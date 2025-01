Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyságban indított internetes keresések 90 százalékát a Google keresőjével végzik el a felhasználók. A versenyhatóság arra kíváncsi, a cég befolyásolhatja-e a piacot a felhasználók és a riválisok kárára.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban indított internetes keresések 90 százalékát a Google keresőjével végzik el a felhasználók...","id":"20250115_google-kereso-egyesult-kiralysag-versenyhatosag-monopolium-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bd2b799-a10d-483c-8b99-f5adb1ea6a76.jpg","index":0,"item":"f91d566a-465c-4107-b0a9-9a38bc99d89a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_google-kereso-egyesult-kiralysag-versenyhatosag-monopolium-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 15. 09:03","title":"Előveszi a Google-t a brit versenyfelügyelet, mert visszaélhet a hatalmával a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Decemberben 1077 milliárd forinttal mérsékelte az államadósságot a pénzügyi tárca, majd a múlt héten csaknem ugyanannyival növelte, ám ezzel sem sikerült az év végén az államadósság rátáját csökkenteni.","shortLead":"Decemberben 1077 milliárd forinttal mérsékelte az államadósságot a pénzügyi tárca, majd a múlt héten csaknem...","id":"20250116_hvg-koltsegvetesi-hiany-allamadossag-ngm-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488.jpg","index":0,"item":"226b6147-7268-4ac9-8459-649ec6501013","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-koltsegvetesi-hiany-allamadossag-ngm-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 16. 10:10","title":"Hiába trükközött a kormány, az alaptörvény elvárása ellenére sem sikerült csökkentenie az államadósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","shortLead":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","id":"20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"6c8b3d26-9658-4278-84e8-ab28408ad2e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","timestamp":"2025. január. 16. 17:43","title":"Orosz drónok jelentek meg a kijevi elnöki palotánál, amikor Zelenszkij a brit kormányfőt fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fényképek jelentek meg egy indiai lapban a miniszterelnökről.","shortLead":"Újabb fényképek jelentek meg egy indiai lapban a miniszterelnökről.","id":"20250116_Orban-rozsaszinu-rovidnadragban-tolti-utolso-indiai-napjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48980a1d-cd93-45fc-9ada-5624deb76734.jpg","index":0,"item":"db60eef5-3481-4367-a3bc-7a848c8e32de","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Orban-rozsaszinu-rovidnadragban-tolti-utolso-indiai-napjait","timestamp":"2025. január. 16. 14:40","title":"Orbán rózsaszínű rövidnadrágban töltötte utolsó indiai napjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859bc6fa-189c-48da-ad9a-c438211bbc2f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Új és új gazdaságpolitika között is nagy a különbség. Az argentin elnök teljesen szakított a peronista múlttal, míg a magyar kormány nem ismeri el a hibáit. Bár azt állította, hogy Magyarország jobban teljesít, de ez nem igaz – mondja Kopits György közgazdász, a Költségvetési Tanács első, 2011-ben lemondásra kényszerített elnöke, aki egy Buenos Aires-i magánegyetemen tart kurzust egyebek mellett az EU stabilizációs tapasztalatairól, eredményeiről és kudarcairól. ","shortLead":"Új és új gazdaságpolitika között is nagy a különbség. Az argentin elnök teljesen szakított a peronista múlttal, míg...","id":"20250116_kopits-gyorgy-interju-koltsegvetesi-tanacs-argentina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/859bc6fa-189c-48da-ad9a-c438211bbc2f.jpg","index":0,"item":"1c95414f-16b5-45e6-a6c8-159fc780e50e","keywords":null,"link":"/360/20250116_kopits-gyorgy-interju-koltsegvetesi-tanacs-argentina","timestamp":"2025. január. 16. 12:16","title":"A magyar kormányból teljesen hiányzik az önkritika, pedig elég gyatra a bizonyítványa – interjú Kopits György közgazdásszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76e3c-21f1-4caa-984d-83da39912ec4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egykori fociedző a legtöbb pénzzel a brit adóhivatalnak tartozott.","shortLead":"Az egykori fociedző a legtöbb pénzzel a brit adóhivatalnak tartozott.","id":"20250116_labdarugas-sven-goran-eriksson-adossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a76e3c-21f1-4caa-984d-83da39912ec4.jpg","index":0,"item":"7c9ea00b-801a-4335-b27f-33a9f0070fe7","keywords":null,"link":"/elet/20250116_labdarugas-sven-goran-eriksson-adossag","timestamp":"2025. január. 16. 12:28","title":"Hatalmas adósságot hagyott hátra a tavaly elhunyt Sven-Göran Eriksson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai hibát a magyar kormány vele kapcsolatban, hanem arról is, miért kellett félbeszakítania egy vezető magyar tisztségviselőt. ","shortLead":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai...","id":"20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f.jpg","index":0,"item":"52cae9b8-7505-4e50-8b01-a06ad9845504","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 16. 15:18","title":"David Pressman: Magyarország egy kísérlet, amellyel szemben nem működnek a hagyományos diplomácia eszközei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52374d48-6d2f-4411-a70c-55eeb14d7c2c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szembejött a hatóság. ","shortLead":"Szembejött a hatóság. ","id":"20250116_rendor-szembe-forgalommal-Vaci-uton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52374d48-6d2f-4411-a70c-55eeb14d7c2c.jpg","index":0,"item":"176fa734-b553-4ba9-92be-4039e366a903","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_rendor-szembe-forgalommal-Vaci-uton-video","timestamp":"2025. január. 16. 14:34","title":"Pont a rendőr elé érkezett szemben a forgalommal egy autós a Váci úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]