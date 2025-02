Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"818fc66c-6dae-478b-b250-e3783029263d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál kevesebb pénz kerülhet át a nyugdíjpénztárakból lakáscélra, az állampapírok kamataiból pedig elég sokat visszatehetnek az emberek az államkasszába.","shortLead":"A korábban vártnál kevesebb pénz kerülhet át a nyugdíjpénztárakból lakáscélra, az állampapírok kamataiból pedig elég...","id":"20250205_MNB-nyugdij-penztar-lakas-kamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/818fc66c-6dae-478b-b250-e3783029263d.jpg","index":0,"item":"48f0b05f-104e-4a8c-8c9e-cf88d5d9d836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_MNB-nyugdij-penztar-lakas-kamat","timestamp":"2025. február. 05. 09:25","title":"MNB: 150 milliárd forinttal kevesebb nyugdíjpénzt vihetnek át az emberek a lakáspiacra, mint ahogy eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Miért baj, ha az állam túl sok pénzt szán a startupokra? És miért baj az is, ha nem szán sokat? Hol tartanak ma Magyarországon a kockázati tőkebefektetések, és mire figyeljünk, ha befektetőt keresünk?","shortLead":"Miért baj, ha az állam túl sok pénzt szán a startupokra? És miért baj az is, ha nem szán sokat? Hol tartanak ma...","id":"20250204_Merlegen-podcast-Oszko-Peter-kockazati-tokebefektetes-vallalkozasok-startup-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738.jpg","index":0,"item":"4a16ecba-5e4c-49c1-9765-a24f378377f1","keywords":null,"link":"/kkv/20250204_Merlegen-podcast-Oszko-Peter-kockazati-tokebefektetes-vallalkozasok-startup-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 14:00","title":"Oszkó Péter: Nincs olyan cég, amelyik az első ötletével sikeres lesz, mert huszonötször át kell írni a terveket – Mérlegen podcast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jens Stoltenberg visszatérése sokat dobhat a norvég kormánypárt választási esélyein és az ország Trumppal folytatott politikájára is nagy hatással lehet. ","shortLead":"Jens Stoltenberg visszatérése sokat dobhat a norvég kormánypárt választási esélyein és az ország Trumppal folytatott...","id":"20250204_NATO-fotitkar-Norvegia-Stoltenberg-visszater-penzugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf8da28-7df2-4be4-8ad6-27059240d20b.jpg","index":0,"item":"eb676825-ab06-43db-9ca5-1d11ca6f34fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_NATO-fotitkar-Norvegia-Stoltenberg-visszater-penzugyminiszter","timestamp":"2025. február. 04. 19:55","title":"A volt NATO-főtitkár visszatért a norvég kormányba és kész beleállni Trump vámháborújába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a9eca9-fefc-4195-9485-878271229adb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy számolnak, több mint 18 ezer embert érintene a módosítás.","shortLead":"Úgy számolnak, több mint 18 ezer embert érintene a módosítás.","id":"20250205_Megemelne-a-kormany-a-politikai-meghurcoltaknak-jaro-tamogatas-osszeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a9eca9-fefc-4195-9485-878271229adb.jpg","index":0,"item":"26c89e1a-00cb-4c36-b3c8-e5ef94097eec","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Megemelne-a-kormany-a-politikai-meghurcoltaknak-jaro-tamogatas-osszeget","timestamp":"2025. február. 05. 10:14","title":"Megemelné a kormány a politikai meghurcoltaknak járó támogatás összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam 27 milliárd forinttal támogatja a beruházást, ebből 10 milliárdot szánnak a szennyvízhálózatra, amelynek felújításával Mészáros Lőrinc cégét bízták meg.","shortLead":"Az állam 27 milliárd forinttal támogatja a beruházást, ebből 10 milliárdot szánnak a szennyvízhálózatra, amelynek...","id":"20250204_acsi-katodgyar-eszakdunantuli-vizmu-meszaros-lorinc-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"4344fde4-d5cc-4fb5-9c7a-e6406d27a48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_acsi-katodgyar-eszakdunantuli-vizmu-meszaros-lorinc-kozbeszerzes","timestamp":"2025. február. 04. 14:46","title":"A vízmű 10 milliárdot fizet Mészáros Lőrinc cégének, hogy előkészítse a terepet a kínaiak ácsi katódgyárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","shortLead":"Átment a szlovák kormányon a környezetvédelmi miniszter javaslata a bősi erőmű modernizálásáról.","id":"20250205_szlovakia-bos-eromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc6198e5-fb03-4d19-b72e-b47442dad960.jpg","index":0,"item":"08f68cb8-736d-4600-8e86-1564a9db01da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_szlovakia-bos-eromu","timestamp":"2025. február. 05. 13:25","title":"150 milliárd forintnyi pénzből indítaná meg a szlovák kormány a bősi erőmű fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ced2038-e45e-44af-a90d-6cfaedb60fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","shortLead":"Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","id":"20250205_Most-mar-hivatalosan-is-egy-a-ritmusa-Toth-Gabinak-es-parjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ced2038-e45e-44af-a90d-6cfaedb60fdd.jpg","index":0,"item":"93bbcc3a-1ce7-41c2-adb0-424309587d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Most-mar-hivatalosan-is-egy-a-ritmusa-Toth-Gabinak-es-parjanak","timestamp":"2025. február. 05. 12:33","title":"Most már hivatalosan is egy a ritmusa Tóth Gabinak és párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af034707-2d35-4f31-a451-cb11e267304c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az álnéven szignózott kép a szakemberek szerint nagy valószínűséggel a holland mester elveszett alkotása lehet.","shortLead":"Az álnéven szignózott kép a szakemberek szerint nagy valószínűséggel a holland mester elveszett alkotása lehet.","id":"20250205_Eredeti-van-Gogh-ot-talaltak-egy-amerikai-garazsvasaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af034707-2d35-4f31-a451-cb11e267304c.jpg","index":0,"item":"4a7b5020-2dda-40f7-9d43-63f57ac777fe","keywords":null,"link":"/kultura/20250205_Eredeti-van-Gogh-ot-talaltak-egy-amerikai-garazsvasaron","timestamp":"2025. február. 05. 14:04","title":"Eredeti Van Gogh-festményt találtak egy amerikai garázsvásáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]