[{"available":true,"c_guid":"4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter elvárja, hogy a politikai szimpátiája vagy aktivizmusa miatt senki ne akadályozza a MÁV munkáját. Nem tudni azonban, hogy az akciót a szabadságán elkövető ellenzéki aktivista hogyan gátolta az utasok kiszolgálását politikai érdekből.","shortLead":"A miniszter elvárja, hogy a politikai szimpátiája vagy aktivizmusa miatt senki ne akadályozza a MÁV munkáját. Nem tudni...","id":"20250105_Lazar-azt-allitja-o-nem-akarta-kirugatni-a-batidai-kastelynal-akciozo-kutyapartos-MAV-alkalmazottat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9.jpg","index":0,"item":"e92d6ef1-710c-4535-b1d5-bbe5168825b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Lazar-azt-allitja-o-nem-akarta-kirugatni-a-batidai-kastelynal-akciozo-kutyapartos-MAV-alkalmazottat","timestamp":"2025. január. 05. 13:59","title":"Lázár azt állítja, ő nem akarta kirúgatni a batidai kastélynál akciózó kutyapártos MÁV-alkalmazottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kulturális okból utazott, állítása szerint ő fizette az utat.","shortLead":"Kulturális okból utazott, állítása szerint ő fizette az utat.","id":"20250106_orban-viktor-blikk-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"5f31d953-cc77-4162-a7e7-9b8e629fed38","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_orban-viktor-blikk-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 06. 11:27","title":"Orbán nyilatkozott Indiából: „Makkegészséges vagyok. Ne reménykedjenek!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán erők újabb támadást indítottak a nyugat-oroszországi Kurszk térségében, ahova tavaly nyáron hatoltak be.","shortLead":"Az ukrán erők újabb támadást indítottak a nyugat-oroszországi Kurszk térségében, ahova tavaly nyáron hatoltak be.","id":"20250105_orosz-ukran-hadsereg-kurszk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0aadfd-ec1b-46e6-83fa-c0c117d04205.jpg","index":0,"item":"cf125d82-1865-42f8-bf03-c8aafba8721e","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_orosz-ukran-hadsereg-kurszk","timestamp":"2025. január. 05. 16:22","title":"Támadást indított az ukrán hadsereg Kurszknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c1a96d-c3c2-4e1d-9ad2-d96481cf1bb4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Duplájára nő az adatátvitel sebessége a HDMI 2.2-vel, ami a kép- és hangminőségben is érezteti majd a hatását. Ehhez azonban új tévé és kábel is kell majd, de egy kicsit még várni kell a megjelenésükre.","shortLead":"Duplájára nő az adatátvitel sebessége a HDMI 2.2-vel, ami a kép- és hangminőségben is érezteti majd a hatását. Ehhez...","id":"20250107_uj-hdmi-2-2-szabvany-bemutatas-csatlakozo-kabel-ces-2025-kepatvitel-hangatvitel-96-gbps","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42c1a96d-c3c2-4e1d-9ad2-d96481cf1bb4.jpg","index":0,"item":"401c6a4c-5b6d-461d-96b9-a0c29f5bed98","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_uj-hdmi-2-2-szabvany-bemutatas-csatlakozo-kabel-ces-2025-kepatvitel-hangatvitel-96-gbps","timestamp":"2025. január. 07. 09:03","title":"Új kábel kell majd a tévékhez: bemutatkozott a HDMI 2.2, hatalmas előrelépést hoz az új szabvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45225617-a473-486c-ba31-2e1ffd4a7157","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Állítólag egy podcasthoz készít felvételeket.","shortLead":"Állítólag egy podcasthoz készít felvételeket.","id":"20250107_gronland-dania-donald-trump-fia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45225617-a473-486c-ba31-2e1ffd4a7157.jpg","index":0,"item":"5dda7e62-76ad-4c03-8db7-d4d6418d51dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_gronland-dania-donald-trump-fia","timestamp":"2025. január. 07. 08:01","title":"Grönlandra látogat Trump fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc5e404-7467-4fbd-b5a7-ce1a77e9ccc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Otthon, a tévé előtt drukkoltak, és hatalmas üdvrivalgásban törtek ki, amikor kimondták a színésznő nevét. ","shortLead":"Otthon, a tévé előtt drukkoltak, és hatalmas üdvrivalgásban törtek ki, amikor kimondták a színésznő nevét. ","id":"20250106_Igy-unnepelt-Demi-Moore-csaladja-Golden-Globe-dij-Instagram-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bc5e404-7467-4fbd-b5a7-ce1a77e9ccc1.jpg","index":0,"item":"a35156c3-6c09-460d-b327-79fa88adc2e7","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Igy-unnepelt-Demi-Moore-csaladja-Golden-Globe-dij-Instagram-video","timestamp":"2025. január. 06. 09:16","title":"Így tombolt Demi Moore családja, amikor a színésznő megkapta a Golden Globe-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72444e79-a9f1-4896-9d5b-def1d3b94aa1","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A tavalyi évet sem úszta meg az ország, ahogy a világ többi része sem árvizek és a velük járó pusztítás nélkül. Valahogy mindig sikerül átevickélni ezeken az időszakokon, de továbbra sem megoldott kérdés a hatékony vízgazdálkodás, pedig a vízre mindenkinek szüksége van. Ezt világszerte már jó pár innovatív cég felismerte. Némelyik jó eséllyel hamarosan kiemelt befektetési célponttá válhat.","shortLead":"A tavalyi évet sem úszta meg az ország, ahogy a világ többi része sem árvizek és a velük járó pusztítás nélkül...","id":"20250106_Univerzalis-oldoanyag-a-viz-es-rengeteg-penzt-is-tud-termelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72444e79-a9f1-4896-9d5b-def1d3b94aa1.jpg","index":0,"item":"a8e27b7d-adb8-482d-90b3-d5ab69fc52bc","keywords":null,"link":"/360/20250106_Univerzalis-oldoanyag-a-viz-es-rengeteg-penzt-is-tud-termelni","timestamp":"2025. január. 06. 15:17","title":"Univerzális oldóanyag a víz, de rengeteg pénzt is tud termelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","shortLead":"Az Etihad légitársaság gépe épp az Egyesült Arab Emírségek felé indult volna el, amikor a futómű felől füst szállt fel.","id":"20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28f53270-8575-4c27-b488-e99cfa7dcad1.jpg","index":0,"item":"db50bbab-7d48-4f53-8df6-903e8456fccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250105_boeing-787-9-dreamliner-futomu-tuz-baleset","timestamp":"2025. január. 05. 15:31","title":"Kigyulladt egy Boeing futóműve felszállás közben Melbourne-ben, tűzoltók oltották el a lángokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]