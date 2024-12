Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell, és lesznek szúrópróbaszerű ellenőrzések.","shortLead":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell...","id":"20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f.jpg","index":0,"item":"09dd2d34-97ea-4a26-a7b1-ee124660fd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","timestamp":"2024. december. 28. 11:45","title":"A rendőrség figyelmeztetést adott ki a szabad romániai határátlépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12323932-e3b5-4506-a353-7f41a8664d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár vannak olyan alkalmazások, amelyek megnyitásához jelszó szükséges, ezt a fejlesztő állítja be. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy miként rejthet jelszó (vagy arcfelismerés) mögé olyan appokat is az iPhone-ján, amelyek egyébként bárki számára hozzáférhetők lennének.","shortLead":"Bár vannak olyan alkalmazások, amelyek megnyitásához jelszó szükséges, ezt a fejlesztő állítja be. Az alábbiakban...","id":"20241229_iphone-ios-alkalmazasok-vedelme-jelszoval-faceid-zarolas-beallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12323932-e3b5-4506-a353-7f41a8664d44.jpg","index":0,"item":"f5251007-9a7e-414c-a518-49d963ef2a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_iphone-ios-alkalmazasok-vedelme-jelszoval-faceid-zarolas-beallitasa","timestamp":"2024. december. 29. 14:03","title":"Így tud meghatározott alkalmazásokat jelszó mögé rejteni az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0bfafb-1b75-4555-a9af-9601dd04f20a","c_author":"Balizs Benedek","category":"kultura","description":"98 éves volt az amerikai üzletember.","shortLead":"98 éves volt az amerikai üzletember.","id":"20241229_Meghalt-Charles-Dolan-az-HBO-alapitoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0bfafb-1b75-4555-a9af-9601dd04f20a.jpg","index":0,"item":"95b19891-a5d9-48a5-a40b-2fd57381f33c","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Meghalt-Charles-Dolan-az-HBO-alapitoja","timestamp":"2024. december. 29. 10:10","title":"Meghalt Charles Dolan, az HBO alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8873832-189a-4267-9fb5-2435a02e2825","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész lenne még John Wick, de a térde nem bírja a strapát.","shortLead":"A színész lenne még John Wick, de a térde nem bírja a strapát.","id":"20241228_Keanu-Reeves-leharcolta-a-terdet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8873832-189a-4267-9fb5-2435a02e2825.jpg","index":0,"item":"a2781e57-1b9e-4f9b-8c73-38038af39403","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Keanu-Reeves-leharcolta-a-terdet","timestamp":"2024. december. 28. 10:27","title":"Keanu Reeves leharcolta a térdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b62d9f8-7a78-4d8f-b310-867fde709eba","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szabály, az szabály – érvelt a sakkszövetség, de ez nem hatotta meg az ötszörös világbajnokot.","shortLead":"A szabály, az szabály – érvelt a sakkszövetség, de ez nem hatotta meg az ötszörös világbajnokot.","id":"20241228_Magnus-Carlsen-sakk-bajnoksag-dress-code","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b62d9f8-7a78-4d8f-b310-867fde709eba.jpg","index":0,"item":"143f8fc5-63ba-4300-92b1-97e4b0aa1cd5","keywords":null,"link":"/sport/20241228_Magnus-Carlsen-sakk-bajnoksag-dress-code","timestamp":"2024. december. 28. 17:40","title":"Egy farmernadrág miatt került bajba Magnus Carlsen, ott is hagyta a sakk-vébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is, amelynek zsiráf szereplője rálépett a saját péniszére. Börtönbe küldött rendező, reciklált díszlet, elhízott rabszolgalány és egy elképesztő szexjelenet – Tim Robey, a Telegraph filmes újságírója Box Office Poison című könyvében mesél a legendás bukások hátteréről. A szerzővel beszélgettünk.","shortLead":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is...","id":"20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d.jpg","index":0,"item":"1ceef99d-380f-42d7-adb4-4eedd56f7723","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 20:00","title":"Dobó Kata amerikai filmje és Andy Vajna vikingjei is az élmezőnyben – Hollywood legnagyobb bukásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf85784b-4479-41b0-87ac-2cc3198052b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Raspberry Pi minikomputerektől sokan ódzkodnak, hiszen általában csak egy nyomtatott áramköri lapot látnak. Viszont ha egy billentyűzet rejti ezt, mindjárt más a helyzet.","shortLead":"A Raspberry Pi minikomputerektől sokan ódzkodnak, hiszen általában csak egy nyomtatott áramköri lapot látnak. Viszont...","id":"20241229_raspberry-pi-500-billentyuzetbe-epitett-szamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf85784b-4479-41b0-87ac-2cc3198052b1.jpg","index":0,"item":"75792aa5-1c0a-4700-9fed-49d748b3bed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_raspberry-pi-500-billentyuzetbe-epitett-szamitogep","timestamp":"2024. december. 29. 08:03","title":"Megérkezett a 35 ezer forintos számítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","shortLead":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","id":"20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"a61788eb-449a-4c5a-a8a6-8de9471f5cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","timestamp":"2024. december. 29. 09:13","title":"Magyar Péter ünnepi beszédre jelentkezett a köztévénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]