Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Szalome Zurabisvili volt elnök szerint továbbra is ő az egyetlen legitim elnöke Grúziának.","shortLead":"Szalome Zurabisvili volt elnök szerint továbbra is ő az egyetlen legitim elnöke Grúziának.","id":"20241229_Tobb-ezren-tuntetnek-Tbilisziben-miutan-Gruzia-uj-elnoke-eskut-tett-a-parlamentben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a.jpg","index":0,"item":"1654ed98-00fb-4cc0-b555-84201b4c3971","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Tobb-ezren-tuntetnek-Tbilisziben-miutan-Gruzia-uj-elnoke-eskut-tett-a-parlamentben","timestamp":"2024. december. 29. 11:04","title":"Több ezren tüntetnek Tbilisziben, miután Grúzia új elnöke esküt tett a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd3d205-c793-42e7-b0ee-16b582056511","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Meghibásodott a gép futóműve, ezért landoláskor a leszállópályához csapódott a szárny.","shortLead":"Meghibásodott a gép futóműve, ezért landoláskor a leszállópályához csapódott a szárny.","id":"20241229_Kigyulladt-az-Air-Canada-jaratanak-bal-szarnya-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd3d205-c793-42e7-b0ee-16b582056511.jpg","index":0,"item":"f7cb8453-0425-471c-b1aa-ba99e59db494","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Kigyulladt-az-Air-Canada-jaratanak-bal-szarnya-video","timestamp":"2024. december. 29. 12:37","title":"Kigyulladt az Air Canada járatának bal szárnya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","shortLead":"A Trustify parkja 40 megawatt kapacitású lesz, a kivitelezés más januárban elindul.","id":"20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f.jpg","index":0,"item":"63be688e-6737-4d6c-a144-b7473ae4640a","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Napelemparkot-epit-Kiskunhalason-a-Nagy-Marton-testverehez-kotheto-alapkezelo-Trustify-Nagy-Szilard-Fenyvesi-Peter","timestamp":"2024. december. 30. 12:31","title":"Napelemparkot épít Kiskunhalason a Nagy Márton testvéréhez köthető alapkezelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csehország, Lengyelország és a részben függetlenedő Szlovákia GDP-je is jobban nőtt a 2022–2024-es időszakban, mint a miénk, illetve a mi gazdaságunk sokkal jobban lassult a háború kitörése óta, mint az övék.","shortLead":"Csehország, Lengyelország és a részben függetlenedő Szlovákia GDP-je is jobban nőtt a 2022–2024-es időszakban, mint...","id":"20241230_orosz-gaz-levalas-Gazprom-GKI-Gazdasagkutato-Zrt-V4-GDP-gazdasagi-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0.jpg","index":0,"item":"4638299a-5354-4288-b31c-7c8969e328dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_orosz-gaz-levalas-Gazprom-GKI-Gazdasagkutato-Zrt-V4-GDP-gazdasagi-teljesitmeny","timestamp":"2024. december. 30. 08:44","title":"A kormány szerint megbénulna a gazdaságunk, ha leválnánk az orosz gázról, de a Gazprommal szakító V4-es országok példája pont az ellenkezőt mutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja, hogyan változtathatják meg a világunkat ezek az újfajta gondolkodáshoz használható eszközök. Átfogó és optimista könyvében aktuális példákon keresztül mutatja be az üzleti életet és az oktatást alapjaiban átalakító hatásukat. Arra buzdít, hogy munkatársként, társtanárként és coachként tekintsünk a mesterséges intelligenciára, és meggyőző érvekkel támasztja alá, miért elengedhetetlen a gépekkel való együttműködés képességének elsajátítása. Szemléletmódját követve átláthatjuk az MI-ben rejlő aktuális lehetőségeket, hogy adottságait egy jobb emberi jövő megteremtésére használjuk fel. A HVG Könyvek által kiadott műből több részletet is közlünk a következőkben.","shortLead":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja...","id":"20241228_tarsintelligencia-4-resz-mi-ai-mesterseges-intelligenciae","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d.jpg","index":0,"item":"75880028-ea7f-4696-95d5-8a88f3d078a8","keywords":null,"link":"/360/20241228_tarsintelligencia-4-resz-mi-ai-mesterseges-intelligenciae","timestamp":"2024. december. 28. 18:30","title":"Hogyan éljünk együtt a mesterséges intelligenciával? – 4. rész: Hogyan alakul az MI jövője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e276a70a-52d2-4275-bf14-f1d90d447bbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kit ne nyugtatna meg, ha madárfüttyöt, csobogó patak hangját hallgatja, és ezzel pont ellentétes hatást vált ki a kiabálás, a dudaszó, a fékcsikorgás hangja. Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik, ha kombinálják ezeket a hanghatásokat.","shortLead":"Kit ne nyugtatna meg, ha madárfüttyöt, csobogó patak hangját hallgatja, és ezzel pont ellentétes hatást vált ki...","id":"20241229_varosi-zaj-hatasa-termeszeti-hangokkal-kombinalva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e276a70a-52d2-4275-bf14-f1d90d447bbc.jpg","index":0,"item":"f4097925-7f7f-4518-99df-ffe2deea60ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_varosi-zaj-hatasa-termeszeti-hangokkal-kombinalva","timestamp":"2024. december. 29. 16:03","title":"Rossz a városi zaj, jók a természet hangjai – de mi történik, ha kombinálják ezeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötös lottón nem volt telitalálat, de még egy négyessel is hazavihet több mint 3 milliót.","shortLead":"Az ötös lottón nem volt telitalálat, de még egy négyessel is hazavihet több mint 3 milliót.","id":"20241228_szerencsejatek-otos-lotto-nyeroszamok-sorsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"dc626b56-468e-4091-af5b-dc0f82c2af8a","keywords":null,"link":"/elet/20241228_szerencsejatek-otos-lotto-nyeroszamok-sorsolas","timestamp":"2024. december. 28. 20:25","title":"Megvolt a lottósorsolás, tizenöt szerencsésnek bőven megtérült a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd4b4d7-5fbc-49b4-9f2a-3207aeee1fde","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az EUV litográfia alapvető fontosságú eljárás a korszerű félvezetők esetében. Azaz nincs nélküle chipgyártás, ami nélkül pedig a modern társadalom sem igazán működőképes. A módszer hozzájárul ahhoz, hogy a chipek energiahatékonyak legyenek, a litográfia gépei viszont csak úgy falják az energiát.","shortLead":"Az EUV litográfia alapvető fontosságú eljárás a korszerű félvezetők esetében. Azaz nincs nélküle chipgyártás, ami...","id":"20241228_euv-litografia-gepek-oriasi-energiafogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd4b4d7-5fbc-49b4-9f2a-3207aeee1fde.jpg","index":0,"item":"6aa15043-4aa8-4ae8-81c3-6ea716fbcbbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_euv-litografia-gepek-oriasi-energiafogyasztas","timestamp":"2024. december. 28. 14:03","title":"De hogy lehet bírni energiával az energiatakarékosságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]