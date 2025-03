Amellett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szombaton beszédet mondott a Gazdasági évnyitó 2025 rendezvényen a Puskás Arénában 2025. március 8-án, nem feledkezett meg a nőnapról sem.

Reggel, nem sokkal fél nyolc előtt közzétett egy köszöntőt a Facebook-oldalán, majd később ide, valamint az Instagramra is felkerült egy videó arról, hogy a kormány mögül hogyan vásárol egy csokor virágot egy, az autók között árusító fiatalembertől az utastársának, aki valószínűleg nem más mint a nőügyekkel nem foglalkozó miniszterelnök közösségi oldalait kezelő Kaminski Fanny.

Orbán Viktornál szerencsére most is volt készpénz, és végül háromezer forintot fizetett a csokornyi tulipánért. Igaz, úgy tűnik, többet is adott volna, de az árus azt mondta, azzal megsértené, helyette azt kérte, inkább intézze el, hogy ne bántsák amiért az autók között üzletel. És ugyan úgy hallatszik, hogy a fiatalember miniszter úrnak nevezi Orbán Viktor, a videós feliraton már jól szerepel a titulus.

