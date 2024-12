Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezt azonban egyelőre nem részletezték, és Oroszország felelősségét sem firtatták.","shortLead":"Ezt azonban egyelőre nem részletezték, és Oroszország felelősségét sem firtatták.","id":"20241227_azeri-utasszallito-lezuhant-kulso-behatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8.jpg","index":0,"item":"d2e8f728-2f2b-4629-ad49-9389129b9c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_azeri-utasszallito-lezuhant-kulso-behatas","timestamp":"2024. december. 27. 14:49","title":"Az azeri légitársaság szerint külső behatás miatt zuhant le az utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Legalábbis, ha átlépjük a magyar határt, akkor már a régióban is találunk sokkal gazdagabbakat náluk. De ilyen léptékű gyarapodást ritkán látni.","shortLead":"Legalábbis, ha átlépjük a magyar határt, akkor már a régióban is találunk sokkal gazdagabbakat náluk. De ilyen léptékű...","id":"20241227_Meszaros-Lorinc-vagyon-forbes-gazdagok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"efa78126-caa6-4071-90cb-45489dd6f5b7","keywords":null,"link":"/kkv/20241227_Meszaros-Lorinc-vagyon-forbes-gazdagok-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 12:39","title":"74 millió forint Mészáros Lőrinc órabére, Tiborczé 8,7 millió, de még így is kispályások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé – jelentette be pénteken Robert Fico szlovák miniszterelnök egy Facebook-videóban.","shortLead":"Megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja...","id":"20241227_Megtorlo-intezkedeseket-tervez-Fico-Ukrajna-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"2b58040b-dd5f-4332-9471-53a11f704239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_Megtorlo-intezkedeseket-tervez-Fico-Ukrajna-ellen","timestamp":"2024. december. 27. 21:55","title":"Megtorló intézkedéseket tervez Fico Ukrajna ellen, ha nem jön gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Annie Jacobsen könyve a nukleáris világháborúról hátborzongatóan részletes, de Észak-Koreáról, a képzeletbeli világégés kirobbantójáról keveset tud. Az a kevés is nagyon ijesztő.","shortLead":"Annie Jacobsen könyve a nukleáris világháborúról hátborzongatóan részletes, de Észak-Koreáról, a képzeletbeli világégés...","id":"20241227_atomhaboru-Annie-Jacobsen-Eszak-Korea-alagutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d.jpg","index":0,"item":"a91cc251-acb4-4f15-970b-f31f59f0edfb","keywords":null,"link":"/360/20241227_atomhaboru-Annie-Jacobsen-Eszak-Korea-alagutrendszer","timestamp":"2024. december. 27. 14:30","title":"Egy atomháborút kevesen élnének túl, de Észak-Korea vezetője köztük lenne. A világ legnagyobb alagútrendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","shortLead":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","id":"20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022.jpg","index":0,"item":"5f423568-deb1-4601-b1a4-1b01771c75b6","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","timestamp":"2024. december. 26. 18:43","title":"Sulyok Tamás a sikeres nemzet receptjéről beszélt, és József Attilát is idézett karácsonyi tévés beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9062ce-6e37-4ed4-8b79-d93b9575ab17","c_author":"Szőllősi Lili","category":"kkv","description":"Fitneszgépekkel kezdtek, majd áteveztek a táplálékkiegészítők világába, azóta pedig már fehérjét, shakereket, vitaminokat és sportruházatot is árulnak. Hogyan lett a BioTechUSA kis magyar családi vállalkozásból vezető piaci szereplő és mik még a céljaik?","shortLead":"Fitneszgépekkel kezdtek, majd áteveztek a táplálékkiegészítők világába, azóta pedig már fehérjét, shakereket...","id":"20241228_biotechusa-taplalekkiegeszito-cegportre-csaladi-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af9062ce-6e37-4ed4-8b79-d93b9575ab17.jpg","index":0,"item":"82274d71-75e6-482c-9093-d0ff20e76de5","keywords":null,"link":"/kkv/20241228_biotechusa-taplalekkiegeszito-cegportre-csaladi-vallalkozas","timestamp":"2024. december. 28. 12:00","title":"„Mi az vagyunk a táplálékkiegészítésben, mint a Barcelona fociban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd4b4d7-5fbc-49b4-9f2a-3207aeee1fde","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az EUV litográfia alapvető fontosságú eljárás a korszerű félvezetők esetében. Azaz nincs nélküle chipgyártás, ami nélkül pedig a modern társadalom sem igazán működőképes. A módszer hozzájárul ahhoz, hogy a chipek energiahatékonyak legyenek, a litográfia gépei viszont csak úgy falják az energiát.","shortLead":"Az EUV litográfia alapvető fontosságú eljárás a korszerű félvezetők esetében. Azaz nincs nélküle chipgyártás, ami...","id":"20241228_euv-litografia-gepek-oriasi-energiafogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd4b4d7-5fbc-49b4-9f2a-3207aeee1fde.jpg","index":0,"item":"6aa15043-4aa8-4ae8-81c3-6ea716fbcbbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_euv-litografia-gepek-oriasi-energiafogyasztas","timestamp":"2024. december. 28. 14:03","title":"De hogy lehet bírni energiával az energiatakarékosságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db538a86-78c8-4a14-9a2f-1e1d82c18b27","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Vitathatatlan, hogy egyre népszerűbb az okoseszközökkel történő fizetés, vagyis az, amikor vásárláskor nem a plasztik bankkártyánkat használjuk, hanem a mobilunkat vagy az okosóránkat. Szetnics László, a Mastercard digitális megoldásokért felelős igazgatója interjúnkban többek között arról beszél, mik a digitális fizetés előnyei, és mennyire egyszerű azt az okoseszközökre varázsolni.","shortLead":"Vitathatatlan, hogy egyre népszerűbb az okoseszközökkel történő fizetés, vagyis az, amikor vásárláskor nem a plasztik...","id":"20241203_Dinamikusan-no-a-mobillal-es-okosoraval-fizetok-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db538a86-78c8-4a14-9a2f-1e1d82c18b27.jpg","index":0,"item":"42e7682c-494a-4e84-b47b-98be73a93efd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Dinamikusan-no-a-mobillal-es-okosoraval-fizetok-szama","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Csak készpénzt használ? Akkor van, amire biztos nem gondolt még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]