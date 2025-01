Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af557258-7508-4738-9341-61f000d5e7e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokan másképp gondolják, de egy friss vizsgálat szerint az erős szerelem nem feltétlenül jár fokozott szexuális vággyal. Ez szembemegy azzal, amit sokan gondolnak.","shortLead":"Sokan másképp gondolják, de egy friss vizsgálat szerint az erős szerelem nem feltétlenül jár fokozott szexuális...","id":"20250108_hvg-nagy-szerelem-szex-osszefugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af557258-7508-4738-9341-61f000d5e7e9.jpg","index":0,"item":"d9d7c9fc-061f-452f-b8e9-993adddd0bb9","keywords":null,"link":"/360/20250108_hvg-nagy-szerelem-szex-osszefugges","timestamp":"2025. január. 08. 16:00","title":"Váratlan eredmény jött ki: nem találtak erős összefüggést a mindent elsöprő szerelem és a szex között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket hajtott végre. ","shortLead":"Tóth Bertalan szocialista frakcióvezető feljelentést tett az ügyben, szerinte az állam előnytelen részvénycseréket...","id":"20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"b24fdaf5-e37c-424d-8fb5-4099901ecbcf","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Az-MSZP-feljelentest-tesz-a-Vodafone-adasvetele-ugyeben","timestamp":"2025. január. 07. 14:56","title":"Az MSZP szerint 13 milliárd forintos veszteség keletkezett a Vodafone-adásvételkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541ddec5-4871-434a-8905-39f6db1108e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 44. Magyar Filmszemlét 13 év szünet után rendezik meg.","shortLead":"A 44. Magyar Filmszemlét 13 év szünet után rendezik meg.","id":"20250107_magyar-filmszemle-rekordszamu-nevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541ddec5-4871-434a-8905-39f6db1108e6.jpg","index":0,"item":"4e9d70ef-0ea7-4edb-aa97-62ec3a0eb8cc","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_magyar-filmszemle-rekordszamu-nevezes","timestamp":"2025. január. 07. 15:49","title":"Hatvan éve nem neveztek annyi filmet a Filmszemlére, mint az ideire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Főleg a gyengélkedő forint miatt volt drágulás. ","shortLead":"Főleg a gyengélkedő forint miatt volt drágulás. ","id":"20250109_Dragabbak-lettek-a-hasznalt-autok-megis-tobben-keresik-oket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c.jpg","index":0,"item":"64237bd4-d6c4-451b-931b-0c4fa76de1e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Dragabbak-lettek-a-hasznalt-autok-megis-tobben-keresik-oket","timestamp":"2025. január. 09. 07:54","title":"Drágábbak lettek a használt autók, mégis többen keresik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","shortLead":"Kést szorított a rabló egy fiatal nő torkához, aztán három óra után megadta magát.","id":"20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9888e5b6-c4fe-4f85-a648-6daa6706ac8a.jpg","index":0,"item":"af10bc55-b0fc-41d5-aa05-9e7ebc3d81b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_tuszejtes-bankrablo-nemetorszag-rimbach","timestamp":"2025. január. 07. 12:38","title":"Túszul ejtettek egy bankban egy fiatal nőt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b12f5f-7bef-49a8-bbfe-fb9e70446649","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszót Wladár Sándor méltatta.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszót Wladár Sándor méltatta.","id":"20250109_hosszu-katinka-visszavonulas-wladar-sandor-uszoszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4b12f5f-7bef-49a8-bbfe-fb9e70446649.jpg","index":0,"item":"523bd227-f1a2-4a27-a110-fe325a8ba985","keywords":null,"link":"/sport/20250109_hosszu-katinka-visszavonulas-wladar-sandor-uszoszovetseg","timestamp":"2025. január. 09. 09:39","title":"Az úszóelnök Hosszú Katinkáról: „Bebizonyította, hogy a lehetetlen nem létezik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","shortLead":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","id":"20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55.jpg","index":0,"item":"2af62bc0-3598-42d7-9b94-b95dde81a657","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","timestamp":"2025. január. 07. 20:20","title":"Itt a Sony első autója, kár, hogy 40 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3febefb2-4b7a-4c80-b216-74a10ed603eb","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Felépülő függőkről szól Miklós Ádám negyedik, egész estés dokumentumfilmje, a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri különdíját elnyerő Mélypont érzés. A filmben megismerhetjük Borókát, a nehéz családi háttérrel rendelkező gimnazista lányt és Szilvesztert, a fiatal, szexualitásával küzdő férfit, akik a budapesti Megálló Csoport Alapítvány foglalkozásain vesznek részt. A Megálló reintegrációs közösségi házában olyan innovatív módszereket alkalmaznak terápiás céllal, mint amilyen például a sziklamászás. Erről is kérdeztük a film alkotóját, de szóba kerültek még a dokumentumfilmezés etikai dilemmái, a filmesek felelőssége, a függőség társadalmi megbélyegzettsége, valamint a mentális egészségünkkel való törődés jelentősége.","shortLead":"Felépülő függőkről szól Miklós Ádám negyedik, egész estés dokumentumfilmje, a Varsói Nemzetközi Filmfesztiválon a zsűri...","id":"20240108_melypont-erzes-fuggoseg-megallo-miklos-adam-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3febefb2-4b7a-4c80-b216-74a10ed603eb.jpg","index":0,"item":"b9ced625-9f5d-40b0-b010-259883c62efb","keywords":null,"link":"/kultura/20240108_melypont-erzes-fuggoseg-megallo-miklos-adam-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 19:48","title":"„Varázslatos, de nehéz is látni, hogy valaki, akit már ennyire szeretsz, rohan be sírva az erdőbe, te meg ott vagy kamerával a kezedben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]