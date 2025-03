Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7be9454a-6332-4983-a1f8-390ec46bd1a6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Donald Trump külpolitikai irányváltásához alkalmazkodó Európa a nyomás alatt olyan határozott lehet, amilyennek rég lennie kellene, különben nagyhatalmi erőközpontok szorításában találja magát. Aki ebből kimarad, mint az orbáni Magyarország, az lemarad, s nem a centrumban, hanem a periférián köt ki. Európában pénzügyi tabukat kell ledönteni a fegyverkezés finanszírozásához.","shortLead":"A Donald Trump külpolitikai irányváltásához alkalmazkodó Európa a nyomás alatt olyan határozott lehet, amilyennek rég...","id":"20250306_hvg-ebredes-utan-europa_amerika_nelkul_trump_amokfutasa_kozos_vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be9454a-6332-4983-a1f8-390ec46bd1a6.jpg","index":0,"item":"06a311a8-bbcd-4861-a9d9-eb149f17be17","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-ebredes-utan-europa_amerika_nelkul_trump_amokfutasa_kozos_vedelem","timestamp":"2025. március. 06. 10:50","title":"Vége van, Európa felélte a hidegháború utáni békeosztalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31a7c11-4423-4a70-b9dd-74ff0844f55a","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Russell Howard új stand-up estjével jön. Előző műsorát Kínában is milliók nézték.","shortLead":"Russell Howard új stand-up estjével jön. Előző műsorát Kínában is milliók nézték.","id":"20250306_Russell-Howard-jon-Budapestre-stand-up","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d31a7c11-4423-4a70-b9dd-74ff0844f55a.jpg","index":0,"item":"b9c690bb-d559-42ae-a32e-0054625ed3e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Russell-Howard-jon-Budapestre-stand-up","timestamp":"2025. március. 06. 09:47","title":"Budapestre jön a világhírű komikus, aki nekiment a tamponadónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elérhető a nyugdíjügyek online intézése: igénylés, címváltozás, tájékoztatás is elérhető az otthoni gépről. Csak egy regisztráció kell annak, aki már inkább elfelejtené a sorban állást.","shortLead":"Elérhető a nyugdíjügyek online intézése: igénylés, címváltozás, tájékoztatás is elérhető az otthoni gépről. Csak...","id":"20250307_nyugdij-ugyintezes-online-nyugdijfolyosito-allamkincstar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf.jpg","index":0,"item":"8b4d998f-f53c-4dee-8d15-ce050cb6131c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_nyugdij-ugyintezes-online-nyugdijfolyosito-allamkincstar","timestamp":"2025. március. 07. 14:36","title":"Segítséget kapnak a kormánytól a sorban állástól fázó nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai Bizottságnak nagy a mozgástere az ellenvámok kivetésére. ","shortLead":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai...","id":"20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72.jpg","index":0,"item":"9510d734-0ead-4d23-b4ff-619fb5f706a3","keywords":null,"link":"/360/20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","timestamp":"2025. március. 06. 11:12","title":"Európa már készíti az azonnal élesíthető választ Trump számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ötödével növelte profitját tavaly az OTP Bank, az eredmény meghaladta az ezer milliárd forintot. A nyereség nagyobb része külföldről jött, jól tejeltek az év közben bekebelezett bankok is.","shortLead":"Ötödével növelte profitját tavaly az OTP Bank, az eredmény meghaladta az ezer milliárd forintot. A nyereség nagyobb...","id":"20250307_otp-bank-2024-es-eredmeny-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"a04df162-a48b-4c73-9384-06e6fa2351bf","keywords":null,"link":"/kkv/20250307_otp-bank-2024-es-eredmeny-profit","timestamp":"2025. március. 07. 07:57","title":"1000 milliárd forint fölé ugrott az OTP profitja tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ön mennyit adna a pajkaszegi sörözőért?","shortLead":"Ön mennyit adna a pajkaszegi sörözőért?","id":"20250306_Elado-A-mi-kis-falunk-kocsmaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec07b1b8-145d-470b-b53c-ad6cc3290ace.jpg","index":0,"item":"abd484ed-61dc-47ba-aa6b-b7f9e3f4277a","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Elado-A-mi-kis-falunk-kocsmaja","timestamp":"2025. március. 06. 14:13","title":"Eladó A mi kis falunk kocsmája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több cégnek is volt elővásárlási joga a Mini- vagy Rákosdubajként elhíresült projekt területére, de végül csak egy élt vele, a fővárosé, a Budapest Közművek Zrt. A vevőnek tíz munkanapja lesz kicsengetni a 12,5 milliárdos első részletet. ","shortLead":"Több cégnek is volt elővásárlási joga a Mini- vagy Rákosdubajként elhíresült projekt területére, de végül csak egy élt...","id":"20250307_rakosrendezo-rakosdubaj-mini-dubaj-ngm-elovasarlasi-jog-bkm-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"594ec3c5-8595-4a9d-8ab1-9c13eea3bf0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250307_rakosrendezo-rakosdubaj-mini-dubaj-ngm-elovasarlasi-jog-bkm-zrt","timestamp":"2025. március. 07. 10:20","title":"Csak egy cég élt az elővásárlási jogával Rákosrendezőn, Habonyék lemondtak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5.jpg","index":0,"item":"9a2226c3-d40b-42cf-9485-f63d690318f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","timestamp":"2025. március. 07. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Trump orientálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]