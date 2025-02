Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c54622c4-1a60-4e34-994c-737d0f2b9c44","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Racionális férfiak és érzelmes nők – hangzik a sztereotípia, hogyan válhat így a férfiból lelki társ? Úgy, hogy kissé alaposabban megvizsgáljuk az előítéleteket.","shortLead":"Racionális férfiak és érzelmes nők – hangzik a sztereotípia, hogyan válhat így a férfiból lelki társ? Úgy, hogy kissé...","id":"20250203_Ferfiak-mint-lelki-tarsak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c54622c4-1a60-4e34-994c-737d0f2b9c44.jpg","index":0,"item":"4268b8fc-afdf-46cd-896c-2c46ba14e5f6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250203_Ferfiak-mint-lelki-tarsak","timestamp":"2025. február. 03. 18:22","title":"Férfiak mint lelki társak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget és feladatot jelentenek a befektetési alapok számára. A problémákról és a kilátásokról a HVG több hazai alapkezelőt is megkérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírokból kiáramló pénzek és a most kezdődő újabb Trump-elnökség komoly lehetőséget...","id":"20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06639308-a1b7-4ae5-b5dd-43e5b1efc4d8.jpg","index":0,"item":"032afefd-b11c-48b2-b594-8eba81813909","keywords":null,"link":"/360/20250203_hvg-Moricz-Daniel-Hold-Alapkezelo-befektetesi-igazgato-Hozamvadaszat","timestamp":"2025. február. 03. 16:00","title":"Móricz Dániel, Hold Alapkezelő: 2025-ben jöhet gazdasági lassulás, fellendülés, de ideális, úgynevezett soft landing is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f94f2ef-2edf-4d78-b736-4f2533fa11ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter bízik a turizmusban, szerinte “igazi motorként” húzta felfelé a GDP-t tavaly is.","shortLead":"A miniszter bízik a turizmusban, szerinte “igazi motorként” húzta felfelé a GDP-t tavaly is.","id":"20250202_Nagy-Marton-Sajat-bankja-lesz-a-turisztikai-szektornak-osztol-mar-hitelezne-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f94f2ef-2edf-4d78-b736-4f2533fa11ea.jpg","index":0,"item":"bedcd045-4edf-4dbd-a2d4-139232638dde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Nagy-Marton-Sajat-bankja-lesz-a-turisztikai-szektornak-osztol-mar-hitelezne-is","timestamp":"2025. február. 02. 09:15","title":"Nagy Márton: Saját bankja lesz a turisztikai szektornak, ősztől már hitelezne is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cbbe2db-bdfd-4df4-8813-eeeb7ac6b8f2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Richter és a Magyar Telekom részvényei azonban így is emelkedni tudtak.","shortLead":"A Richter és a Magyar Telekom részvényei azonban így is emelkedni tudtak.","id":"20250203_A-rossz-nemzetkozi-hangulat-a-pesti-tozsdet-sem-kimelte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cbbe2db-bdfd-4df4-8813-eeeb7ac6b8f2.jpg","index":0,"item":"16bb5670-138e-4423-86bc-38dfec53fc22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_A-rossz-nemzetkozi-hangulat-a-pesti-tozsdet-sem-kimelte","timestamp":"2025. február. 03. 17:50","title":"A rossz nemzetközi hangulat a pesti tőzsdét sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","shortLead":"A meghitt budapesti ramen étterem kedves felszolgálója mit sem sejtett, amikor Tzuyang kikérte az étlapot. ","id":"20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085ac854-d625-484a-981f-c4050adbc0c2.jpg","index":0,"item":"2f94d7c7-9e23-48d7-8ca9-42695394e735","keywords":null,"link":"/elet/20250202_Tzuyang-koreai-influenszer-youtube-mukbang-ramen-leves","timestamp":"2025. február. 02. 18:19","title":"Vágyott már egy kis csípősre a Budapesten pusztító koreai haspók influenszer, szerencsére pont útba esett egy ramenező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","shortLead":"Bíró Zsombor Aurél első regényében a fiúk még mindig nem engedhetik meg maguknak, hogy sírjanak, de már majdnem sírnak.","id":"20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/102bfa31-ac32-41d1-ae23-83d6ff6a6373.jpg","index":0,"item":"fc9175e5-0039-4451-a53c-eb7ca34c6ef0","keywords":null,"link":"/360/20250203_Biro-Zsombor-Aurel-Visszatero-almom-hogy-apam-vallan-ebredek","timestamp":"2025. február. 03. 18:30","title":"Uszoda helyett a laptop magánya: felnőni egy profi vízilabdás fiaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont közölte, hogy szerinte az ukránok okolhatók a négy civil áldozatot követelő támadásért.","shortLead":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont...","id":"20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9.jpg","index":0,"item":"bbef8e7f-3e1c-4b92-a380-d6227023715f","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","timestamp":"2025. február. 02. 11:37","title":"Ukrajna és Oroszország egymást hibáztatja, mert többen meghaltak egy kurszki iskolát ért rakétatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című szerzeményével.","shortLead":"Kendrick Lamar is nagyot ment, ő a legjobb felvétel és a legjobb dal kategóriákat is megnyerte a Not Like Us című...","id":"20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18f0894f-e394-4c52-b286-f86922f990ad.jpg","index":0,"item":"77ce162f-1713-48ba-8d47-2f2a74a8e29f","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_grammy-2025-beatles-lamar-beyonce-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 06:35","title":"28 év után ismét Grammy-díjas a Beatles, Beyoncé pedig az első fekete nő, aki countrylemezzel vitte el a legjobb lemezért járó díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]