Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy hétfő hajnalban leugrott egy 35 éves férfi a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B termináljának galériájáról. Életveszélyes állapotban vitték kórházba, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét.

Az anyja a közösségi oldalán arról posztolt, hogy fiának hétfő este megállt a szíve. Kezdetben eltűntként keresték, miután távozott egy kórházból.

A Blikk információi szerint a 35 éves K. András a tragédia előtti napon, vasárnap a fővárosi Péterfy Sándor utcai kórház toxikológiájáról szökött meg, ahova zavart viselkedése miatt szállították be néhány órával korábban. A lap úgy tudja, hogy járt a lakásában, ahol a lakótársával is találkozott, ám ezután elment. Bejelentést tettek a rendőrségen, körözést is kiadtak vele szemben, de nem találták sehol.

A lap szerint a férfi két hónapja költözött fel Budapestre albérletbe. Kertészmérnök végzettsége volt, jól beszélt angolul, hamarosan pedig újra diplomázott volna. Nagy László eltűntkereső szerint zavart állapotban, hiányos öltözékben, zokniban és pólóban szökött meg a kórházból, a terminál harmadik emeletéről pedig iratok nélkül vetette le magát, előtte a ruhájával letakarta az egyik kamerát.

A férfi tíz métert zuhant, súlyos koponyasérüléseket szenvedett, gyakorlatilag nem volt rá esély, hogy túlélje.

A Blikk kereste a Péterfy Sándor utcai kórházat is az esettel kapcsolatban, ám az ügyről a betegjogokra hivatkozva nem adtak tájékoztatást.