[{"available":true,"c_guid":"eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Face ID-hoz hasonló arcfelismerést alkalmazó kaputelefonon dolgozik az Apple, ami okos ajtózárakat oldhat fel.","shortLead":"A Face ID-hoz hasonló arcfelismerést alkalmazó kaputelefonon dolgozik az Apple, ami okos ajtózárakat oldhat fel.","id":"20241223_apple-arcfelismeros-kaputelefon-fejlesztes-faceid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a.jpg","index":0,"item":"028612cc-4fd3-4f10-b4a7-27034efdc4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_apple-arcfelismeros-kaputelefon-fejlesztes-faceid","timestamp":"2024. december. 23. 16:03","title":"Az iPhone után egy kaputelefont is kiadhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afebaf70-f7be-47a2-88b4-779a9729d0c9","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241223_hvg-ivanyi-blanka-orszagot-lanyomnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afebaf70-f7be-47a2-88b4-779a9729d0c9.jpg","index":0,"item":"c020c901-dcb8-4d48-b3fc-ff739a67afe3","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-ivanyi-blanka-orszagot-lanyomnak","timestamp":"2024. december. 23. 08:00","title":"Iványi Blanka: Országot lányomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ország leggazdagabb embere a bankvezetésbe nem szól bele, de a felesége karácsony első napján már beengedi a konyhába, és Londonba is elmehetnek magángéppel. Az országgyűlés elfogadta a 2025-ös költségvetést és megszavazta a Pénzügyminisztérium megszüntetését. Varga Mihály búcsúzóul még megtrükközte az államadósságcsökkentést. <strong>Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.</strong>","shortLead":"Az ország leggazdagabb embere a bankvezetésbe nem szól bele, de a felesége karácsony első napján már beengedi...","id":"20241222_Es-akkor-Meszaros-Lorinc-megtalalta-a-helyet-a-konyhaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"9bdee563-f5ca-4fb2-afb9-87ca72c6c6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_Es-akkor-Meszaros-Lorinc-megtalalta-a-helyet-a-konyhaban","timestamp":"2024. december. 22. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrinc megtalálta a helyét a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","shortLead":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","id":"20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f.jpg","index":0,"item":"d64b54fd-1eab-46a0-94ca-eaaf7617b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","timestamp":"2024. december. 21. 22:07","title":"Szikla zuhant rá, karambolozott és kigyulladt egy brazil busz, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3667e756-ecf6-4e24-985d-6f588a533966","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Nem sikerült visszavágnia Tyson Furynak, Olekszandr Uszikot mindhárom bíró jobbnak látta a szombat éjjeli, Rijádban rendezett gálán.","shortLead":"Nem sikerült visszavágnia Tyson Furynak, Olekszandr Uszikot mindhárom bíró jobbnak látta a szombat éjjeli, Rijádban...","id":"20241222_Olekszandr-Uszik-Tyson-Fury-boksz-okolvivas-nehezsuly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3667e756-ecf6-4e24-985d-6f588a533966.jpg","index":0,"item":"57ff42bd-2782-4f9c-98b2-42db5219cf4b","keywords":null,"link":"/sport/20241222_Olekszandr-Uszik-Tyson-Fury-boksz-okolvivas-nehezsuly","timestamp":"2024. december. 22. 08:34","title":"Uszik újra legyőzte Tyson Furyt, továbbra is az ukrán a nehézsúly bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bánta meg, hogy előadott Schmidt Mária konzervatív értékeket bemutatni hivatott konferenciáján, viszont vannak erkölcsi aggályai a filmjei újra kiadásával kapcsolatban.","shortLead":"Nem bánta meg, hogy előadott Schmidt Mária konzervatív értékeket bemutatni hivatott konferenciáján, viszont vannak...","id":"20241222_Megcsinaltam-a-Men-In-Black-pornovaltozatat-is-Men-in-Fuck-volt-az-eredeti-cime-Kovi-Kovacs-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4.jpg","index":0,"item":"7e44881d-0882-49cc-97f4-f8e238d6ca23","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Megcsinaltam-a-Men-In-Black-pornovaltozatat-is-Men-in-Fuck-volt-az-eredeti-cime-Kovi-Kovacs-Istvan","timestamp":"2024. december. 22. 10:50","title":"Kovi: „Megcsináltam a Men In Black pornóváltozatát is. Men in Fuck volt az eredeti címe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab78a40-cfa1-499c-9aac-9ba81b6ec332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanújával rendelt el nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda a fideszes Krieger Krisztina ügyében, aki budafoki önkormányzati képviselőként havonta 1,1 millió forintos megbízási díjért adott tanácsokat a szintén fideszes polgármesternek, Karsay Ferencnek – tudta meg a HVG. ","shortLead":"Jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanújával rendelt el nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda...","id":"20241217_Hutlen-kezeles-gyanujaval-nyomoznak-a-fideszes-kepviselo-ugyeben-aki-11-millio-forintert-adott-tanacsokat-a-budafoki-polgarmesternek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bab78a40-cfa1-499c-9aac-9ba81b6ec332.jpg","index":0,"item":"b828233c-4d2c-400f-b586-23187cf84bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20241217_Hutlen-kezeles-gyanujaval-nyomoznak-a-fideszes-kepviselo-ugyeben-aki-11-millio-forintert-adott-tanacsokat-a-budafoki-polgarmesternek","timestamp":"2024. december. 23. 08:32","title":"Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak a fideszes képviselő ügyében, aki 1,1 millió forintért adott tanácsokat a budafoki polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság olyasmit találni, ami nem szétválasztja, hanem összeköti a magyarokat, Bud Spencer és Terence Hill filmjeinek szeretete azonban biztosan ilyen, nem véletlen, hogy az RTL ismét a régi klasszikusokhoz nyúl majd szilveszterkor (is). Kettő közülük ráadásul kerek jubileumhoz érkezett idén, a Különben dühbe jövünk 1974-ben indult világhódító útjára, a Kincs, ami nincs magyarországi bemutatójának pedig 1984-ben örvendhettek a nézők (három évvel az olasz, amerikai és német premier után). Kvízünkben most a legelszántabb rajongók is tesztelhetik, mennyire figyeltek a részletekre elmúlt évtizedek számolatlan újranézése közben.","shortLead":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság...","id":"20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20.jpg","index":0,"item":"f405778d-9536-469c-8af1-05029440a8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","timestamp":"2024. december. 23. 13:56","title":"50 éves a sör-virsli verseny, 40 éve sajnáljuk Anulu fakardocskáját – Bud Spencer-Terence Hill-kvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]