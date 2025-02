Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6b3759be-9ea2-481b-b5df-c2419dd71435","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Milant a Feyenoord, a Monacót a Benfica győzte le.","shortLead":"A Milant a Feyenoord, a Monacót a Benfica győzte le.","id":"20250213_bajnokok-ligaja-bayern-milan-atalanta-benfica-rajatszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b3759be-9ea2-481b-b5df-c2419dd71435.jpg","index":0,"item":"2dbdde90-ec54-48b1-83ba-ee0fea76ea41","keywords":null,"link":"/sport/20250213_bajnokok-ligaja-bayern-milan-atalanta-benfica-rajatszas","timestamp":"2025. február. 13. 06:13","title":"Nyert a Bayern, meglepetésre kikapott az Atalanta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c407f3a-50b8-46a7-b489-49470b2250eb","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miért van szükség időről időre egy tragédiára ahhoz, hogy a párkapcsolati erőszak ügyét komolyan vegye a politika, a társadalom? Az előzmények alapján a bántalmazott japán nő minapi halálát követő megrázkódtatás után sem várható érdemi változás.","shortLead":"Miért van szükség időről időre egy tragédiára ahhoz, hogy a párkapcsolati erőszak ügyét komolyan vegye a politika...","id":"20250213_hvg-parkapcsolati-eroszak-isztambuli-egyezmeny-japan-no-gyilkossag-aldozatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c407f3a-50b8-46a7-b489-49470b2250eb.jpg","index":0,"item":"27d50153-6aa6-4c21-8b39-a8da0e1b5464","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-parkapcsolati-eroszak-isztambuli-egyezmeny-japan-no-gyilkossag-aldozatvedelem","timestamp":"2025. február. 13. 16:03","title":"Egy Dunába dobott telefonért búvárokat küldtek, a felgyújtott japán nőhöz meg egy járőrt sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Móricz Zsigmond körtér és Kelenföld vasútállomás között villamossal lehet majd közlekedni.","shortLead":"A Móricz Zsigmond körtér és Kelenföld vasútállomás között villamossal lehet majd közlekedni.","id":"20250212_Karbantartas-miatt-roviditett-utvonalon-kozlekedik-vasarnap-a-4-es-metro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0bf0163-d02a-4683-9c6b-783009ba3dcb.jpg","index":0,"item":"13e3d3ab-9cb6-413f-beb4-9e8567c895f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Karbantartas-miatt-roviditett-utvonalon-kozlekedik-vasarnap-a-4-es-metro","timestamp":"2025. február. 12. 12:01","title":"Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik vasárnap a 4-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d520ac4-6cc4-4b3f-83a6-db905efce196","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tanár vette el a bicskát.","shortLead":"Egy tanár vette el a bicskát.","id":"20250212_Emberoles-elokeszulete-miatt-nyomoz-a-rendorseg-egy-12-eves-kislany-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d520ac4-6cc4-4b3f-83a6-db905efce196.jpg","index":0,"item":"7e8d2b0c-277c-4b0c-be13-87f4b8e61699","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Emberoles-elokeszulete-miatt-nyomoz-a-rendorseg-egy-12-eves-kislany-ugyeben","timestamp":"2025. február. 12. 11:14","title":"Késsel fenyegette társait egy 12 éves kislány, emberölés előkészülete miatt nyomoz a BRFK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f8eb20-8654-42c3-895a-0b42f4f96bdb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel félmillió forintot fizethet miatta.","shortLead":"Közel félmillió forintot fizethet miatta.","id":"20250213_130-cal-robogott-Porsche-Sarospatakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32f8eb20-8654-42c3-895a-0b42f4f96bdb.jpg","index":0,"item":"6d9c5e89-48fc-4164-89ea-74ad199bca46","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_130-cal-robogott-Porsche-Sarospatakon","timestamp":"2025. február. 13. 12:50","title":"40-es táblánál 130-cal robogott a szlovák Porsche Sárospatakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik be a mesterséges intelligencia. A gyártók sok, idén érkező új funkcióval tapogatóznak, hogy megtudják: mire is lesz vevő, aki a nagy képernyőt nézi.","shortLead":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik...","id":"20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e.jpg","index":0,"item":"f3e322ed-a58e-491e-a53a-06acab2f6562","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","timestamp":"2025. február. 12. 17:30","title":"Látni és hallani is fogja a különbséget: ezek az új funkciók jönnek idén a tévékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e3e3dc-0efd-42c3-9dd4-b5906cca9ce5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Levente állítása szerint azért utazott az ukrán fővárosba, hogy számon kérje az ukrán vezetésen, hogy „aktívan finanszíroz és támogat olyan akciókat, amelyek a magyar kormány bel- és külpolitikai térben való lejáratására irányulnak”.","shortLead":"Magyar Levente állítása szerint azért utazott az ukrán fővárosba, hogy számon kérje az ukrán vezetésen, hogy „aktívan...","id":"20250212_Kijevbe-utazott-a-Kulgazdasagi-es-Kulugyminiszterium-parlamenti-allamtitkara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45e3e3dc-0efd-42c3-9dd4-b5906cca9ce5.jpg","index":0,"item":"ff8459e4-5555-486c-b2bd-6f2304e36e46","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Kijevbe-utazott-a-Kulgazdasagi-es-Kulugyminiszterium-parlamenti-allamtitkara","timestamp":"2025. február. 12. 12:06","title":"Kijevbe utazott a külügyminisztérium parlamenti államtitkára, hogy arról érdeklődjön, miért költenek pénzt a magyar kormány lejáratására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Musk szerint Amerikának alapvetően a saját dolgával kellene törődnie, ahelyett, hogy mindenhol rendszerváltást erőltet.","shortLead":"Musk szerint Amerikának alapvetően a saját dolgával kellene törődnie, ahelyett, hogy mindenhol rendszerváltást erőltet.","id":"20250213_Teljes-kormanyugynoksegek-bezaratasarol-beszelt-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"58bc84c2-d4ce-4f4a-aa4c-9b5768399baf","keywords":null,"link":"/vilag/20250213_Teljes-kormanyugynoksegek-bezaratasarol-beszelt-Elon-Musk","timestamp":"2025. február. 13. 21:34","title":"Teljes kormányügynökségek bezáratásáról beszélt Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]