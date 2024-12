Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"320b20d0-7102-4513-ac52-ecad054ff4ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak téli gumival érdemes útnak indulni.","shortLead":"Csak téli gumival érdemes útnak indulni.","id":"20241222_Orszagszerte-havazas-varhato-a-kozutkezelo-folyamatosan-takaritja-az-utakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/320b20d0-7102-4513-ac52-ecad054ff4ab.jpg","index":0,"item":"55f35eb4-f471-4383-9068-e27348a5d492","keywords":null,"link":"/cegauto/20241222_Orszagszerte-havazas-varhato-a-kozutkezelo-folyamatosan-takaritja-az-utakat","timestamp":"2024. december. 22. 08:37","title":"Országszerte havazás várható, a közútkezelő folyamatosan takarítja az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Pintér Sándor belügyminiszternek most szilveszterig szerződést kell kötnie az érintett intézményfenntartókkal.","shortLead":"Pintér Sándor belügyminiszternek most szilveszterig szerződést kell kötnie az érintett intézményfenntartókkal.","id":"20241221_budapesti-egeszsegugyi-fejlesztes-idei-keretei-kiosztas-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"56bca4e9-b7e5-4776-9a4e-fba213a88dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_budapesti-egeszsegugyi-fejlesztes-idei-keretei-kiosztas-koltsegvetes","timestamp":"2024. december. 21. 09:59","title":"Most osztották ki a budapesti egészségügyi fejlesztés idei kereteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49af300-2ee7-4a4c-b59b-c040c403816b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Addig gépesítünk, amíg az nem megy a minőség rovására, vallja Galajda Péter, aki azért kezdett el szörpöt gyártani, mert nem talált megfelelőt a piacon. A Mayer szörp mára az egyik legismertebb prémium élelmiszer lett, ahol ugyan mindig van a polcon a nagymama főzetét idéző eperszörp, de kísérleteznek chilivel és kaporral is.","shortLead":"Addig gépesítünk, amíg az nem megy a minőség rovására, vallja Galajda Péter, aki azért kezdett el szörpöt gyártani...","id":"20241222_mayer-szorp-cegportre-lekvar-szirup-premium-elelmiszer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c49af300-2ee7-4a4c-b59b-c040c403816b.jpg","index":0,"item":"76c2beb5-7efb-440f-8413-ebd08cb2aec6","keywords":null,"link":"/kkv/20241222_mayer-szorp-cegportre-lekvar-szirup-premium-elelmiszer-ebx","timestamp":"2024. december. 22. 20:00","title":"\"Mi csak a gyümölcs ízét tudjuk megőrizni\": a magyar szörpforradalom egyik bölcsőjében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d171c39a-3cd8-49ca-889f-c220269ca0e7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány úgy döntött, hogy a miniszterekhez hasonlóan Biró Marcell is gyakorolhat tulajdonosi jogokat.","shortLead":"A kormány úgy döntött, hogy a miniszterekhez hasonlóan Biró Marcell is gyakorolhat tulajdonosi jogokat.","id":"20241221_nemzetbiztonsagi-fotanacsado-felugyelet-kormanykozeli-gazdasagkutato-intezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d171c39a-3cd8-49ca-889f-c220269ca0e7.jpg","index":0,"item":"9bfca34a-942f-4c60-81be-d0643b1f9013","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_nemzetbiztonsagi-fotanacsado-felugyelet-kormanykozeli-gazdasagkutato-intezet","timestamp":"2024. december. 21. 11:06","title":"A nemzetbiztonsági főtanácsadó felügyelete alá kerül egy kormányközeli gazdaságkutató intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott sikerdarab főszerepét.","shortLead":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott...","id":"20241221_hvg-os-imposztor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0.jpg","index":0,"item":"50b7f896-226d-4657-8b2c-7f133a292dbe","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-os-imposztor","timestamp":"2024. december. 21. 15:45","title":"Két évtizedig nem is próbálkoztak a színházak Az imposztorral a legendás 1983-as bemutató után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff35bed6-e5c0-4bee-9424-ebb3aed5f775","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin listáján – amelyen a 2024-es év 200 legjobb találmányát sorakoztatja fel – azok a megoldások is megtalálhatók, amelyek segítségével környezetbarát lehet az energiatermelés. Mutatjuk a legjobbakat.","shortLead":"A TIME magazin listáján – amelyen a 2024-es év 200 legjobb találmányát sorakoztatja fel – azok a megoldások is...","id":"20241221_2024-legjobb-talalmanyai-time-200-zoldenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff35bed6-e5c0-4bee-9424-ebb3aed5f775.jpg","index":0,"item":"2e23a6f4-625a-41d1-b66d-f74bf29e91dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_2024-legjobb-talalmanyai-time-200-zoldenergia","timestamp":"2024. december. 21. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a gravitáció, ami áramot generál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf34a90-9c54-4cee-8e4e-d1a3fb738e9d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem véletlen, hogy a pontos vérnyomásmérésnek szabályai vannak. Azonban még gyakran a vérnyomást mérő orvosok sem foglalkoznak ilyen esetekben a kar helyzetével, holott ez félrediagnosztizáláshoz és esetleg felesleges gyógyszerezéshez is vezethet.","shortLead":"Nem véletlen, hogy a pontos vérnyomásmérésnek szabályai vannak. Azonban még gyakran a vérnyomást mérő orvosok sem...","id":"20241223_kar-helyzete-pontos-vernyomasmeres-teves-ertek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cf34a90-9c54-4cee-8e4e-d1a3fb738e9d.jpg","index":0,"item":"4483a8af-d704-44a7-9a59-7d2c1fb96b49","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_kar-helyzete-pontos-vernyomasmeres-teves-ertek","timestamp":"2024. december. 23. 08:03","title":"Nézze csak: lehet, hogy eddig ön is mindig rosszul mérte a vérnyomását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b75e98c-655e-4371-8d50-4e411b3af50f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A halas gazdák arra panaszkodnak, hogy a magyar állami támogatások elérhetetlenek számukra, az uniós halászati alapból pedig alig van plusz bevételük. Támogatás hiányában marad az iszap, és tovább drágulnak a magyar halak.","shortLead":"A halas gazdák arra panaszkodnak, hogy a magyar állami támogatások elérhetetlenek számukra, az uniós halászati alapból...","id":"20241221_Magyar-halgazdasagok-tamogatas-nelkul-dragulas-halfogyasztas-Deutsche-Welle-halas-korkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b75e98c-655e-4371-8d50-4e411b3af50f.jpg","index":0,"item":"bdeef0f0-4264-4bfe-a8c2-9e4614caba81","keywords":null,"link":"/kkv/20241221_Magyar-halgazdasagok-tamogatas-nelkul-dragulas-halfogyasztas-Deutsche-Welle-halas-korkep","timestamp":"2024. december. 21. 14:00","title":"Válságban vannak a magyar halgazdaságok, alig kapnak támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]