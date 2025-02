Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72ff8e94-9baf-4bf3-8733-494829bd7949","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF éves jelentésébe is bekerült az a több milliárd forintos költségvetési kárt okozó magyarországi ügy, amelyben több mint hatvan vádlott került a bíróság elé.","shortLead":"Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF éves jelentésébe is bekerült az a több milliárd forintos költségvetési kárt okozó...","id":"20250206_hvg-unios-tamogatasok-eu-projekt-opticon-kormoczi-bela-endre-olaf-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72ff8e94-9baf-4bf3-8733-494829bd7949.jpg","index":0,"item":"ea3a904c-1ee0-4ddf-a434-6034ca4fcefd","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-unios-tamogatasok-eu-projekt-opticon-kormoczi-bela-endre-olaf-per","timestamp":"2025. február. 06. 06:30","title":"EU-pénzek milliárdjait kaszáló maffiáról beszél az ügyészség, „őshibáról” és áldatlan üzleti környezetről a fővádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3ab849-0d5e-4305-b56c-751bbb796f76","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kedd hajnalban volt egy 4,7-es erősségű rengés is a szigetnél.","shortLead":"Kedd hajnalban volt egy 4,7-es erősségű rengés is a szigetnél.","id":"20250204_menekules-szantorini-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b3ab849-0d5e-4305-b56c-751bbb796f76.jpg","index":0,"item":"43e551fa-4d45-43fe-b9d6-ab8ba52ac679","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_menekules-szantorini-foldrenges","timestamp":"2025. február. 04. 16:20","title":"Menekülnek az emberek Szantoriniről, miután az elmúlt napokban több száz földrengést észleltek a szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48feac96-f8c8-49da-b348-28f97724a605","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki testületi ülésen az óbudai polgármester fizetésének megvonása mellett az illetménye emeléséről is tárgyalni fognak a képviselők.","shortLead":"A csütörtöki testületi ülésen az óbudai polgármester fizetésének megvonása mellett az illetménye emeléséről is...","id":"20250204_Kiss-Laszlo-a-bortonbol-keri-hogy-fizetese-megvonasarol-zart-ulesen-targyaljon-a-testulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48feac96-f8c8-49da-b348-28f97724a605.jpg","index":0,"item":"c8ea7896-6d7a-4b17-ac2e-eb2895d5aead","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Kiss-Laszlo-a-bortonbol-keri-hogy-fizetese-megvonasarol-zart-ulesen-targyaljon-a-testulet","timestamp":"2025. február. 04. 20:30","title":"Kiss László a börtönből kéri, hogy fizetése megvonásáról zárt ülésen tárgyaljon a testület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rádió egykori párizsi és brüsszeli tudósítója hetvenhárom éves volt.","shortLead":"A Magyar Rádió egykori párizsi és brüsszeli tudósítója hetvenhárom éves volt.","id":"20250204_Meghalt-Keleti-Miklos-Pulitzer-emlekdijas-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5.jpg","index":0,"item":"7d67067c-219e-4f74-81dc-cb49614ee1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Meghalt-Keleti-Miklos-Pulitzer-emlekdijas-ujsagiro","timestamp":"2025. február. 04. 21:40","title":"Meghalt Keleti Miklós Pulitzer-emlékdíjas újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek.","shortLead":"A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek.","id":"20250206_Nem-hasznalhatjak-ingyen-az-amerikai-hajok-a-Panama-csatornat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f.jpg","index":0,"item":"3ebffcab-cf74-47a1-b738-f2e736aa2b5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Nem-hasznalhatjak-ingyen-az-amerikai-hajok-a-Panama-csatornat","timestamp":"2025. február. 06. 08:06","title":"Mégsem használhatják ingyen az amerikai hajók a Panama-csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809a82c9-06a8-4184-8663-62cb7e66a223","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, tovább késik az orosz bolthálózat első hazai egysége.","shortLead":"Úgy tűnik, tovább késik az orosz bolthálózat első hazai egysége.","id":"20250205_Toroltek-a-nyilvantartasbol-a-nyiregyhazi-Mere-uzletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/809a82c9-06a8-4184-8663-62cb7e66a223.jpg","index":0,"item":"a71fdf53-e6bb-47f5-a6fd-b86ef3171823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Toroltek-a-nyilvantartasbol-a-nyiregyhazi-Mere-uzletet","timestamp":"2025. február. 05. 14:20","title":"Törölték a nyilvántartásból az orosz Mere boltlánc nyíregyházi üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök legújabb rendeletével Iránt vette célba. ","shortLead":"Az amerikai elnök legújabb rendeletével Iránt vette célba. ","id":"20250204_Donald-Trump-atomfegyver-nuklearis-fegyver-rendelet-USA-Iran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f17225-2e20-47ce-9b17-ed01c2a1af56.jpg","index":0,"item":"e5409f1c-2116-4b29-ae9e-d2f99250e579","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Donald-Trump-atomfegyver-nuklearis-fegyver-rendelet-USA-Iran","timestamp":"2025. február. 04. 21:50","title":"Donald Trump: Irán nem juthat nukleáris fegyverhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A svéd rendőrség szerint nem volt ideológiai indítéka az örebrói támadásnak.","shortLead":"A svéd rendőrség szerint nem volt ideológiai indítéka az örebrói támadásnak.","id":"20250205_svedorszag-iskolai-lovoldozes-orebro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17495fe1-b0b1-4f47-8281-197dc30c45bd.jpg","index":0,"item":"8cdc2d91-8046-4caa-b49f-85ca4fe20a01","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_svedorszag-iskolai-lovoldozes-orebro","timestamp":"2025. február. 05. 08:27","title":"Svédországi lövöldözés: 11 halott, az elkövető egyedül cselekedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]