[{"available":true,"c_guid":"07720ef8-db1c-4542-a3e8-01b9d086ddc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az EP-képviselő nyelvtudása nem tesz jót az országimázsnak, cserébe lehetne a nyelvvizsga-amnesztia arca. ","shortLead":"Az EP-képviselő nyelvtudása nem tesz jót az országimázsnak, cserébe lehetne a nyelvvizsga-amnesztia arca. ","id":"20250128_deutsch-tamas-angol-tudas-europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07720ef8-db1c-4542-a3e8-01b9d086ddc5.jpg","index":0,"item":"a61c7295-5cfb-437b-b1a0-9423ebafe7fc","keywords":null,"link":"/elet/20250128_deutsch-tamas-angol-tudas-europai-parlament","timestamp":"2025. január. 28. 16:19","title":"Deutsch Tamás angolja 15 év Brüsszel után is szinte felhorzsolja az ember fülét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kormány és a GVH szerint spórolt vele a lakosság, a kereskedők és az élelmiszergyártók szerint viszont fals összehasonlításokra alkalmas. A vevők pedig, nos, leginkább tudomást sem vesznek az Árfigyelőről. A kormány mindenesetre bővíti a rendszerben szereplő élelmiszerek listáját, így megnéztük, tényleg le tudja-e ezzel törni az újból feléledő élelmiszer-inflációt.","shortLead":"A kormány és a GVH szerint spórolt vele a lakosság, a kereskedők és az élelmiszergyártók szerint viszont fals...","id":"20250128_arfigyelo-elemzes-ngm-elelmiszerarak-inflacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"8db19008-e99f-4e25-b822-73502682b57d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_arfigyelo-elemzes-ngm-elelmiszerarak-inflacio-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 12:01","title":"Mit adott nekünk az Árfigyelő? Valóban annyit spóroltunk a kormány briliáns ötletén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d225e22-5ae4-4ea4-a969-e689b0498f5e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jóval több külföldi, és picit több magyar turistáskodott itthon decemberben az előző évi hasonló időszakhoz képest. A szálláshelyek bevételei bő ötödével nőttek, összesen több mint 90 milliárd forint folyt be a kasszákba.","shortLead":"Jóval több külföldi, és picit több magyar turistáskodott itthon decemberben az előző évi hasonló időszakhoz képest...","id":"20250128_turisztikai-statisztika-ksh-vendegejszakak-kulfoldi-vendegek-belfoldi-vengegek-turizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d225e22-5ae4-4ea4-a969-e689b0498f5e.jpg","index":0,"item":"d43765e9-8975-4b43-a1a6-ea49d4e7e5bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_turisztikai-statisztika-ksh-vendegejszakak-kulfoldi-vendegek-belfoldi-vengegek-turizmus","timestamp":"2025. január. 28. 09:42","title":"Decemberben kisebb turistaözön volt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1076ec-d188-4b40-a71c-0d6c6decc6e8","c_author":"Mátrai Anna","category":"elet","description":"2025 a Fa Kígyó éve a holdnaptár szerint, mától két hétig ünneplik a holdújévet a Távol-Keleten. A hagyomány szerint ilyenkor az emberek hazautaznak családjukhoz, utcabálokkal és tűzijátékkal várják a tavaszt.","shortLead":"2025 a Fa Kígyó éve a holdnaptár szerint, mától két hétig ünneplik a holdújévet a Távol-Keleten. A hagyomány szerint...","id":"20250129_kigyo-eve-holdujev-kina-tavol-kelet-fa-kigyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b1076ec-d188-4b40-a71c-0d6c6decc6e8.jpg","index":0,"item":"07436a9d-bfcf-4b5e-ac67-77364dbeebc0","keywords":null,"link":"/elet/20250129_kigyo-eve-holdujev-kina-tavol-kelet-fa-kigyo","timestamp":"2025. január. 29. 15:00","title":"Elkezdődött a Kígyó éve, de mit jelent mindez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41e9d61-cdab-4ec4-a905-d389bdd5a6e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy napja még csak több millió font adóelkerülésről szóltak a vádak, most viszont már milliárdos tételekről van szó. ","shortLead":"Egy napja még csak több millió font adóelkerülésről szóltak a vádak, most viszont már milliárdos tételekről van szó. ","id":"20250129_Roman-Abramovics-adoelkerules-ado-Chelsea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41e9d61-cdab-4ec4-a905-d389bdd5a6e8.jpg","index":0,"item":"d134afb4-378f-46f0-bdcb-2a2a1a31ca6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Roman-Abramovics-adoelkerules-ado-Chelsea","timestamp":"2025. január. 29. 09:14","title":"Egymilliárd fontot követelhetnek Roman Abramovicstól adóelkerülés miatt, a Chelsea neve is szóba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79d4193-a936-4097-a607-834702963949","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kreml szerint konstruktív, jó légkörű tárgyalás volt Damaszkuszban, a Bloomberg viszont totális zsákutcáról adott hírt.","shortLead":"A Kreml szerint konstruktív, jó légkörű tárgyalás volt Damaszkuszban, a Bloomberg viszont totális zsákutcáról adott...","id":"20250129_sziria-karterites-oroszorszag-tamaszpontok-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f79d4193-a936-4097-a607-834702963949.jpg","index":0,"item":"94b51d9c-7ebb-4ce8-afa6-22efa91d483b","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_sziria-karterites-oroszorszag-tamaszpontok-targyalas","timestamp":"2025. január. 29. 16:35","title":"Damaszkusz kártérítést követelt Moszkvától, amikor a szíriai orosz támaszpontokról tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157cb46b-6d9c-4ed2-9431-7708b1bd7efc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 1-jétől indult el a johir.kormany.hu aloldal, ahol a gazdaságpolitikai intézkedésekről számolnak be. ","shortLead":"Január 1-jétől indult el a johir.kormany.hu aloldal, ahol a gazdaságpolitikai intézkedésekről számolnak be. ","id":"20250128_Jo-hirekre-fuzi-fel-uj-kampanyat-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/157cb46b-6d9c-4ed2-9431-7708b1bd7efc.jpg","index":0,"item":"8505322a-07f1-4a79-b730-f9eb0306de08","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Jo-hirekre-fuzi-fel-uj-kampanyat-a-kormany","timestamp":"2025. január. 28. 08:36","title":"„Jó hírekre” fűzi fel új kampányát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","shortLead":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","id":"20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"a4f4fe3f-dc72-44e1-a0c8-4b19b7a29dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","timestamp":"2025. január. 28. 11:27","title":"Irán szerint Izrael és az USA bolond lenne megtámadni a nukleáris létesítményeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]