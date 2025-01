Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"381123dd-ab73-4271-b08e-cae0693f8711","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Új év, új mélységek” – így kommentálta a Google egyik vezetője azt, hogy a rivális Microsoft a felhasználók megtévesztésével próbálja a Bing felé terelni a felhasználókat.","shortLead":"„Új év, új mélységek” – így kommentálta a Google egyik vezetője azt, hogy a rivális Microsoft a felhasználók...","id":"20250107_microsoft-bing-keresomotor-megteveszto-google-oldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/381123dd-ab73-4271-b08e-cae0693f8711.jpg","index":0,"item":"6beff0cc-6260-4aea-99ee-e5abcb64016e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_microsoft-bing-keresomotor-megteveszto-google-oldal","timestamp":"2025. január. 07. 13:03","title":"Megtévesztő Google-oldallal próbálja rávenni az embereket a Bing használatára a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fábry Sándor csalódott a NER-ben. „Ezektől” már nem vár semmit. Pedig még Kossuth-díjat, meg világ körüli utat, szülinapi ajikat is megérdemelne. Fábrynak – gondolhatja – több jár, hiszen ő a liberális akolt hagyta ott a Fideszért, és saját hitelét adta be a Fidesz Zrt.-be, azt, ami más NER-celebnek soha nem volt.","shortLead":"Fábry Sándor csalódott a NER-ben. „Ezektől” már nem vár semmit. Pedig még Kossuth-díjat, meg világ körüli utat...","id":"20250107_Fabrynak-igaza-van-hamvay-peter-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd4195e6-ed05-4863-856c-290a5c4a6449.jpg","index":0,"item":"74ce2053-c5f2-4c32-8b31-2475cb76f2e4","keywords":null,"link":"/360/20250107_Fabrynak-igaza-van-hamvay-peter-velemeny","timestamp":"2025. január. 07. 12:55","title":"Hamvay Péter: Fábry Sándornak igaza van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian foglalkozik Rogánnak a rendszer működésében játszott kulcsszerepével. Utóbbi aláhúzza, a szankciós listáról lekerülni nehéz lesz, még akkor is, ha hamarosan Donald Trump érkezik a Fehér Házba.","shortLead":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"d03d54c8-8fa9-486d-b074-a60b4834ec5a","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","timestamp":"2025. január. 08. 09:20","title":"Egyértelmű üzenet az Orbán-rezsimnek – így ír a világsajtó Rogán Antal szankcionálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","shortLead":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","id":"20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b.jpg","index":0,"item":"c8a91d7e-ba9d-4fd9-a2a2-6ec1931d832d","keywords":null,"link":"/sport/20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","timestamp":"2025. január. 07. 17:07","title":"Kizárták a legsikeresebb focicsapatot, a Kuangcsou FC-t a kínai bajnokságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A légitársaság 15 ezer eurós kártérítést követel.","shortLead":"A légitársaság 15 ezer eurós kártérítést követel.","id":"20250108_ryanair-per-rendzavaras-megszakitott-repulout","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"bbd36599-02ff-4f87-abdc-8c42157dfa6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_ryanair-per-rendzavaras-megszakitott-repulout","timestamp":"2025. január. 08. 14:25","title":"Beperelte egy utasát a Ryanair, aki miatt meg kellett szakítani az egyik járat útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Radikális állatvédők rendhagyó módját választották a figyelemfelhívásnak, de csak az üveglapot sikerült összepiszkítaniuk.","shortLead":"Radikális állatvédők rendhagyó módját választották a figyelemfelhívásnak, de csak az üveglapot sikerült...","id":"20250107_Olasz-allatvedok-tragyaval-probaltak-osszekenni-egy-Picasso-festmenyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"795ca224-2b85-4a45-9d5b-53b682b9b0b3","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_Olasz-allatvedok-tragyaval-probaltak-osszekenni-egy-Picasso-festmenyt","timestamp":"2025. január. 07. 17:59","title":"Olasz állatvédők trágyával próbáltak összekenni egy Picasso-festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bd2c67-1a64-4b42-9512-c01ef0f666ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A LiberLive C1 néven fejlesztette ki a húr nélküli gitárját, ami nagyban emlékezteti az embert a Guitar Hero kontrollerére, csak annál sokkal jobb hangzást ad.","shortLead":"A LiberLive C1 néven fejlesztette ki a húr nélküli gitárját, ami nagyban emlékezteti az embert a Guitar Hero...","id":"20250107_liberlive-c1-hurok-nelkuli-gitar-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89bd2c67-1a64-4b42-9512-c01ef0f666ab.jpg","index":0,"item":"143008a1-c9ca-4db7-b420-bcf36484910f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_liberlive-c1-hurok-nelkuli-gitar-ces-2025","timestamp":"2025. január. 07. 19:03","title":"Elkészült a világ első, húrok nélküli gitárja, bárki megtanulhat játszani rajta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon át szűrte a Meta az Instagramon az olyan hashtageket, amelyek az LMBTQ-közösséghez tartoznak, így azokat nem láthatta mindenki.","shortLead":"Hónapokon át szűrte a Meta az Instagramon az olyan hashtageket, amelyek az LMBTQ-közösséghez tartoznak, így azokat nem...","id":"20250108_meta-facebook-instagram-cenzura-lmbtq-hashtagek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"d7ad5981-dfc2-45ca-8208-c66cfec00723","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_meta-facebook-instagram-cenzura-lmbtq-hashtagek","timestamp":"2025. január. 08. 13:03","title":"Cenzúrázta a Meta az Instagramon az LMBTQ-hashtageket, de állítja, csak véletlen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]