: van, ahol már nélkülözhetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"3fd6aaad-91cb-4c2c-854c-0d858b7c8dde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fantasztikus videót drón segítségével hónapokon át készítette Lior Patel izraeli filmes, akinek egyik szakterülete a légi felvételek készítése.","shortLead":"A fantasztikus videót drón segítségével hónapokon át készítette Lior Patel izraeli filmes, akinek egyik szakterülete...","id":"20210704_Lelegzetelallito_gyorsitott_legi_felvetel_egy_izraeli_juhnyaj_mozgasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd6aaad-91cb-4c2c-854c-0d858b7c8dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adbad18-192d-49ef-b881-47ae9140d2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_Lelegzetelallito_gyorsitott_legi_felvetel_egy_izraeli_juhnyaj_mozgasarol","timestamp":"2021. július. 04. 15:06","title":"Lélegzetelállító légi felvételek mutatják, hogyan mozog egy óriási juhnyáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 11 egyik fontos követelménye, hogy a gép, amin használják, rendelkezzen a TPM nevű biztonsági processzorral. A vásárlók megrohanták a webáruházakat.","shortLead":"A Windows 11 egyik fontos követelménye, hogy a gép, amin használják, rendelkezzen a TPM nevű biztonsági processzorral...","id":"20210705_tpm_biztonsagi_processzor_ara_windows_11_szamitastechnika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f93eb5e-51ca-478e-8ac5-9d740d74a9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bff5be-3b1a-42fa-afae-040fca86758f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_tpm_biztonsagi_processzor_ara_windows_11_szamitastechnika","timestamp":"2021. július. 05. 12:03","title":"Három-négyszeresére drágult egy amúgy olcsó számítógépes alkatrész a Windows 11 miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Maratoni hosszúságú meccsen nyert a magyar teniszező.","shortLead":"Maratoni hosszúságú meccsen nyert a magyar teniszező.","id":"20210705_fucsovics_wimbledon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24b1c27-57e1-42a7-af4d-6453a3bece4f","keywords":null,"link":"/sport/20210705_fucsovics_wimbledon","timestamp":"2021. július. 05. 16:57","title":"Fucsovics a legjobb 8 közé jutott Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt viszont nem találják.","shortLead":"A közútkezelő azt mondta az autósnak, akit a kár ért, hogy a történtekért az felel, aki elhagyta a bútordarabokat. Őt...","id":"20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=befd8a9d-51eb-4d21-8c55-601a5e819e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3212403-e6c4-4ec7-80e7-01c33f034c01","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_autopalya_felpattano_butorlap_kar_felelos","timestamp":"2021. július. 03. 19:58","title":"Autópályán felpattanó bútordarab okozott több százezres kárt, nincsen meg a felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]