A New York-i partiélet oszlopa, a performance-művészként és klubalapítóként is ismert Gage Spex sajátos hobbijával hívta fel magára a New York Times figyelmét.

Mint írják, a 40 éves partiszervező gyerekkorában kezdte gyűjteni a Barbie babákat, a kollekció ma már meghaladja a 200 bábut is.

A lap fel is kereste a több száz Barbie-val együtt élő művészt brooklyni lakásában, aki elmondta, hogy legutóbb egy massachusetts-i bolhapiacon alkudozott a szívének kedves Barbie-ruhákra. Gyűjteményének egyik különleges darabja az a Barbie, amit a szülei találtak…a szemétben.

A New York Times szerint Spex brooklyni (egészen pontosan bushwick-i) lakása úgy fest, mint egy rózsaszín polcokból álló oltár.