[{"available":true,"c_guid":"f595eaf4-17d1-4313-a155-f4c3b8d697c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gödi Tisza Sziget aktivistáinak meg kell jelenniük a városházán, aki nem megy el a meghallgatásra, az akár félmilliós eljárási bírsággal is sújtható. Az egyik tiszás szerint egy helymeghatározás miatt hívják be őket.","shortLead":"A gödi Tisza Sziget aktivistáinak meg kell jelenniük a városházán, aki nem megy el a meghallgatásra, az akár félmilliós...","id":"20250305_godi-tisza-jegyzo-nevhasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f595eaf4-17d1-4313-a155-f4c3b8d697c4.jpg","index":0,"item":"e04f363f-e9bf-4576-a596-83a03608998d","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_godi-tisza-jegyzo-nevhasznalat","timestamp":"2025. március. 05. 17:58","title":"Beidézték a gödi tiszásokat a jegyző elé a város nevének használata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!” – mondta a külügyminiszter.","shortLead":"„New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!” – mondta a külügyminiszter.","id":"20250306_szijjarto-peter-new-york-washington-vonat-repulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"a90726db-555d-4b49-a0d0-e21927333e39","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_szijjarto-peter-new-york-washington-vonat-repulo","timestamp":"2025. március. 06. 10:28","title":"Szijjártó ugyan vonatozott New York és Washington között, de a magángépe a levegőben követte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a88419-6b10-4242-a5f2-4bc2a0125eeb","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Jelentősen olcsóbban válhat meg tőle a Sporting, mint ahogyan az korábban tervben volt.","shortLead":"Jelentősen olcsóbban válhat meg tőle a Sporting, mint ahogyan az korábban tervben volt.","id":"20250306_gyokeres-viktor-atigazolas-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a88419-6b10-4242-a5f2-4bc2a0125eeb.jpg","index":0,"item":"a1febabe-58e8-4368-8248-64d8c0c77cac","keywords":null,"link":"/sport/20250306_gyokeres-viktor-atigazolas-fabrizio-romano","timestamp":"2025. március. 06. 13:21","title":"Fabrizio Romano exkluzív információkat osztott meg Gyökeres Viktor klubváltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361ed5cd-973a-48a7-87a8-6e7c574fe13f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciára épülő keresési funkcióval bővül a Google, az újdonság leginkább a ChatGPT Searchre adott válaszként értelmezhető.","shortLead":"Mesterséges intelligenciára épülő keresési funkcióval bővül a Google, az újdonság leginkább a ChatGPT Searchre adott...","id":"20250306_google-kereso-ai-mode-mesterseges-intelligencia-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361ed5cd-973a-48a7-87a8-6e7c574fe13f.jpg","index":0,"item":"755027dd-898a-476d-b159-c0d6836d07eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_google-kereso-ai-mode-mesterseges-intelligencia-uj-funkcio","timestamp":"2025. március. 06. 13:03","title":"Szintet lép a Google: itt a teljesen új keresés, amivel a ChatGPT-t is legyűrné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","shortLead":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","id":"20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"a4e8dcdb-f498-4b8c-8d93-690c76d3c7d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","timestamp":"2025. március. 05. 18:59","title":"Reuters: Titokban tárgyal a Trump-kormányzat a Hamásszal amerikai túszok elengedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25687fc3-669b-4e07-a0db-5fd14c19165c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Erőszakos összecsapások törtek ki Görögországban egy korábbi, 57 halálos áldozatot követelő vasúti katasztrófa miatt. Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök jobbközép kormánya bizalmatlansági szavazás elé néz.","shortLead":"Erőszakos összecsapások törtek ki Görögországban egy korábbi, 57 halálos áldozatot követelő vasúti katasztrófa miatt...","id":"20250306_athen-utcai-zavargas-vonatbaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25687fc3-669b-4e07-a0db-5fd14c19165c.jpg","index":0,"item":"b6a9c6a9-79db-4a4a-a495-8f9648204704","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_athen-utcai-zavargas-vonatbaleset","timestamp":"2025. március. 06. 14:15","title":"Utcai zavargások kezdődtek Athénban egy halálos vasúti baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínai külügyminisztérium szerint a fentanil csak ürügy, a keddi vámemelésre a korábbinál fenyegetőbben reagáltak.","shortLead":"A kínai külügyminisztérium szerint a fentanil csak ürügy, a keddi vámemelésre a korábbinál fenyegetőbben reagáltak.","id":"20250305_kina-egyesult-allamok-vam-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"cf4262b6-17d5-466c-b9dd-e97a1b7ea976","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_kina-egyesult-allamok-vam-haboru","timestamp":"2025. március. 05. 19:04","title":"Kína: Ha Amerika háborúzni akar, annak minden fajtájára készen állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86e9e7f-f793-4855-b916-f634324dbc1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt valami hálás feladat J. R. R. Tolkien szövegeit gépelni.","shortLead":"Nem volt valami hálás feladat J. R. R. Tolkien szövegeit gépelni.","id":"20250306_tolkien-kezirat-level-gepirono","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a86e9e7f-f793-4855-b916-f634324dbc1e.jpg","index":0,"item":"59a87d82-fcd4-463a-9591-93f42402a23f","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_tolkien-kezirat-level-gepirono","timestamp":"2025. március. 06. 11:18","title":"„Trehány munka”: így akadt ki A Gyűrűk Ura szerzője a gépírónőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]