Csókolózni jó, és nem csak azért, mert ezáltal ezáltal közelebb kerülhetünk párunkhoz, meglepően sok pozitív élettani hatása is van, ha két száj összeér. Íme, mit mond erről a tudomány és a HealthLine.

Fokozza a boldogsághormonok termelését

A csókolózás serkenti az agyban a kémiai anyagok felszabadulását, amelyek aktiválják az agy örömközpontjait, és kellemes érzést keltenek. Ezek közé tartozik az oxitocin, a dopamin és a szerotonin, amelyek eufóriát okozhatnak.

Segít kötődni a másik emberhez

Az oxitocin hozzájárul a párok közötti kötődéshez is. A csókolózás során felszabaduló vegyület elősegíti a szeretet és az érzelmi közelség érzését, növelve a párok elégedettségét, ami különösen fontos lehet hosszú távú kapcsolatokban.

Javítja az önbecsülést

A boldogsághormonok fokozása mellett a csókolózás csökkentheti a kortizolszintet, ami javíthatja az önértékelést. Egy 2016-os tanulmányban megállapították, hogy azoknak a résztvevőknek, akik elégedetlenek voltak a saját megjelenésükkel, magasabb volt a kortizolszintjük. Bár még további kutatások szükségesek a témában, egy-egy csók okozta kortizolcsökkenés mindenképpen jól jöhet.

Csökkenti a stresszt

A kortizolszinttel együtt a stressz is csökken. A csókolózás és más szeretetteljes gesztusok, például az ölelés vagy az „szeretlek” kimondása pozitívan hatnak a stresszkezelésért felelős élettani folyamatokra.

Enyhíti a szorongást

A stresszkezelés része az is, hogy miként tudunk felülkerekedni a szorongásainkon. Egy csók és egy kis gyengédség csodákat tehet, ha belső nyugalomra vágyunk: az oxitocin csökkenti a szorongást, miközben ellazít és növeli a jóllét érzését.

Karbantartja a vérnyomást

A csókolózás megnöveli a pulzusszámot, ami kitágítja az ereket – magyarázza Andrea Demirjian, egy csókolózásról szóló könyv szerzője (Kissing: Everything You Ever Wanted to Know About One of Life’s Sweetest Pleasures). Amikor az erek kitágulnak, a véráramlás fokozódik, ami azonnali vérnyomáscsökkenést eredményez. Tehát a csókolózás szó szerint és átvitt értelemben is jót tesz a szívnek.

Segíthet a görcsök enyhítésében

A vérerek kitágulása és a fokozott vérkeringés hozzájárulhat a görcsök enyhítéséhez is, így akár a menstruációs fájdalmakon is segíthet.

Csillapíthatja a fejfájást

A vérerek tágulása és a csökkent vérnyomás segíthet a fejfájás enyhítésében. Sőt, a csókolózás a stressz csökkentése által akár elejét is veheti, hogy megfájduljon a fejünk.

Erősíti az immunrendszert

A csók során kicserélődő nyál fokozhatja az immunrendszer működését azáltal, hogy új kórokozóknak teszi ki a szervezetet. Egy 2014-es tanulmány szerint azok a párok, akik gyakran csókolóznak, hasonló mikrobiális összetétellel rendelkeznek a nyálukban és a nyelvükön.

Csökkenti az allergiás reakciókat

A csókolózás jelentősen enyhítheti a pollen és házipor-atka által kiváltott allergiás tüneteket, például a csalánkiütést. Mivel a stressz súlyosbíthatja az allergiás reakciókat, a csókolózás stresszcsökkentő hatása ezen a téren is jótékony lehet.

Segít megelőzni a fogszuvasodást

A csókolózás serkenti a nyálmirigyek működését, ami fokozza a nyáltermelést. A nyál segít megtisztítani a fogakat az ételmaradékoktól, elősegíti a nyelést, és gátolja a fogszuvasodás kialakulását.

Növeli a szexuális vágyat

A romantikus csók fokozza a nemi vágyat, és gyakran ez dönti el, hogy egy nő szexuális kapcsolatot létesít-e valakivel. A nyálban található tesztoszteron, amely a szexuális izgalomért felelős hormon, mennyisége pedig a szenvedélyes csókolózás során növekszik.

Erősíti az arcizmokat

A csókolózás során legalább 2, de akár 34 arcizom is dolgozhat egyszerre. Így a rendszeres csókolózás még edzésként is felfogható az arc és a nyak izmainak. Ez feszesebbé teheti az arcot, és serkentheti a kollagéntermelést, amely hozzájárul a fiatalosabb, feszesebb bőrhöz.

Sőt az arcizmok használata közben kalóriát is égethetünk, percenként 2 és 26 kalória között, attól függően, milyen szenvedélyesen csókolózunk.

