[{"available":true,"c_guid":"fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer ez válthatja majd le a mérgező elektronikai alkatrészeket.","shortLead":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer...","id":"20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908.jpg","index":0,"item":"e004228d-cb7b-4267-b64a-69a3c153e090","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","timestamp":"2024. december. 30. 08:03","title":"A levegőből csinál elektromos áramot egy új rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75409b35-1442-4e85-a6c6-10d651eec342","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ennek ellenére nem akarta kihagyni a nyári Eb-t, mert az orvosai nem ellenezték, ő pedig nem érezte magát betegnek.","shortLead":"Ennek ellenére nem akarta kihagyni a nyári Eb-t, mert az orvosai nem ellenezték, ő pedig nem érezte magát betegnek.","id":"20241229_Hajdu-B-Istvan-a-mutetjerol-Ismet-eletveszelyben-voltam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75409b35-1442-4e85-a6c6-10d651eec342.jpg","index":0,"item":"1a97b001-4a5d-4b7e-b3a5-7ecfa064ac03","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Hajdu-B-Istvan-a-mutetjerol-Ismet-eletveszelyben-voltam","timestamp":"2024. december. 29. 09:44","title":"Hajdú B. István a műtétjéről: Ismét életveszélyben voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zoran Milanovic és Dragan Primorac jutott be.","shortLead":"Zoran Milanovic és Dragan Primorac jutott be.","id":"20241229_zoran-milanovic-dragan-primorac-horvat-elnokvalasztas-masodik-fordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af.jpg","index":0,"item":"5c7a1815-bfe9-47f2-bf64-9e977c8cf53b","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_zoran-milanovic-dragan-primorac-horvat-elnokvalasztas-masodik-fordulo","timestamp":"2024. december. 29. 22:40","title":"Mégis lesz második forduló a horvát elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötös lottón nem volt telitalálat, de még egy négyessel is hazavihet több mint 3 milliót.","shortLead":"Az ötös lottón nem volt telitalálat, de még egy négyessel is hazavihet több mint 3 milliót.","id":"20241228_szerencsejatek-otos-lotto-nyeroszamok-sorsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"dc626b56-468e-4091-af5b-dc0f82c2af8a","keywords":null,"link":"/elet/20241228_szerencsejatek-otos-lotto-nyeroszamok-sorsolas","timestamp":"2024. december. 28. 20:25","title":"Megvolt a lottósorsolás, tizenöt szerencsésnek bőven megtérült a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd3d205-c793-42e7-b0ee-16b582056511","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Meghibásodott a gép futóműve, ezért landoláskor a leszállópályához csapódott a szárny.","shortLead":"Meghibásodott a gép futóműve, ezért landoláskor a leszállópályához csapódott a szárny.","id":"20241229_Kigyulladt-az-Air-Canada-jaratanak-bal-szarnya-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afd3d205-c793-42e7-b0ee-16b582056511.jpg","index":0,"item":"f7cb8453-0425-471c-b1aa-ba99e59db494","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Kigyulladt-az-Air-Canada-jaratanak-bal-szarnya-video","timestamp":"2024. december. 29. 12:37","title":"Kigyulladt az Air Canada járatának bal szárnya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csehország, Lengyelország és a részben függetlenedő Szlovákia GDP-je is jobban nőtt a 2022–2024-es időszakban, mint a miénk, illetve a mi gazdaságunk sokkal jobban lassult a háború kitörése óta, mint az övék.","shortLead":"Csehország, Lengyelország és a részben függetlenedő Szlovákia GDP-je is jobban nőtt a 2022–2024-es időszakban, mint...","id":"20241230_orosz-gaz-levalas-Gazprom-GKI-Gazdasagkutato-Zrt-V4-GDP-gazdasagi-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80af61-0ee2-4db1-8e10-a5d26ed80ec0.jpg","index":0,"item":"4638299a-5354-4288-b31c-7c8969e328dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_orosz-gaz-levalas-Gazprom-GKI-Gazdasagkutato-Zrt-V4-GDP-gazdasagi-teljesitmeny","timestamp":"2024. december. 30. 08:44","title":"A kormány szerint megbénulna a gazdaságunk, ha leválnánk az orosz gázról, de a Gazprommal szakító V4-es országok példája pont az ellenkezőt mutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most senkit sem tett milliomossá Fortuna, talán az új évben kegyesebb lesz.","shortLead":"Most senkit sem tett milliomossá Fortuna, talán az új évben kegyesebb lesz.","id":"20241229_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok-lottonyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"aa4d3810-72c6-4ec1-afb1-9a6e1c2c3bc2","keywords":null,"link":"/elet/20241229_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok-lottonyeremeny","timestamp":"2024. december. 29. 16:38","title":"Megvolt az év utolsó lottóhúzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar állami vállalat nem küldött késési adatokat a jelentés készítőinek, így a megbízhatóságra nulla pontot kapott. ","shortLead":"A magyar állami vállalat nem küldött késési adatokat a jelentés készítőinek, így a megbízhatóságra nulla pontot kapott. ","id":"20241229_europa-vasut-szolgaltatas-minoseg-jegyarak-utazasi-elmeny-rangsor-trenitalia-mav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6815556-4f6e-44ee-9401-d0280ae8d1bb.jpg","index":0,"item":"a7e199a3-9994-4a4f-9809-65636b0a9961","keywords":null,"link":"/kkv/20241229_europa-vasut-szolgaltatas-minoseg-jegyarak-utazasi-elmeny-rangsor-trenitalia-mav","timestamp":"2024. december. 29. 19:04","title":"Listára tették az európai vasúttársaságokat – a MÁV a középmezőnyben kapott helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]