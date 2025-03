Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3c503b4-f6d4-4a24-abb9-7648e65bfc4f","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Öt Oscart nyert az Anora, az orosz oligarchával dacoló amerikai szexmunkás története. Sean Baker egymaga négy díjat vihet haza. Nyert Tóth László, vagyis Adrien Brody, hoppon maradt Demi Moore és Timothée Chalamet. És akadt néhány tűrhető poén is.","shortLead":"Öt Oscart nyert az Anora, az orosz oligarchával dacoló amerikai szexmunkás története. Sean Baker egymaga négy díjat...","id":"20250303_Oscar-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c503b4-f6d4-4a24-abb9-7648e65bfc4f.jpg","index":0,"item":"27ce68e3-c545-482f-90f8-c6b7c875f4fd","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Oscar-2025","timestamp":"2025. március. 03. 05:23","title":"Oscar, 2025: Jancsó Dávid nem nyert, de Tóth László igen. Tarolt egy kicsi független film, az Anora lenyomta Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c022042d-392a-4c15-af68-4f48397c0f07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Carson Coma nem jutott ki San Marinóból, de így is lesz magyar a bázeli döntőn: egy magyar testvérpár képviseli ugyanis a németeket.","shortLead":"A Carson Coma nem jutott ki San Marinóból, de így is lesz magyar a bázeli döntőn: egy magyar testvérpár képviseli...","id":"20250303_eurovizio-magyar-eloado-abor-tynna-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c022042d-392a-4c15-af68-4f48397c0f07.jpg","index":0,"item":"58143fe4-677e-4c8e-9589-90513b8ff41b","keywords":null,"link":"/elet/20250303_eurovizio-magyar-eloado-abor-tynna-nemetorszag","timestamp":"2025. március. 03. 11:45","title":"Azért is lesz magyar előadó az Eurovízión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d087787-b7c5-41c6-94b2-1ad232795a0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hárompárti koalícióval megalakult vezetés hivatalba lépésével véget ért az öt hónapja tartó politikai patthelyzet, Christian Stocker, az ÖVP elnöke lesz a miniszterelnök.","shortLead":"A hárompárti koalícióval megalakult vezetés hivatalba lépésével véget ért az öt hónapja tartó politikai patthelyzet...","id":"20250303_Beiktattak-az-uj-osztrak-kormanyt-fpo-ovp-spo-neos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d087787-b7c5-41c6-94b2-1ad232795a0a.jpg","index":0,"item":"69626a89-f1ca-4f61-b5ec-9dd4a9a8b6ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Beiktattak-az-uj-osztrak-kormanyt-fpo-ovp-spo-neos","timestamp":"2025. március. 03. 12:22","title":"Beiktatták az új osztrák kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","shortLead":"Az „Ajándék Putyinnak” elnevezésű szervezet szerint ebből már kijön egy Black Hawk helikopter.","id":"20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0436bed0-95de-4eab-8a18-133dd9e75598.jpg","index":0,"item":"53689edd-23a1-4f9e-9a09-642f8fb2ab0c","keywords":null,"link":"/elet/20250304_csehek-civilek-black-hawk-adakozas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 04. 12:29","title":"A cseh civileket annyira felháborította Trump, hogy két hét alatt összedobtak 2,9 millió eurót az ukránoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez kezd a pénzével. A lehetőségekről, a szempontokról és a veszélyekről a HVG több piaci szereplőt kérdezett.","shortLead":"Az inflációkövető lakossági állampapírok kamatfizetése idején szokatlanul sok ügyfélnek kell döntenie arról, hogy mihez...","id":"20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76d73fe0-8a9a-4d71-b5f8-bed3b5e61922.jpg","index":0,"item":"8bb0932e-1f40-4cf3-a2a0-a0b52232a778","keywords":null,"link":"/360/20250303_hvg-allampapir-befektetes-befektetesi-alap-kamateso-idejen","timestamp":"2025. március. 03. 18:30","title":"Állampapírpénzek: mit lehet tenni a Nagy Márton-i őrület idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b440ef-5fde-45b3-b293-595d97aedbb5","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Millwall kapusa, Liam Roberts magasra emelt lábbal érkezett, hogy tisztázzon a Crystal Palace csatára, Jean-Philippe Mateta elől. Belegondolni is ijesztő, mi történt volna, ha nem csak a fülét, hanem az arcát találja el. A hétvégi angol horror után összeszedtünk még néhányat a legdurvább kapus–mezőnyjátékos ütközésekből.","shortLead":"A Millwall kapusa, Liam Roberts magasra emelt lábbal érkezett, hogy tisztázzon a Crystal Palace csatára, Jean-Philippe...","id":"20250304_jean-philippe-mateta-liam-roberts-utkozes-crystal-palace-milwall-serules-korhaz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3b440ef-5fde-45b3-b293-595d97aedbb5.jpg","index":0,"item":"7f158741-18f6-48ab-9788-a43d2e5a0ca0","keywords":null,"link":"/sport/20250304_jean-philippe-mateta-liam-roberts-utkozes-crystal-palace-milwall-serules-korhaz-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 09:30","title":"Felszabadítás vagy gyilkossági kísérlet? Meddig mehet el egy játékos a futballpályán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI eszközéhez hasonló képességeket kap hamarosan az Opera böngésző is.","shortLead":"Az OpenAI eszközéhez hasonló képességeket kap hamarosan az Opera böngésző is.","id":"20250304_opera-bongeszo-browser-operator-mesterseges-intelligencia-iranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17.jpg","index":0,"item":"dc13a3e4-8ef1-4cda-971a-3912dd300ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_opera-bongeszo-browser-operator-mesterseges-intelligencia-iranyitas","timestamp":"2025. március. 04. 17:03","title":"Jön az Opera újdonsága, ami átveszi az irányítást a böngésző felett (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon egy kézzelfoghatóbb megoldással állt elő a Magyar Telekomot is birtokló Deutsche Telekom. A Magenta AI a telekomos készülékeken fut majd, az operációs rendszerbe hegesztve segíti a felhasználókat különféle élethelyzetekben.","shortLead":"A tavaly, szintén Barcelonában bemutatott appmentes koncepciótelefon után az idei MWC technológiai kiállításon...","id":"20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86758567-b25f-4813-956e-b8ca50bc8d2f.jpg","index":0,"item":"45097023-ded1-4ab9-8c97-41ef3f68dbf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_deutsche-telekom-magenta-ai-phone-mesterseges-intelligencia-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 03. 17:28","title":"A Telekom előállt az idei legnagyobb újdonságával, a Magenta AI-tól nagyon sokat vár a szolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]