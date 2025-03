Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Az 50 perces sajtótájékoztatón a fáradt ukrán és a könnyed amerikai elnök próbált szót érteni. Zelenszkij rossz taktikát választott, hiába volt igaza. Trumpnak nem maradt választása.","shortLead":"Az 50 perces sajtótájékoztatón a fáradt ukrán és a könnyed amerikai elnök próbált szót érteni. Zelenszkij rossz...","id":"20250302_Foldes-Andras-Egy-optimista-olvasata-van-a-Trump-Zelenszkij-veszekedesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2.jpg","index":0,"item":"aabda8da-49bb-4be8-8e33-da87ea5d91a8","keywords":null,"link":"/360/20250302_Foldes-Andras-Egy-optimista-olvasata-van-a-Trump-Zelenszkij-veszekedesnek","timestamp":"2025. március. 02. 08:00","title":"Egy optimista olvasata van a Trump-Zelenszkij veszekedésnek, és még az is nyomasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bbc049-fc88-4d58-af9c-fb8544e1793b","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Úgy győzött hetesekkel a Ferencváros, hogy a kapusparádét hozó meccsen csupán egyszer vezetett, a legelején.","shortLead":"Úgy győzött hetesekkel a Ferencváros, hogy a kapusparádét hozó meccsen csupán egyszer vezetett, a legelején.","id":"20250302_kezilabda-magyar-kupa-gyor-ferencvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99bbc049-fc88-4d58-af9c-fb8544e1793b.jpg","index":0,"item":"67539c6b-7c13-491e-bf82-191ebc4dee50","keywords":null,"link":"/sport/20250302_kezilabda-magyar-kupa-gyor-ferencvaros","timestamp":"2025. március. 02. 17:34","title":"Negyedszer sem bírt a Győr a Fradival a kézilabda-kupadöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump egyik legfontosabb tanácsadója az X-en nyilvánította ki álláspontját.","shortLead":"Donald Trump egyik legfontosabb tanácsadója az X-en nyilvánította ki álláspontját.","id":"20250302_Elon-Musk-szerint-itt-az-ido-hogy-az-USA-kilepjen-a-NATO-bol-es-az-ENSZ-bol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"c26397bd-c40d-4edb-b0bd-2b4fb363e52f","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Elon-Musk-szerint-itt-az-ido-hogy-az-USA-kilepjen-a-NATO-bol-es-az-ENSZ-bol","timestamp":"2025. március. 02. 09:25","title":"Elon Musk szerint itt az idő, hogy az USA kilépjen a NATO-ból és az ENSZ-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani a kommunikációt és elősegíteni a valódi megértést – mutatnak rá a Sorsfordító küzdelmeink című kötet szerzői. Szerkesztett részlet Csibi Magor vezetéstudományi szakértő és Radu Predescu veterán katona könyvéből.","shortLead":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani...","id":"20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d.jpg","index":0,"item":"1d6cc879-ecdf-47a3-81a4-3b1cbbcf490c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","timestamp":"2025. március. 01. 19:15","title":"Két nézőpont egy kávé mellett: Így simíthatók el a konfliktusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1272ccb5-96cf-4dc4-ac7d-4b98c2e8db17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tud hozzáadni az ember életéhez egy szépészeti beavatkozás? Miért tabu még mindig a plasztikai sebészet? Tényleg káros a botox? Hol húzódik a határ a „szükséges” és a „luxus” kezelések között? Miben segíthet egy plasztikai sebész, és mi az, amire már nemet mond? Erről is beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában.","shortLead":"Mit tud hozzáadni az ember életéhez egy szépészeti beavatkozás? Miért tabu még mindig a plasztikai sebészet? Tényleg...","id":"20250301_Kosz-jol-szepeszeti-beavatkozas-plasztika-beke-dora-huszar-orsolya-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1272ccb5-96cf-4dc4-ac7d-4b98c2e8db17.jpg","index":0,"item":"78b06044-5317-4ba6-9e25-b125d2670750","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Kosz-jol-szepeszeti-beavatkozas-plasztika-beke-dora-huszar-orsolya-ebx","timestamp":"2025. március. 01. 15:00","title":"Kösz, jól: A szépészeti beavatkozás olyan, mint az edzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be1f029-50fd-406b-b38b-25604a47d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik személygépkocsiba beszorultak az utasok, őket a tűzoltók szabadították ki a roncsokból.","shortLead":"Az egyik személygépkocsiba beszorultak az utasok, őket a tűzoltók szabadították ki a roncsokból.","id":"20250301_Egy-ember-meghalt-amikor-egymasban-hajtott-ket-auto-es-egy-BKK-busz-Pecelen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be1f029-50fd-406b-b38b-25604a47d0b3.jpg","index":0,"item":"ff5eb3af-2041-474e-bb60-1c54979588c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Egy-ember-meghalt-amikor-egymasban-hajtott-ket-auto-es-egy-BKK-busz-Pecelen","timestamp":"2025. március. 01. 12:45","title":"Egy ember meghalt, amikor egymásba hajtott két autó és egy BKK-busz Pécelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9446928-a54c-48ed-a2c0-e0ff5a6c12ed","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban a kompakt csúcsmobilok piacán versengő Xiaomi 15, illetve a 200 megapixeles új periszkópkamerát felvonultató nagytestvére, a Xiaomi 15 Ultra.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban a kompakt csúcsmobilok piacán versengő Xiaomi 15, illetve a 200 megapixeles...","id":"20250302_xiaomi-15-ultra-leica-kamera-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9446928-a54c-48ed-a2c0-e0ff5a6c12ed.jpg","index":0,"item":"56ae1a62-cb43-476d-a31e-c4c4339580f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_xiaomi-15-ultra-leica-kamera-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Új csúcsmobilok csúcskamerával: teszten a Leica optikával szerelt Xiaomi 15 és 15 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő eszméleténél van, de az orvosok még nem tudják, a roham milyen hatással lesz az állapotára.","shortLead":"Az egyházfő eszméleténél van, de az orvosok még nem tudják, a roham milyen hatással lesz az állapotára.","id":"20250228_vatikan-ferenc-papa-horgogorcsroham-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"56a862e8-7ce7-40d5-a093-06d6056cdd31","keywords":null,"link":"/elet/20250228_vatikan-ferenc-papa-horgogorcsroham-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 19:48","title":"Hörgőgörcsrohama volt Ferenc pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]