[{"available":true,"c_guid":"79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Volt munkaadója miatt került bajba.","shortLead":"Volt munkaadója miatt került bajba.","id":"20241220_dubaj-google-ertekeles-ir-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79d07da5-d18f-43e6-8694-c217096cf33d.jpg","index":0,"item":"dc482542-9de6-45fa-88a2-9728e0f58b31","keywords":null,"link":"/elet/20241220_dubaj-google-ertekeles-ir-ferfi","timestamp":"2024. december. 20. 16:10","title":"Google-értékelés miatt tartóztatták le Dubajban, karácsonyra hazatérhetett az ír férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a5f35-be6f-4d8b-9f92-aebf7b652090","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszter szerint bebizonyosodott, hogy a magyar kormánynak igaza van abban, hogy a harctéren nincs megoldás.","shortLead":"A miniszter szerint bebizonyosodott, hogy a magyar kormánynak igaza van abban, hogy a harctéren nincs megoldás.","id":"20241219_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a5f35-be6f-4d8b-9f92-aebf7b652090.jpg","index":0,"item":"22241e8a-78c1-4456-8ba6-79c137a3ab96","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_orosz-ukran-haboru-zelenszkij-szijjarto","timestamp":"2024. december. 19. 17:54","title":"Orbán után Szijjártó is Zelenszkij „provokációjáról” beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4928b4e6-16c8-421b-93d8-e528cbfaf30e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először lefújta, aztán visszakozott és idén is megrendezte a 20. jubileumi Mikulásgyárat a főszervező Zsolnai Endre. De valószínűleg ez volt az utolsó, mert bár a segítségre óriási szükségük lenne a rászorulóknak, „a Mikulásgyárra és a mögötte álló Zsolnai Endrére nem tart igényt Magyarország” – mondta a Fülke Extra idei utolsó adásában. A főszervező kíméletlen őszinteséggel – és önkritikával – nézett vissza a karitatív szervezet elmúlt 19 évére, és először beszélt arról, a kívülről csillogónak tűnő mikulásozásban hogyan ment tönkre anyagilag és hogyan lett tele a puttonya az üres ígérgetésekkel évről évre. Amióta pedig csak Rogán Cecília és Mészáros Lőrinc cégének segítségével tudta megrendezni a gyűjtőakciót, az ellenzék megbélyegzi, a média pedig támadja. Pedig ellenzéki és Iványi Gábor melletti tüntetésekre jár, de még ilyen helyzetekben is megkapta, hogy „menjen onnan, hiszen ő NER-lovag”. Gergely Zsófia interjúja.","shortLead":"Először lefújta, aztán visszakozott és idén is megrendezte a 20. jubileumi Mikulásgyárat a főszervező Zsolnai Endre. De...","id":"20241220_NER-lovag-lettem-amikor-Rogan-Cecilia-es-Sarka-Kata-cege-megjelent-a-Mikulasgyarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4928b4e6-16c8-421b-93d8-e528cbfaf30e.jpg","index":0,"item":"2d51a23d-9e7f-4f9a-aa7f-c12da59ce308","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_NER-lovag-lettem-amikor-Rogan-Cecilia-es-Sarka-Kata-cege-megjelent-a-Mikulasgyarban","timestamp":"2024. december. 20. 08:30","title":"„NER-lovag lettem, amint Rogán Cecília és Sarka Kata cége megjelent a Mikulásgyárban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d194e65-4766-411c-857b-d29f5334344e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balogh Ákos cégében testvére, Balogh Zsolt lesz az ügyvezető.","shortLead":"Balogh Ákos cégében testvére, Balogh Zsolt lesz az ügyvezető.","id":"20241221_MCC-Libri-Balogh-Akos-Balog-Zsolt-Lego-Mindig-Kocka-Invest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d194e65-4766-411c-857b-d29f5334344e.jpg","index":0,"item":"723c7d65-408b-4310-9a55-1f706b206b97","keywords":null,"link":"/360/20241221_MCC-Libri-Balogh-Akos-Balog-Zsolt-Lego-Mindig-Kocka-Invest","timestamp":"2024. december. 21. 08:30","title":"A nagy MCC-s Libri-üzlet után a Lego-bizniszben építkezik tovább az 50. leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06577c88-c962-453b-afcd-b384272ca58c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindhárom férfi irataiban ugyanaz a név és születési idő szerepelt.","shortLead":"Mindhárom férfi irataiban ugyanaz a név és születési idő szerepelt.","id":"20241221_nigeriai-dilerek-rendorseg-elfogas-marihuana-kokain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06577c88-c962-453b-afcd-b384272ca58c.jpg","index":0,"item":"6ae4870b-f8e0-4f04-b139-ab6c44243d66","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_nigeriai-dilerek-rendorseg-elfogas-marihuana-kokain","timestamp":"2024. december. 21. 08:40","title":"Nigériai dílereket fogtak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee697e6-8d75-4eb5-a7d8-be0e1cfe0c49","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Akkor kaphatott kedvet a kocsihoz, amikor Leclerc autójába beült egy rövid időre. ","shortLead":"Akkor kaphatott kedvet a kocsihoz, amikor Leclerc autójába beült egy rövid időre. ","id":"20241220_Carlos-Sainz-Jr-annyiban-nem-bucsuzott-a-Ferraritol-hogy-vett-egy-Daytona-SP3-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ee697e6-8d75-4eb5-a7d8-be0e1cfe0c49.jpg","index":0,"item":"e26eefdf-1728-4c1b-820b-9f9fb7960d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_Carlos-Sainz-Jr-annyiban-nem-bucsuzott-a-Ferraritol-hogy-vett-egy-Daytona-SP3-at","timestamp":"2024. december. 20. 20:20","title":"Carlos Sainz Jr. annyiban nem búcsúzott a Ferraritól, hogy vett egy Daytona SP3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76d8169-a0f8-43e2-922c-df3410b16cca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az erről szóló tervetetet a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda jegyzi.","shortLead":"Az erről szóló tervetetet a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda jegyzi.","id":"20241220_szemelyi-igazolvany-lakcimkartya-dragulas-miniszterelnoki-kabinetiroda-rogan-antal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c76d8169-a0f8-43e2-922c-df3410b16cca.jpg","index":0,"item":"6a941c75-e6e9-402c-a416-b6f60f11accf","keywords":null,"link":"/itthon/20241220_szemelyi-igazolvany-lakcimkartya-dragulas-miniszterelnoki-kabinetiroda-rogan-antal","timestamp":"2024. december. 20. 20:50","title":"Februártól fizetős lehet a személyi igazolvány, az útlevél pedig nagyot drágulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0b18e9-8a48-422f-86a7-99c6854432ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, alkalmazkodnak az ember által is megváltozó környezethez a mókusok, melyek, ha úgy adódik, pockokra is vadásznak.","shortLead":"Úgy tűnik, alkalmazkodnak az ember által is megváltozó környezethez a mókusok, melyek, ha úgy adódik, pockokra is...","id":"20241219_mokusok-vadaszat-taplalek-husfogyasztas-pockok-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc0b18e9-8a48-422f-86a7-99c6854432ee.jpg","index":0,"item":"1da93d23-3264-432e-9ed5-b108e4664397","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_mokusok-vadaszat-taplalek-husfogyasztas-pockok-megfigyeles","timestamp":"2024. december. 19. 18:03","title":"Még sosem láttak ilyet: vadásznak és húst is esznek a mókusok, akikről úgy hitték, csak magvakat fogyasztanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]