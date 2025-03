A hétvégén is folytatódik a jellemzően derült, enyhe tavaszi idő, de helyenként fátyolfelhők zavarhatják a napsütést. A reggeli órákban még előfordulhat fagy, de a hőmérséklet csúcsértéke napközben 20 fok körül várható – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Pénteken a pára- és ködfoltok gyorsan feloszlanak, majd fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon helyenként élénk lesz, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-22 fok között várható.

Szombaton fátyolfelhős, napos, száraz idő lesz, de nyugaton meg is vastagodhat a felhőzet. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban többnyire mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, a magasabban fekvő helyeken ennél enyhébb, míg a fagyzugokban hidegebb is lehet. Délutánra döntően 18-21 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap is fátyolfelhős, napos, csapadékmentes idő várható. A délies szél megélénkül, északnyugaton meg is erősödhet. A minimum-hőmérséklet többnyire mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul, a magasabban fekvő helyeken ennél enyhébb, míg a fagyzugokban hidegebb is lehet. A csúcsérték általában 19-22 fok között alakul.