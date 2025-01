Országos ismertségű celebként egy hódmezővásárhelyi cukrászdát a nyilvánosságban fenyíteni, és három tucat tortaszelet miatt a 800 ezres oldaladon mártíromkodni egy rekordmegtekintésű, kormánykritikus, politikai beleállás után… azért ez még az én buborékom Majka-biztos falát is áttörte

– írja posztjában Pottyondy Edina youtuber-humorista Majkának címezve. Úgy tűnik, hogy ez a rapper és Pottyondy közötti csörte újabb felvonása, amelynek előzménye, hogy a hódmezővásárhelyi Sarokház cukrászdában Majka rekordokat döntögető új száma, a Csurran, cseppen nyomán elkészítettek és árulni kezdtek egy süteményt, a dalban szereplő Bindzsisztán néven, rajta Majka arcképével. Amikor ezt a rapper megtudta, közölte, hogy nem adott engedélyt, és jogi lépéseket helyezett kilátásba a cukrászda ellen. Később ezt visszavonta.

Hosszú sorok álltak a Bindzsisztán sütiért a hódmezővásárhelyi cukrászdánál, több száz szeletet adhattak el a hétvégén Most már Binzsi a neve, és Majka arcképe is eltűnt róla, de így is veszik, mint a cukrot.

Pottyondy az esetet így kommentálta korábban – nyilván maró gúnnyal értve – a közösségi oldalán: „Majka! Pereld ki az utolsó fillért is az alja haszonlesőkből, tedd földönfutóvá a rohadékot, aki ennyire nem tisztelte a szerzői- és személyiségi jogaidat! (…) Különösen fontos, hogy ebbe a nemes ügybe, ebbe a vásárhelyi cukrászmaffia által elkövetett gigantikus pénzlenyúlásba egy olyan, sokak által tisztelt előadó állt bele, akinek a zenéi kapcsán soha nem merült fel, hogy idegen tollakkal ékeskedik, aki olyan mértékben tiszteli a személyiségi jogokat, hogy előadótársát soha nem mószerolná be drogfogyasztásért, bármekkora is a nyomás rajta. És aki mindössze tizenvalahány éven keresztül élt a bidzsisztáni propagandatelevízió pénzéből.” Pottyondy e sorokban többek között a rapper és egykori zenésztársa, Curtis szakítására utalt, és arra, hogy Majka sokáig a TV2 egyik vezető arca és húzóneve volt.

Majka erre reagált is ugyanabban a posztjában, amiben elnézést kér a cukrászdától a fenyegetőzése miatt: „Nyilván tudom, hogy mindenki szeretne most egy szeletet ebből a tortából, én pedig nagyvonalú vagyok, szívesen adok: Pottyondynak, Dopemannak, Kicsi Tysonnak, Ábrahám Robinak, sőt bárkinek. (…) előbbi biztosan skizofrén dolognak tartja, hogy most hirtelen valami olyan dolog jön tőlem, amivel akár azonosulni is tudna, úgyhogy gyorsan keresett valamit, ami miatt megint belém tud rúgni.”

Pottyondy válaszul „kisstílű, nárcisztikus gyökérnek” nevezte a rappert, „akinek nagyon fáj, hogy bántották a pitiánersége miatt, a bocsánatkérésében visszaköpködött egy kicsit”.

„Ha igazán rugdosni akartam volna Majoros urat, akkor azt a ziccert tuti nem hagytam volna ki, hogy a jogra és a törvényességre oly érzékeny előadóművész néhány hónapja bőszen helyeselte, hogy az egyik agresszív propagandista megtámadott és megütött a nyílt utcán egy ellenzéki közszereplőt. Sőt, a bindzsisztáni állapotokat elutasító européer művész és főállású prolihergelő arra buzdította a rajongóit a Facebookon és a koncertjein, hogy lehetőleg minél többen járjanak így el, és verjék meg maguk is a Majoros urat számos alkalommal kritizáló, neki görbe tükröt tartó kritikust” – tett célzást a tavaly nyáron zajló, tettlegességig fajuló Puzsér Róbert–Ábrahám Róbert-vitára. Az incidens során Ábrahám ütötte meg Puzsért, amiről Majkának az volt a véleménye, hogy „Puzsér úrnak nagyon kijárt már egy lángos”.

Pottyondy végül azzal zárta a posztját, hogy „Bindzsisztán nemcsak a hazug, tolvaj miniszterelnökéről ismerszik meg, hanem a mindig jól helyezkedő, mindig megvásárolható és mindig szaros szájú szupercelebjéről is”.

Amúgy mostanra már az inkriminált cukrászda is megszólalt az ügyben, persze a süteményre szorítkozva. Hétfő délután a közösségi oldalukon kértek elnézést Majkától, amiért nem voltak „eléggé körültekintőek” a felhasznált képpel kapcsolatban. Szerintük a desszertjük „egyfajta tisztelgés a Csurran, cseppen című klip előtt. Nem az volt a célunk, hogy bárkit megkárosítsunk vagy jogsértést kövessünk el, csak egy mókás újdonsággal szerettünk volna kedveskedni vendégeinknek.” Végül azt is tudatták a rapperrel, hogy a süteményből tettek félre neki, és szeretettel várják, hogy megkóstolja náluk.

A Csurran, cseppen mostanra már túllépte a 9 milliós lejátszást a Youtube-on, és aki szeretné, angol és német felirattal is meghallgathatja.