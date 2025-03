Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"413988f9-20aa-443f-9f8e-1ecf93504c37","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A klub új elnökség vállalta, hogy takarékos és racionális működésre tér át.","shortLead":"A klub új elnökség vállalta, hogy takarékos és racionális működésre tér át.","id":"20250303_szombathely-haladas-futballklub-kormanyhatarozat-orban-viktor-foispan-nbIII","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/413988f9-20aa-443f-9f8e-1ecf93504c37.jpg","index":0,"item":"25d64179-0281-4519-83cf-913195b5d8bb","keywords":null,"link":"/sport/20250303_szombathely-haladas-futballklub-kormanyhatarozat-orban-viktor-foispan-nbIII","timestamp":"2025. március. 03. 15:24","title":"„Köszönet miniszterelnök úrnak”: kisegíti a kormány a jelentős tartozással küzdő Haladást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f55b836-d4df-44e6-9171-c6f7470b2db6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara március 8-ára tervezett demonstrációján a szakdolgozók testületileg nem vesznek részt, természetesen magánemberként bárki elmehet az eseményre.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara március 8-ára tervezett demonstrációján a szakdolgozók testületileg nem vesznek részt...","id":"20250303_A-Magyar-Egeszsegugyi-Szakdolgozoi-Kamara-nem-csatlakozik-az-orvosok-szombati-tuntetesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f55b836-d4df-44e6-9171-c6f7470b2db6.jpg","index":0,"item":"8b2080c5-9894-4f4a-9f3d-b6c054418c77","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_A-Magyar-Egeszsegugyi-Szakdolgozoi-Kamara-nem-csatlakozik-az-orvosok-szombati-tuntetesehez","timestamp":"2025. március. 03. 06:45","title":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara nem csatlakozik az orvosok szombati tüntetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9446928-a54c-48ed-a2c0-e0ff5a6c12ed","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban a kompakt csúcsmobilok piacán versengő Xiaomi 15, illetve a 200 megapixeles új periszkópkamerát felvonultató nagytestvére, a Xiaomi 15 Ultra.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mire képes a gyakorlatban a kompakt csúcsmobilok piacán versengő Xiaomi 15, illetve a 200 megapixeles...","id":"20250302_xiaomi-15-ultra-leica-kamera-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9446928-a54c-48ed-a2c0-e0ff5a6c12ed.jpg","index":0,"item":"56ae1a62-cb43-476d-a31e-c4c4339580f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_xiaomi-15-ultra-leica-kamera-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Új csúcsmobilok csúcskamerával: teszten a Leica optikával szerelt Xiaomi 15 és 15 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Én is szeretem a Bitcoint és az Ethereumot, írta Trump, meg is lett az eredménye.","shortLead":"Én is szeretem a Bitcoint és az Ethereumot, írta Trump, meg is lett az eredménye.","id":"20250303_Trump-strategiai-tartalekalap-kriptovalutak-bitcoin-ethereum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"0b1cdc3d-f57f-4f1f-be36-14ba8396ccca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Trump-strategiai-tartalekalap-kriptovalutak-bitcoin-ethereum","timestamp":"2025. március. 03. 08:03","title":"Bejelentette Trump, hogy stratégiai tartalékalapot hoz létre kriptovalutákból, meg is lódult a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer forint letéti díjat kell fizetnie a diákoknak egy nyíregyházi iskolában, hogy zárható szekrénybe tehessék a mobiljaikat – számolt be az ATV. Az esetről az egyik diák írt közösségi oldalán, mire még ő került tantestületi ülés elé.","shortLead":"Ötezer forint letéti díjat kell fizetnie a diákoknak egy nyíregyházi iskolában, hogy zárható szekrénybe tehessék...","id":"20250304_Szekrenypenzt-szedett-a-diakok-mobiljanak-elzarasaert-egy-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de.jpg","index":0,"item":"645bae2a-1370-4e1e-bf6d-cf0c69cd797f","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Szekrenypenzt-szedett-a-diakok-mobiljanak-elzarasaert-egy-iskola","timestamp":"2025. március. 04. 07:49","title":"Szekrénypénzt szedett a diákok mobiljának elzárásáért egy iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0756682-0def-4db6-80d5-aa65a4a6fd00","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Az egyházfő évek óta figyelmeztet arra, hogy a MAGA nem a keresztényi út, nemrég pedig nyilvánosan is kioktatta Donald Trump katolikus alelnökét. Miközben sok politikus és állami vezető vagy lefagyott, vagy igazodott a trumpi úthengert látva, Ferenc pápa volt az, aki határozottan szembement vele. ","shortLead":"Az egyházfő évek óta figyelmeztet arra, hogy a MAGA nem a keresztényi út, nemrég pedig nyilvánosan is kioktatta Donald...","id":"20250303_ferenc-papa-donaldt-trump-migracio-kereszteny-ertekek-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0756682-0def-4db6-80d5-aa65a4a6fd00.jpg","index":0,"item":"463cc58f-d290-498f-b75a-eaf141435070","keywords":null,"link":"/360/20250303_ferenc-papa-donaldt-trump-migracio-kereszteny-ertekek-konfliktus","timestamp":"2025. március. 03. 14:07","title":"Ferenc pápa még mindig tudja, hogyan kell felbosszantani Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bbc049-fc88-4d58-af9c-fb8544e1793b","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Úgy győzött hetesekkel a Ferencváros, hogy a kapusparádét hozó meccsen csupán egyszer vezetett, a legelején.","shortLead":"Úgy győzött hetesekkel a Ferencváros, hogy a kapusparádét hozó meccsen csupán egyszer vezetett, a legelején.","id":"20250302_kezilabda-magyar-kupa-gyor-ferencvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99bbc049-fc88-4d58-af9c-fb8544e1793b.jpg","index":0,"item":"67539c6b-7c13-491e-bf82-191ebc4dee50","keywords":null,"link":"/sport/20250302_kezilabda-magyar-kupa-gyor-ferencvaros","timestamp":"2025. március. 02. 17:34","title":"Negyedszer sem bírt a Győr a Fradival a kézilabda-kupadöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter emiatt levelet küldött Kaja Kallasnak, amiben figyelmeztet, hogy a magyar kormány ezért az ukránokon verheti majd el a port.","shortLead":"A külügyminiszter emiatt levelet küldött Kaja Kallasnak, amiben figyelmeztet, hogy a magyar kormány ezért az ukránokon...","id":"20250302_Szijjarto-szerint-az-EU-megsertette-a-Magyarorszag-fele-vallalt-energiabiztonsagi-garanciait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"0e4d3cc8-deec-4c93-beec-32a574f250c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Szijjarto-szerint-az-EU-megsertette-a-Magyarorszag-fele-vallalt-energiabiztonsagi-garanciait","timestamp":"2025. március. 02. 17:20","title":"Szijjártó szerint az EU megsértette a Magyarország felé vállalt energiabiztonsági garanciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]