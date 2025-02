Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"df39f74d-bc17-4082-9b9e-d3b4e8a9d077","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egynapos informális csúcsot tartottak Brüsszelben az uniós állam- és kormányfők, amelyre meghívták a NATO főtitkárát és a brit miniszterelnököt is. A központi téma a védelem volt.","shortLead":"Egynapos informális csúcsot tartottak Brüsszelben az uniós állam- és kormányfők, amelyre meghívták a NATO főtitkárát és...","id":"20250204_eu-csucs_europai-tanacs_donald-tusk_ursula-von-der-leyen_antonio-costa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df39f74d-bc17-4082-9b9e-d3b4e8a9d077.jpg","index":0,"item":"cbcfadbb-6540-46f0-b5a9-ebf1e9df07b2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250204_eu-csucs_europai-tanacs_donald-tusk_ursula-von-der-leyen_antonio-costa","timestamp":"2025. február. 04. 04:00","title":"Egyetértettek az EU-tagállamok a védelmi beruházások növelésében, de azért odaszóltak Trumpnak a brüsszeli csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f975a7ef-df28-4c79-80f4-029da7190451","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hosszú, élelemszerzéssel töltött tél után egy sarki róka 1600 kilométert barangolt hazafelé, hogy újra együtt lehessen élete párjával.","shortLead":"A hosszú, élelemszerzéssel töltött tél után egy sarki róka 1600 kilométert barangolt hazafelé, hogy újra együtt...","id":"20250204_sarki-roka-szerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f975a7ef-df28-4c79-80f4-029da7190451.jpg","index":0,"item":"56ddcb9d-1dc9-4e36-a710-b691f6b7779c","keywords":null,"link":"/elet/20250204_sarki-roka-szerelem","timestamp":"2025. február. 04. 17:21","title":"Távolság, fagy és éhség sem győzheti le a szerelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök egyre gyakrabban beszél arról, hogy hiba volt Ukrajnának lemondania atomfegyvereiről a Szovjetunió felbomlásakor. ","shortLead":"Az elnök egyre gyakrabban beszél arról, hogy hiba volt Ukrajnának lemondania atomfegyvereiről a Szovjetunió...","id":"20250204_Zelenszkij-atomfegyver-NATO-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"f90b836e-4f60-4882-99a0-1ecd5f16dea1","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Zelenszkij-atomfegyver-NATO-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. február. 04. 22:25","title":"Zelenszkij szerint Ukrajnának atomfegyverekre van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe valamilyen omega-3 zsírsavat, de a legjobb, ha D-vitaminnal és testmozgással kombinálja mindezt.","shortLead":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe...","id":"20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4.jpg","index":0,"item":"35d14f85-51a3-4202-a160-9cd7a095cfa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","timestamp":"2025. február. 04. 19:03","title":"Bebizonyították: az öregedés elleni is jók lehetnek az omega-3 zsírsavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A teljesen új frontrésszel és modernizált technikával felvértezett Skoda Enyaq kétféle karosszériával kapható.","shortLead":"A teljesen új frontrésszel és modernizált technikával felvértezett Skoda Enyaq kétféle karosszériával kapható.","id":"20250204_bearaztak-a-skoda-legujabb-villanyautojat-a-friss-enyaqot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea.jpg","index":0,"item":"7461cca6-c55c-4496-9cdf-0a521ad4ca53","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_bearaztak-a-skoda-legujabb-villanyautojat-a-friss-enyaqot","timestamp":"2025. február. 04. 07:59","title":"Beárazták a Skoda legújabb villanyautóját, a friss Enyaqot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték a német kutatók.","shortLead":"Jelentősen nőhet az önjáró tengeri robotok hatótávolsága, miután a hagyományos akkumulátorát üzemanyagcellára cserélték...","id":"20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e3213d7-0515-41b6-bbbb-5fa4a753df4b.jpg","index":0,"item":"f90cc0d5-6302-47a3-b735-8567b4f72ff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_mesterseges-kopoltyu-viz-oxigen-robot","timestamp":"2025. február. 03. 16:03","title":"Megcsinálták a mesterséges kopoltyút, a vízből szűri ki az oxigént egy új robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e97e57-8f7e-4fae-9df6-63cb3292b218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelenleg forgalomban lévő fájdalomcsillapítók viszonylag erősek, veszélyes mellékhatásaik lehetnek, de a függőség és a túladagolás kockázata is jelentős. Egy új készítmény alapjaiban más, mint az eddigiek.","shortLead":"A jelenleg forgalomban lévő fájdalomcsillapítók viszonylag erősek, veszélyes mellékhatásaik lehetnek, de a függőség és...","id":"20250205_suzetrigine-journavx-uj-fajdalomcsillapito-opioid-mellekhatasok-nelkul-fda-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69e97e57-8f7e-4fae-9df6-63cb3292b218.jpg","index":0,"item":"1d8ea55a-d428-4378-9dcc-79e291017c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_suzetrigine-journavx-uj-fajdalomcsillapito-opioid-mellekhatasok-nelkul-fda-engedely","timestamp":"2025. február. 05. 08:03","title":"Állítják, hogy nincs függőség és más mellékhatás: Amerikában megjelent a teljesen új fájdalomcsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbfe3cf-df86-4f7d-9e2d-4170c774b29a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Márciustól már hiába is keresik a felhasználók a Microsoft Defender VPN-t, a cég ugyanis nyugdíjazza a funkciót.","shortLead":"Márciustól már hiába is keresik a felhasználók a Microsoft Defender VPN-t, a cég ugyanis nyugdíjazza a funkciót.","id":"20250203_microsoft-defender-vpn-elofizetes-funkcio-megszunese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbfe3cf-df86-4f7d-9e2d-4170c774b29a.jpg","index":0,"item":"99069d15-690b-40d7-879d-8390fbaa3bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_microsoft-defender-vpn-elofizetes-funkcio-megszunese","timestamp":"2025. február. 03. 18:03","title":"Hetek vannak hátra: megszüntet egy biztonsági funkciót a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]