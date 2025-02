Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Hamász által fogva tartott izraeli túszok közül valójában már sokan meghaltak.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Hamász által fogva tartott izraeli túszok közül valójában már sokan meghaltak.","id":"20250211_donald-trump-gaza-izrael-hamasz-tuzszunet-tuszcsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3.jpg","index":0,"item":"ac015c37-cdc0-4cd8-95f0-83a43dbad1be","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_donald-trump-gaza-izrael-hamasz-tuzszunet-tuszcsere","timestamp":"2025. február. 11. 07:09","title":"Trump ultimátuma a Hamásznak: szombat délig adják át a túszokat, vagy jön a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e0da9b-78fd-4154-8269-ed127a0994ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Donald Trump szerint Ukrajnának 500 milliárd dollár értékű ásványkinccsel kellene ellentételeznie az amerikai támogatást.","shortLead":"Donald Trump szerint Ukrajnának 500 milliárd dollár értékű ásványkinccsel kellene ellentételeznie az amerikai...","id":"20250211_donald-trump-ukrajna-usa-ritkafemfoldek-volodimir-zelenszkij-asvanykincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22e0da9b-78fd-4154-8269-ed127a0994ab.jpg","index":0,"item":"bf991242-b586-4ca3-aa6c-71586efa47d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_donald-trump-ukrajna-usa-ritkafemfoldek-volodimir-zelenszkij-asvanykincs","timestamp":"2025. február. 11. 08:12","title":"Trump 500 milliárd dollárt vár Ukrajnától, hogy ne érezze magát hülyének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc05ccf-36a1-4dbd-9dd0-d0ae76b18358","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Most először történt olyan a rendszerváltás óta, hogy a független filmek sikeresebbek voltak, mint az államilag támogatottak, aminek lehetne örülni is, de nem érdemes. Vélemény.","shortLead":"Most először történt olyan a rendszerváltás óta, hogy a független filmek sikeresebbek voltak, mint az államilag...","id":"20250210_magyar-fuggetlen-filmek-siker-futni-mentem-most-vagy-soha-hajdu-szabolcs-filmkritikusok-dija-nemzeti-filmintezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cc05ccf-36a1-4dbd-9dd0-d0ae76b18358.jpg","index":0,"item":"20dd37aa-f714-4ff3-9c43-de12857b9ab4","keywords":null,"link":"/360/20250210_magyar-fuggetlen-filmek-siker-futni-mentem-most-vagy-soha-hajdu-szabolcs-filmkritikusok-dija-nemzeti-filmintezet","timestamp":"2025. február. 10. 13:00","title":"Kovács Bálint: Az év, amikor kivégezték a magyar filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják a kormányt.","shortLead":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják...","id":"20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529.jpg","index":0,"item":"6ac57f21-f14f-4f30-ab7f-83f39d9f6fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 10. 13:24","title":"Videókon mutogatja a brit kormány, hogyan viszik el a rendőrök az illegális bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tagadta azt is, hogy megette volna egy állat teljes szívét. A nemi erőszakkal vádolt színész egy interjúban utasított vissza minden őt ért vádat.","shortLead":"Tagadta azt is, hogy megette volna egy állat teljes szívét. A nemi erőszakkal vádolt színész egy interjúban utasított...","id":"20250211_armie-hammer-podcast-kannibal-nemi-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa.jpg","index":0,"item":"7ac71c73-1a46-4db0-a4a7-e5a03e0feab2","keywords":null,"link":"/kultura/20250211_armie-hammer-podcast-kannibal-nemi-eroszak","timestamp":"2025. február. 11. 12:30","title":"„Nem vagyok kannibál” – bizonygatja Armie Hammer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézménybe az álláshirdetések szerint több osztályvezető főorvost is keresnek.","shortLead":"Az intézménybe az álláshirdetések szerint több osztályvezető főorvost is keresnek.","id":"20250211_mezotur-korhaz-szuleszet-orvoshiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c34f6f1-492f-493a-88d7-d8dc6e373aa3.jpg","index":0,"item":"e0eb1438-04e0-42c1-abd8-87176250f7b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_mezotur-korhaz-szuleszet-orvoshiany","timestamp":"2025. február. 11. 11:46","title":"Márciustól nem lehet szülni a mezőtúri kórházban orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A halálesetek pontos okát még vizsgálják, de az idegenkezűséget kizárták.","shortLead":"A halálesetek pontos okát még vizsgálják, de az idegenkezűséget kizárták.","id":"20250211_skocia-rendorseg-huszti-henrietta-eliza-holttest-megerosites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc.jpg","index":0,"item":"80125390-859e-492a-ab51-ea00cd3eab81","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_skocia-rendorseg-huszti-henrietta-eliza-holttest-megerosites","timestamp":"2025. február. 11. 16:42","title":"Megerősítette a skót rendőrség, hogy az eltűnt magyar ikrek holttestét találták meg a Dee folyóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot ért veszteség, amit egy több száz cégből álló csővezetékes gázkereskedelmi hálózat cégeivel nyúlhatott le két magyar, gázpiacon jártas vállalkozó.","shortLead":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot...","id":"20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb.jpg","index":0,"item":"9359a486-41b7-4736-ae7d-f446c818b31a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","timestamp":"2025. február. 10. 07:55","title":"20 milliárdnyi áfát szippanthatott ki csöves céghálón keresztül két gázos vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]