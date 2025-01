Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Folytatja az elmúlt napok szerény erősödését a forint: szerda délután 3 óra körül 410,5 forintot kellett adni az euróért, a dollárért pedig 397 forintot.","shortLead":"Folytatja az elmúlt napok szerény erősödését a forint: szerda délután 3 óra körül 410,5 forintot kellett adni...","id":"20250115_forint-dollar-euro-arfolyam-javulas-erosodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9.jpg","index":0,"item":"d2b99aaf-62d9-4ff2-960d-f84da291381e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_forint-dollar-euro-arfolyam-javulas-erosodes","timestamp":"2025. január. 15. 15:18","title":"Jót tett a forintnak az amerikai inflációs adat, erősödik a dollárral és az euróval szemben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","shortLead":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","id":"20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"ef23bd64-0354-4363-a9ee-ba787d16c729","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","timestamp":"2025. január. 15. 20:55","title":"Elítélték azt a fiatalt, aki megerőszakolta az iskolatársát Encsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még nem vetették el a rendőrök, hogy a testvérek egyszerűen úgy távoztak a folyópartról, hogy nem látták őket kamerák, de a legvalószínűbbnek azt tartják, hogy valamiért a vízbe kerültek.","shortLead":"Még nem vetették el a rendőrök, hogy a testvérek egyszerűen úgy távoztak a folyópartról, hogy nem látták őket kamerák...","id":"20250115_skociaban-eltunt-magyar-ikrek-alberlet-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"a9dd13d3-245e-4b38-8204-7c4d5ae92cb4","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_skociaban-eltunt-magyar-ikrek-alberlet-nyomozas","timestamp":"2025. január. 15. 14:24","title":"Eltűnésük előtt fel akarták mondani albérletüket a Skóciában eltűnt magyar ikrek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","shortLead":"Nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is leváltanák.","id":"20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a67fef-5e4a-46a5-8cd5-cdc073d21d93.jpg","index":0,"item":"2ede9542-08cd-49b4-ac37-48c014423051","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Momentum-2026-os-valasztas-indulas","timestamp":"2025. január. 15. 19:15","title":"A Momentum elindul a 2026-os választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban sincs a Megafon, a médiaszemélyiségek oldalai viszont tarolnak: az NMHH alaposan végigvette a magyar nyelvű Facebook 2021-2024 között jellemző mintázatait a 300 legnépszerűbb oldal vizsgálatával.","shortLead":"Megőrülnek az emberek a fahéjas-pudingos rúdért, teljességgel hiányoznak a Facebookról a fiatal zenesztárok, fasorban...","id":"20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b.jpg","index":0,"item":"55aad2aa-c0f9-4218-a758-9f7bfb30b892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_nmhh-facebook-tanulmany-nepszeru-oldalak-hvg-online-media","timestamp":"2025. január. 15. 05:01","title":"Pénzégetés: a receptek is simán lenyomják a Megafon-influenszereket a legnépszerűbb Facebook-oldalak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai övezetben.","shortLead":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai...","id":"20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"ea3f12cb-93a8-44a7-88b6-2202ccf2ee35","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","timestamp":"2025. január. 16. 11:27","title":"Netanjahu szerint a Hamász el akar állni a tűzszüneti megállapodás több elemétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef72f31c-6270-4ccf-a659-c55febea1405","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Central Passage nevű, 270 lakásos társasház nagy részét egy cég üzemelteti magánszálláshelyként, most működési formát váltanak, miután a kerület népszavazáson döntött az Airbnb kitiltásáról. Az új funkcióhoz tűzjelző, recepció és a vendégeknek nyújtott reggeli szükséges.","shortLead":"A Central Passage nevű, 270 lakásos társasház nagy részét egy cég üzemelteti magánszálláshelyként, most működési formát...","id":"20250116_Hatalmas-zugszalloda-letesul-Budapest-belvarosaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef72f31c-6270-4ccf-a659-c55febea1405.jpg","index":0,"item":"77fc0d0c-5407-4d44-8703-69e2731d0484","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Hatalmas-zugszalloda-letesul-Budapest-belvarosaban","timestamp":"2025. január. 16. 07:53","title":"Hatalmas zugszálloda létesül Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3fb3bb-4da8-45a5-9adf-e39a259a0fc4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Word, Excel, PowerPoint – a Microsoft úgy döntött, a Windows 10-zel együtt valamennyi Office-program támogatása is véget ér néhány hónapon belül a búcsúzó rendszeren.","shortLead":"Word, Excel, PowerPoint – a Microsoft úgy döntött, a Windows 10-zel együtt valamennyi Office-program támogatása is...","id":"20250115_microsoft-windows-10-office-365-programok-tamogatas-leallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3fb3bb-4da8-45a5-9adf-e39a259a0fc4.jpg","index":0,"item":"25116d53-a5b3-45b5-8f14-2a18685430ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_microsoft-windows-10-office-365-programok-tamogatas-leallitasa","timestamp":"2025. január. 15. 19:03","title":"Ha Windows 10 fut a gépén, erről tudnia kell: több Microsoft-program támogatása is leáll hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]