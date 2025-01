Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Posta és a mentőszolgálat közös kampányban szólította fel a lakosságot, hogy tegyék rendbe a névtáblákat, házszámokat, társasházi épületeket azonosító jelzéseket.","shortLead":"A Magyar Posta és a mentőszolgálat közös kampányban szólította fel a lakosságot, hogy tegyék rendbe a névtáblákat...","id":"20250121_Ne-csodalkozzon-ha-a-mento-azert-kesik-mert-az-ingatlanan-nem-szerepel-hazszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183.jpg","index":0,"item":"7ab25e4e-1a7a-4170-9be6-7a5879366906","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Ne-csodalkozzon-ha-a-mento-azert-kesik-mert-az-ingatlanan-nem-szerepel-hazszam","timestamp":"2025. január. 21. 10:30","title":"Sokszor azért késik a mentő, mert az adott ingatlanon nem szerepel házszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem biztos, hogy zöldségeket beszél, aki a növényi étrend mellett érvel. Egy friss kutatás ugyanis úgy találta, hogy ez az étrend jelentősen javíthatja a bélrendszer egészségét.","shortLead":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem...","id":"20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f.jpg","index":0,"item":"d6da2127-ea30-4a08-b997-21a62411c6a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 21. 19:03","title":"21 000 ember vizsgálatából kiderült: egészségesebb, aki húsmentesen étkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","shortLead":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","id":"20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30.jpg","index":0,"item":"df9cf301-6912-4b81-9652-77199b1fd235","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","timestamp":"2025. január. 22. 14:23","title":"Sting beteg lett, két koncertjét is elhalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új elnök rögtön az első napján visszavont egy rendeletet, amit még Joe Biden hozott annak érdekében, hogy biztosítsa a technológia etikus és biztonságos fejlődését.","shortLead":"Az új elnök rögtön az első napján visszavont egy rendeletet, amit még Joe Biden hozott annak érdekében, hogy biztosítsa...","id":"20250121_Trump-a-biztonsagos-mesterseges-intelligencia-fejlesztesbe-is-beleszolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"e987cf3b-8f6a-4a13-9e22-7c0eb72f2e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_Trump-a-biztonsagos-mesterseges-intelligencia-fejlesztesbe-is-beleszolt","timestamp":"2025. január. 21. 21:37","title":"Trump a biztonságos MI-fejlesztésnek is véget vetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","shortLead":"A szavazást még január 10. és január 20. között tartották, és az eddigi elnök kapta voksok 97 százalékát. ","id":"20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/470fcb9e-961e-4fd7-8ba4-2fade6159c57.jpg","index":0,"item":"3dbbe1d9-ab13-4eb1-8d99-8dce90a72e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Ismet-Gyurcsany-Ferencet-valasztotta-meg-elnoknek-a-Demokratikus-Koalicio-tagsaga","timestamp":"2025. január. 22. 10:53","title":"Ismét Gyurcsány Ferencet választotta meg elnöknek a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fd4e34-67df-45bd-92f2-85317522ffc9","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Remekműnek lett kikiáltva, és már temérdek díjat besöpört az Amerikába szakadt fiktív magyar építész, a holokauszt-túlélő Tóth László története. De vajon fellelhetők-e a remekműre utaló jelek abban a 215 percben, amit a szépen szenvedő Adrien Brodyval töltünk?","shortLead":"Remekműnek lett kikiáltva, és már temérdek díjat besöpört az Amerikába szakadt fiktív magyar építész...","id":"20250122_A-brutalista-kritika-Adrien-Brody-Brady-Corbet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77fd4e34-67df-45bd-92f2-85317522ffc9.jpg","index":0,"item":"307d91a7-7be4-434f-b202-2b64690d3885","keywords":null,"link":"/kultura/20250122_A-brutalista-kritika-Adrien-Brody-Brady-Corbet","timestamp":"2025. január. 22. 20:00","title":"Magasabbra a tetőt, Lazlo! - kritika A brutalista című filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós politikája ciklusa elején még Bidenénél is keményebb lesz, a jelenleg 80 dolláros olajár lehet még 90 is.","shortLead":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós...","id":"20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"158ea4d9-6d78-4d61-9332-94365e7ce881","keywords":null,"link":"/360/20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","timestamp":"2025. január. 21. 12:14","title":"Ha Trump megjuhászodna, az tudná igazán olcsóbbá tenni az üzemanyagot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3769b8-860e-46c8-93c0-8206fc0b5272","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Négy éve 70 millió euróból húzták fel az üzemet, ahol a Candy, a Hoover és a Haier hűtőszekrényeket gyártották az európai piacra. Csak azokat a dolgozókat nem küldik el, akik majd leszerelik a gyártósorokat.","shortLead":"Négy éve 70 millió euróból húzták fel az üzemet, ahol a Candy, a Hoover és a Haier hűtőszekrényeket gyártották...","id":"20250121_gyarbezaras-elbocsatas-haier-hutogepgyar-candy-hoover-romania-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a3769b8-860e-46c8-93c0-8206fc0b5272.jpg","index":0,"item":"ce1dd8f6-15ff-448b-a146-780437e959c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_gyarbezaras-elbocsatas-haier-hutogepgyar-candy-hoover-romania-kkv","timestamp":"2025. január. 21. 08:42","title":"Bezárja romániai hűtőgépgyárát a Haier, több mint 500 embert eresztenek szélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]