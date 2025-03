Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","shortLead":"A hatékony vakcinákat viszont nem javasolja Robert F. Kennedy. A gyerekorvosok kongatják a vészharangot. ","id":"20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68fe764f-8a72-4407-ac74-46073d0cef5d.jpg","index":0,"item":"f6afc99a-a517-4814-80ce-9f62c30cb664","keywords":null,"link":"/elet/20250305_robert-f-kennedy-kanyaro-jarvany-vitamin-vakcina-oltasellenesseg","timestamp":"2025. március. 05. 10:41","title":"Trump egészségügyi minisztere vitamint és csukamájolajat ajánl a kanyaró ellen, miközben tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fe8506-a721-41ac-bafb-e868a76cd550","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A mez eladásából származó pénzt jótékony célokra fordítja a Liverpool alapítványa.","shortLead":"A mez eladásából származó pénzt jótékony célokra fordítja a Liverpool alapítványa.","id":"20250304_szoboszlai-dedikalt-mez-arveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1fe8506-a721-41ac-bafb-e868a76cd550.jpg","index":0,"item":"2041c91b-ac83-494d-9067-04c35f46c295","keywords":null,"link":"/elet/20250304_szoboszlai-dedikalt-mez-arveres","timestamp":"2025. március. 04. 17:26","title":"Csaknem 3 millió forintért vették meg Szoboszlai dedikált mezét, amelyben gólt lőtt a Manchester Citynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mosonmagyaróvári tűzoltók vonultak ki a helyszínre.","shortLead":"A mosonmagyaróvári tűzoltók vonultak ki a helyszínre.","id":"20250304_Kigyulladt-egy-kamion-az-M1-esen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c.jpg","index":0,"item":"5063ae35-cb36-46ed-87e6-44a4838af9c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Kigyulladt-egy-kamion-az-M1-esen","timestamp":"2025. március. 04. 07:22","title":"Kigyulladt egy kamion az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik az ember.","shortLead":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik...","id":"20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e.jpg","index":0,"item":"98df89ab-f59b-4d47-a325-13cd1cfe0a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","timestamp":"2025. március. 04. 14:03","title":"21 561 ember rá a bizonyíték: így változik a bél egészsége a különböző étrendek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837b32b6-ad6f-4cc4-893b-c0c68a799d55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Föld legdélebbi kontinensén, az Antarktikán olyan ütemben olvad a jég, hogy a századfordulóra akár fél méterrel is megnövelheti a tengerszintet világszerte.","shortLead":"A Föld legdélebbi kontinensén, az Antarktikán olyan ütemben olvad a jég, hogy a századfordulóra akár fél méterrel is...","id":"20250303_antarktisz-olvado-jeg-globalis-felmelegedes-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/837b32b6-ad6f-4cc4-893b-c0c68a799d55.jpg","index":0,"item":"56371706-7098-4c37-ac2b-3b26ba77d8d3","keywords":null,"link":"/elet/20250303_antarktisz-olvado-jeg-globalis-felmelegedes-kepek","timestamp":"2025. március. 03. 14:41","title":"Látványos képeken az Antarktisz olvadó jégtakarója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump hivatala felkérte a pénzügyminisztériumot és a külügyi tárcát, hogy állítsák össze azon szankciók listáját, amikből az amerikaiak a diplomáciai és a gazdasági kapcsolatok felélesztése érdekében engedhetnek.","shortLead":"Trump hivatala felkérte a pénzügyminisztériumot és a külügyi tárcát, hogy állítsák össze azon szankciók listáját...","id":"20250303_szankciok-enyhites-oroszorszag-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69.jpg","index":0,"item":"cf5ef3a9-d162-4b79-8a6e-0292cfa90967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_szankciok-enyhites-oroszorszag-usa","timestamp":"2025. március. 03. 21:48","title":"Reuters: Enyhíteni akarja az oroszok elleni szankciókat a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az úszó ügyvédje kijelentette, hogy a végsőkig küzdeni fognak az igazukért.","shortLead":"Az úszó ügyvédje kijelentette, hogy a végsőkig küzdeni fognak az igazukért.","id":"20250303_kenderesi-tamas-svajci-legfelsobb-birosag-doppingvetseg-eltiltas-biologiai-utlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3.jpg","index":0,"item":"4e8dc1ab-8a45-4957-b9c9-93c560953223","keywords":null,"link":"/sport/20250303_kenderesi-tamas-svajci-legfelsobb-birosag-doppingvetseg-eltiltas-biologiai-utlevel","timestamp":"2025. március. 03. 20:52","title":"Strasbourgig is elmennének Kenderesi Tamásék, hogy bizonyítsák az igazukat a doppingügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77da6623-3584-43fe-9d09-7a13c6485b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hunfalvy Technikum olyan kedves és empatikus videót készített a szóbeli vizsgájukra készülő diákoknak, amivel alighanem a legizgulósabb gyerekekbe is sikerül lelket önteni.","shortLead":"A Hunfalvy Technikum olyan kedves és empatikus videót készített a szóbeli vizsgájukra készülő diákoknak, amivel...","id":"20250305_hunfalvy-technikum-kozepiskolai-felveteli-szobeli-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77da6623-3584-43fe-9d09-7a13c6485b4f.jpg","index":0,"item":"c4ed0362-f429-4cb9-9ff3-c29c6991b784","keywords":null,"link":"/elet/20250305_hunfalvy-technikum-kozepiskolai-felveteli-szobeli-video","timestamp":"2025. március. 05. 09:53","title":"Ha minden iskola így várná a felvételiző gyerekeket, sokkal jobb hely lenne a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]