Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e1a0268-503c-4298-8d11-ff758aa21dfa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két svéd újságíró kiment a vasárnapi Puskás Akadémia–Ferencváros-meccsre, de ott azt tapasztalták, hogy a hazaiaknak lényegében nincs is szurkolójuk. ","shortLead":"Két svéd újságíró kiment a vasárnapi Puskás Akadémia–Ferencváros-meccsre, de ott azt tapasztalták, hogy a hazaiaknak...","id":"20250211_felcsut-foci-sved-ujsagirok-jonathan-levi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1a0268-503c-4298-8d11-ff758aa21dfa.jpg","index":0,"item":"6882ddc8-325d-4943-8783-bc0d3665f425","keywords":null,"link":"/sport/20250211_felcsut-foci-sved-ujsagirok-jonathan-levi","timestamp":"2025. február. 11. 12:54","title":"A Felcsútban játszó svéd középpályás is elismerte, hogy Magyarország túl sokat költ a focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","id":"20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a.jpg","index":0,"item":"1a846c7c-7f1e-481e-a34e-5a5f0e3909ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","timestamp":"2025. február. 11. 06:41","title":"Hihetetlen, de már 60 éves a Toyota hibrid technikája, ami egy apró és cuki sportkocsiban debütált – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4a92ee-d48e-454e-b5c0-e0ab18c607e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump nemcsak Amerikát akarja naggyá tenni, hanem a saját életét is meg akarja könnyíteni, és mi sem kézenfekvőbb ehhez, mint egy elnöki mandátum.","shortLead":"Donald Trump nemcsak Amerikát akarja naggyá tenni, hanem a saját életét is meg akarja könnyíteni, és mi sem...","id":"20250211_muanyag-szivoszal-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4a92ee-d48e-454e-b5c0-e0ab18c607e0.jpg","index":0,"item":"7f14728e-f385-45db-8eeb-dd460307b5ac","keywords":null,"link":"/elet/20250211_muanyag-szivoszal-donald-trump","timestamp":"2025. február. 11. 13:42","title":"Trump rendeletben hozza vissza a műanyag szívószálakat, mert a papírból készültek szerinte „felrobbannak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek. Német és svéd kutatók csapata megoldotta a rejtélyt, rájöttek arra, hol található a pókok „orra”.","shortLead":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek...","id":"20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050.jpg","index":0,"item":"848c1988-aaa6-40f2-acfc-b84705941828","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","timestamp":"2025. február. 11. 11:03","title":"Nincsen orruk, mégis szagolnak a pókok, és most az is kiderült, hogy a lábukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90faf45b-7a0b-409c-a8b6-b6d151af8dd5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz kormány a nyilvánosságra kerülő jelentésben amiatt aggodalmaskodik, hogy a szankciók éket vernek Oroszország és szomszédjai közé.","shortLead":"Az orosz kormány a nyilvánosságra kerülő jelentésben amiatt aggodalmaskodik, hogy a szankciók éket vernek Oroszország...","id":"20250211_oroszorszag-vlagyimir-putyin-turk-tanacs-kirgizisztan-kazahsztan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90faf45b-7a0b-409c-a8b6-b6d151af8dd5.jpg","index":0,"item":"85c6bc98-a85f-4ece-bf14-5ca2e22f68bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_oroszorszag-vlagyimir-putyin-turk-tanacs-kirgizisztan-kazahsztan","timestamp":"2025. február. 11. 05:38","title":"Oroszország a Türk Tanácstól félti befolyását egy kiszivárgott kormányzati dokumentum szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18087d61-e5f1-4a34-9c58-f185e1b9020f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Kárpátok karavánja. ","shortLead":"A Kárpátok karavánja. ","id":"20250211_Ilyen-lehetne-egy-Dacia-lakoauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18087d61-e5f1-4a34-9c58-f185e1b9020f.jpg","index":0,"item":"b69d61c4-25c3-49b3-9ddd-9a93022c785f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_Ilyen-lehetne-egy-Dacia-lakoauto","timestamp":"2025. február. 11. 08:45","title":"Ilyen lehetne egy Dacia lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee41c28-d936-49d9-9022-e1f99b188067","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazságtalanság vagy a szabályok követése a ragaszkodás a borhoz és az ostyához?","shortLead":"Igazságtalanság vagy a szabályok követése a ragaszkodás a borhoz és az ostyához?","id":"20250211_anglikan-egyhaz-alkoholmentes-bor-glutenmentes-kenyer-szentaldozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fee41c28-d936-49d9-9022-e1f99b188067.jpg","index":0,"item":"d10bed0a-27ee-45f7-acb3-8f05c1c099ef","keywords":null,"link":"/elet/20250211_anglikan-egyhaz-alkoholmentes-bor-glutenmentes-kenyer-szentaldozas","timestamp":"2025. február. 11. 09:43","title":"Fellángolt a vita az alkoholmentes borról és gluténmentes ostyáról az anglikán egyházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31299bf3-de71-4cf5-b97f-b75936a50977","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A „libanoni stabilitás” fenntartása és megerősítése érdekében.","shortLead":"A „libanoni stabilitás” fenntartása és megerősítése érdekében.","id":"20250211_szijjato-peter-libanon-ukrajna-tamogatas-europai-bekekeret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31299bf3-de71-4cf5-b97f-b75936a50977.jpg","index":0,"item":"f3e79a2e-5b38-4bf7-85f4-6110d5864504","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_szijjato-peter-libanon-ukrajna-tamogatas-europai-bekekeret","timestamp":"2025. február. 11. 15:04","title":"Szijjártó: Ukrajna helyett a libanoni hadsereget támogatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]