[{"available":true,"c_guid":"14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek pusztításában jeleskedik. Úgy tűnik, ennek még a pénztelenség sem állja útját.","shortLead":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek...","id":"20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d.jpg","index":0,"item":"df829097-7e5a-46ad-b208-87d81f45e134","keywords":null,"link":"/360/20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","timestamp":"2025. január. 03. 09:30","title":"A kultúrpolitikában is elfogytak az Orbán-kormány ötletei, csak rombolás és elvtelenség maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A George applikáció sem működött.","shortLead":"A George applikáció sem működött.","id":"20250102_erste-mobilbank-george-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e.jpg","index":0,"item":"02e9c38f-2114-4228-82e4-ef2635c65d9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_erste-mobilbank-george-hiba","timestamp":"2025. január. 02. 10:15","title":"Eltűntek a számlák az Erste netbankjából – frissítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04241ff9-a8d7-4f7b-b4d4-fc444018a2e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók olyan okosórás alkalmazást fejlesztettek, ami figyeli a felhasználó kézmozdulatait, és jelez, ha azt érzi, az illető dohányzik. A Bristoli Egyetem tudósai szerint mindez hatékonyan segítheti a leszokást.","shortLead":"Brit kutatók olyan okosórás alkalmazást fejlesztettek, ami figyeli a felhasználó kézmozdulatait, és jelez, ha azt érzi...","id":"20250102_dohanyzas-leszokas-ujevi-fogadalom-okosora-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04241ff9-a8d7-4f7b-b4d4-fc444018a2e7.jpg","index":0,"item":"f6ced400-6cc7-41cb-a525-bc77c025b1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_dohanyzas-leszokas-ujevi-fogadalom-okosora-alkalmazas","timestamp":"2025. január. 02. 20:03","title":"Megfogadta, hogy leszokik a dohányzásról? Lenne itt egy új ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1fe1e8-21a5-437b-9244-21f342c8a554","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy Szlovákiában vásárolt tűzijáték okozott halálos balesetet.","shortLead":"Egy Szlovákiában vásárolt tűzijáték okozott halálos balesetet.","id":"20250103_szilveszteri-tuzijatekozas-ullo-halalos-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1fe1e8-21a5-437b-9244-21f342c8a554.jpg","index":0,"item":"c6318eb7-e6f9-4b00-8a28-b1f830c7a972","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_szilveszteri-tuzijatekozas-ullo-halalos-baleset","timestamp":"2025. január. 03. 12:54","title":"Üllőn is meghalt egy ember a szilveszteri tűzijátékozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5be87-501f-4366-aaca-2de3d5839141","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jun Szuk Jeol ellen kedden adtak ki elfogatóparancsot, mert december elején megkísérelte bevezetni a hadiállapotot, aminek megszüntetését nem sokkal később az ellenzék megszavazta.","shortLead":"Jun Szuk Jeol ellen kedden adtak ki elfogatóparancsot, mert december elején megkísérelte bevezetni a hadiállapotot...","id":"20250103_Megprobaljak-letartoztatni-Del-Korea-elnoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90a5be87-501f-4366-aaca-2de3d5839141.jpg","index":0,"item":"6104fb16-82b8-44f5-8dc9-d6f28cbd8f44","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Megprobaljak-letartoztatni-Del-Korea-elnoket","timestamp":"2025. január. 03. 06:00","title":"A dél-koreai nyomozók megpróbálták letartóztatni az ország elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","shortLead":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","id":"20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc.jpg","index":0,"item":"760245ed-57fe-44da-a4d2-c808ec560520","keywords":null,"link":"/elet/20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2025. január. 02. 12:17","title":"Szöges kolbásszal próbáltak kutyákat megölni Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6182ed-b24b-443a-8a1f-38582b77ff3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hol van az a fogyasztási szint, ami fölött már nem leszünk boldogabbak? Meglepően alacsonyan Takács-Sándor András humánökológus szerint, aki megmutatja, hogyan tudunk szembeszállni a válságba került fogyasztói társadalommal anélkül, hogy mindenestül kivonulnánk belőle. Az általa ajánlott életmód ugyan lemondásokkal járhat, de az érmének van egy másik, fontosabb oldala is: a teljesebb élet lehetősége. ","shortLead":"Hol van az a fogyasztási szint, ami fölött már nem leszünk boldogabbak? Meglepően alacsonyan Takács-Sándor András...","id":"20250104_boldogsag-titka-kulcsa-fogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f6182ed-b24b-443a-8a1f-38582b77ff3e.jpg","index":0,"item":"9876243c-bcd8-4c76-a955-085ef0dd0b80","keywords":null,"link":"/elet/20250104_boldogsag-titka-kulcsa-fogyasztas","timestamp":"2025. január. 04. 05:50","title":"Tényleg kell az új kocsi vagy a nagyobb ház? – Az önkéntes egyszerűség lehet a boldog élet titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e917873-75df-4a0e-a651-f24e23f54edb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az épülethez 2,5 hektáros telek tartozik, az ára sok milliárd forint lehet.","shortLead":"Az épülethez 2,5 hektáros telek tartozik, az ára sok milliárd forint lehet.","id":"20250104_hvg-Gschwindt-Tory-villa-gyermekvedelmi-hivatal-irodahaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e917873-75df-4a0e-a651-f24e23f54edb.jpg","index":0,"item":"bfebebed-c464-4267-8ebd-51f4c7585c27","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-Gschwindt-Tory-villa-gyermekvedelmi-hivatal-irodahaz","timestamp":"2025. január. 04. 08:30","title":"Gyermekvédelmi hivatal után irodaház lesz a magyar pezsgőgyáros budai szecessziós villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]