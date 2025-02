Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hétvégi Patrióta-csúcsnak helyet adó Madrid piacán szólították meg rajongók Orbán Viktor miniszterelnököt.","shortLead":"A hétvégi Patrióta-csúcsnak helyet adó Madrid piacán szólították meg rajongók Orbán Viktor miniszterelnököt.","id":"20250208_Orban-Viktor-Madrid-patriotak-piac-utca-embere-video-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f.jpg","index":0,"item":"afce5ab5-631e-42e7-936a-a4c1275d82f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Orban-Viktor-Madrid-patriotak-piac-utca-embere-video-szelsojobb","timestamp":"2025. február. 08. 09:54","title":"„Először még túl kell élnem” – mondta Orbán Viktor Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindketten életüket vesztették.","shortLead":"Mindketten életüket vesztették.","id":"20250207_vonatgazolas-no-gyerek-gyor-menfocsanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"32577a4f-3921-4263-a41a-138abe78b823","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_vonatgazolas-no-gyerek-gyor-menfocsanak","timestamp":"2025. február. 07. 21:34","title":"Gyermekével lépett a vonat elé egy nő Győr-Ménfőcsanaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ddb4a6a-3dd1-4841-a62a-7d679c618c18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyű felingerelni a filmsorozat kitalálóját.","shortLead":"Könnyű felingerelni a filmsorozat kitalálóját.","id":"20250207_Fuck-you-ezt-valaszolja-a-Vissza-a-jovobe-iroja-Bob-Gale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ddb4a6a-3dd1-4841-a62a-7d679c618c18.jpg","index":0,"item":"81ea397b-df48-4c8f-ab25-605ae5d052b9","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_Fuck-you-ezt-valaszolja-a-Vissza-a-jovobe-iroja-Bob-Gale","timestamp":"2025. február. 07. 16:17","title":"Káromkodással válaszol a Vissza a jövőbe írója, ha a negyedik részről kérdezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vámháború és polgárháború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"38ba8583-1da1-4060-a7c2-0e33e844b396","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","timestamp":"2025. február. 09. 06:00","title":"Elvitelre #105: Vámháborút kóstoltad már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b407123-08d7-4bc9-bc36-fadff4f1f4e6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha a németeket is megveri a csapat, ott lesz a játékokon.","shortLead":"Ha a németeket is megveri a csapat, ott lesz a játékokon.","id":"20250208_magyar-noi-jegkorong-valogatott-ausztria-olimpiai-selejtezo-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b407123-08d7-4bc9-bc36-fadff4f1f4e6.jpg","index":0,"item":"3a433155-5746-4fca-9796-0c12a8c9f3ad","keywords":null,"link":"/sport/20250208_magyar-noi-jegkorong-valogatott-ausztria-olimpiai-selejtezo-gyozelem","timestamp":"2025. február. 08. 20:58","title":"Tizenöt éves játékosa góljával a második meccsét is megnyerte a női hokiválogatott az olimpiai selejtezőtornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0c408-78f2-485f-8bfa-d7172a8d54e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A világos elsőként került kereskedelmi forgalomba laborhúsból készült jutalomfalat. A gyártója állítása szerint ez ugyanazokat a tápanyagokat tartalmazza, mint a hagyományos, hústartalmú kutyaeledelek.","shortLead":"A világos elsőként került kereskedelmi forgalomba laborhúsból készült jutalomfalat. A gyártója állítása szerint...","id":"20250207_laboratoriumi-kutyaeledel-forgalmazas-meatly-chick-bites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bb0c408-78f2-485f-8bfa-d7172a8d54e8.jpg","index":0,"item":"8cb7cee4-5d57-46fb-a2e2-615036a0c056","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_laboratoriumi-kutyaeledel-forgalmazas-meatly-chick-bites","timestamp":"2025. február. 07. 17:03","title":"Piacra dobták az első kutyaeledelt, ami laboratóriumi húsból készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hármat találhat. ","shortLead":"Hármat találhat. ","id":"20250207_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-videki-jogaszok-orszagjaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917.jpg","index":0,"item":"2df7a3c1-56cb-4f45-9b78-902e1a4d13f2","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-videki-jogaszok-orszagjaras","timestamp":"2025. február. 07. 18:20","title":"Sulyok Tamás országjárásra indult, és rögtön elárulta, miért „jók a gyökerek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ec7431-28ea-46a9-9e25-99da023aaf53","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Tony Roberts amerikai színész „lelépett ebből az eszelős városból”. 85 éves volt.","shortLead":"Tony Roberts amerikai színész „lelépett ebből az eszelős városból”. 85 éves volt.","id":"20250208_meghalt-tony-roberts-annie-hall-szinesz-woody-allen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16ec7431-28ea-46a9-9e25-99da023aaf53.jpg","index":0,"item":"77514eff-4918-4c2c-9411-8e0ab35e9f90","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_meghalt-tony-roberts-annie-hall-szinesz-woody-allen","timestamp":"2025. február. 08. 17:23","title":"Oké, Max, Kalifornia, Max! – Meghalt Tony Roberts, akit az Annie Hallban szerettek meg a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]