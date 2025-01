Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e054917f-a0ce-4552-887c-674c7a87d5f1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Royal Mail felvásárlásával is jelezte Daniel Kretinsky, az egyik leggazdagabb cseh üzletember, hogy európai szinten is komolyan vehető milliárdos.","shortLead":"A Royal Mail felvásárlásával is jelezte Daniel Kretinsky, az egyik leggazdagabb cseh üzletember, hogy európai szinten...","id":"20250105_hvg-daniel-kretinsky-europai-felvasarlasok-energia-media-logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e054917f-a0ce-4552-887c-674c7a87d5f1.jpg","index":0,"item":"f2862678-e7c3-4b83-8b2e-87851033d9e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-daniel-kretinsky-europai-felvasarlasok-energia-media-logisztika","timestamp":"2025. január. 05. 15:30","title":"Cseh szfinxként emlegetik a brit királyi postát megvásárló milliárdost, aki zsebre tehetné Mészáros Lőrincet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243696e-1bd3-40fd-a363-389207ba984b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy utolsó pillanatban benyújtott kormánypárti törvénymódosításnak köszönhetően aránytalanul nagyobb fizetésemelést kapnak a kúriai bírák az alsóbb fokon ítélkező kollégáikhoz képest. Varga Zs. András a kivételezést azzal indokolja, hogy a Kúria nem egyszerűen legfelsőbb bíróság, hanem a jogegység felett őrködik.","shortLead":"Egy utolsó pillanatban benyújtott kormánypárti törvénymódosításnak köszönhetően aránytalanul nagyobb fizetésemelést...","id":"20250104_kuria-birok-kiemelt-banasmod-fizetesemeles-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszonto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2243696e-1bd3-40fd-a363-389207ba984b.jpg","index":0,"item":"b3a62b3f-a3df-4d4e-8c6a-6c31811d5f05","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_kuria-birok-kiemelt-banasmod-fizetesemeles-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszonto-ebx","timestamp":"2025. január. 04. 07:45","title":"A kiemelt bánásmódot nem ingyen kaptuk – sokatmondó volt a Kúria-elnök újévi köszöntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658c9fef-6038-4dcb-b3af-df00247b39e2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összesen 19-en vehetik át a leköszönő amerikai elnöktől a Presidential Medal of Freedom kitüntetést.","shortLead":"Összesen 19-en vehetik át a leköszönő amerikai elnöktől a Presidential Medal of Freedom kitüntetést.","id":"20250104_biden-elnoki-szabadsag-erdemrend-soros-messi-bono","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/658c9fef-6038-4dcb-b3af-df00247b39e2.jpg","index":0,"item":"32542ba4-8093-4cf1-ab40-f86727a5a3f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_biden-elnoki-szabadsag-erdemrend-soros-messi-bono","timestamp":"2025. január. 04. 13:14","title":"Soros György, Messi és a U2 énekese is kitüntetést kap Joe Bidentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357e9177-8f60-4904-9a83-ea10388a648f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ausztriában súlyos politikai válság jön – ami Putyinnak jöhet jól. ","shortLead":"Ausztriában súlyos politikai válság jön – ami Putyinnak jöhet jól. ","id":"20250104_nemzetkozi-lapszemle-robert-fico-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357e9177-8f60-4904-9a83-ea10388a648f.jpg","index":0,"item":"7647daa5-0b5c-43c2-95e6-bdbe30ab2ae4","keywords":null,"link":"/360/20250104_nemzetkozi-lapszemle-robert-fico-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 04. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Fico ugyanazt csinálja, mint Orbán - az uniót hibáztatja saját rossz gazdaságpolitikája helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d4de00-43af-428e-9531-4fd5d6c98c03","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Yuval Noah Harari mellett más világhírű tudósok érdeme, hogy újszerű módon segítenek kérdéseket feltenni magunknak, és elgondolkodni múltunk, jelenünk és jövőnk alapkérdéseiről.","shortLead":"Yuval Noah Harari mellett más világhírű tudósok érdeme, hogy újszerű módon segítenek kérdéseket feltenni magunknak, és...","id":"20250105_hvg-Megmondjak-elore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d4de00-43af-428e-9531-4fd5d6c98c03.jpg","index":0,"item":"e55d1d02-411d-4dc5-ad01-a2537e832a77","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-Megmondjak-elore","timestamp":"2025. január. 05. 19:35","title":"\"Nagy történelem\" – a tudományos irányzat, amely évmilliárdokra visszamenve kutatja, milyen lesz az emberiség jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78546b7-e3a5-4c6f-9fdf-d42350a67435","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Ahány ország, annyiféle babona hoz jó szerencsét, pénzt, erőt az új esztendőben. HVG-ténytár.","shortLead":"Ahány ország, annyiféle babona hoz jó szerencsét, pénzt, erőt az új esztendőben. HVG-ténytár.","id":"20250104_hvg-ujev-ujevkoszonto-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e78546b7-e3a5-4c6f-9fdf-d42350a67435.jpg","index":0,"item":"c964e851-92b0-465a-9273-a3949c09d803","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-ujev-ujevkoszonto-szokasok","timestamp":"2025. január. 04. 11:00","title":"Ahány táj, annyi szokás: újév-köszöntő hiedelmek a világban a szőlőszemtől a kristálygömbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A magyar gazdaság 2025-ben növekedésnek indul, kérdés, mennyire tempósan. A keresetek átlagos vásárlóereje biztosan nő, a nyugdíjaké viszont majdnem az év egészében csökken, a forint értékállóságát pedig a jegybank új elnökének kellene megőriznie.","shortLead":"A magyar gazdaság 2025-ben növekedésnek indul, kérdés, mennyire tempósan. A keresetek átlagos vásárlóereje biztosan nő...","id":"20250104_hvg-magyar-gazdasag-2025-ugras-helyett-kapaszkodas-valtozo-szereposztas-vegletek_kozott-mnb-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"09883cab-abb7-4c55-8907-17335cb8b916","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-magyar-gazdasag-2025-ugras-helyett-kapaszkodas-valtozo-szereposztas-vegletek_kozott-mnb-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 04. 07:00","title":"Orbán repülőrajtot ígért a magyar gazdaságban, de van itt pár probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159cf9a2-7ba8-4f6a-87b7-8a7a519f0ab1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ma a fiatalabb generációk tagjai messze nem olvasnak annyit, mint a nagyszüleik, persze ennek technológiai okai is vannak. Azonban e megváltozott információbefogadás az agyra is hatással lehet.","shortLead":"Ma a fiatalabb generációk tagjai messze nem olvasnak annyit, mint a nagyszüleik, persze ennek technológiai okai is...","id":"20240105_olvasas-hatasa-az-agyra-sved-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/159cf9a2-7ba8-4f6a-87b7-8a7a519f0ab1.jpg","index":0,"item":"170b4558-f990-427b-908a-9df03efadb73","keywords":null,"link":"/tudomany/20240105_olvasas-hatasa-az-agyra-sved-kutatas","timestamp":"2025. január. 05. 10:03","title":"Alaposan megváltozik annak az agya, aki sokat (vagy keveset) olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]