Új világ jött el a magyar gazdaságban: Nagy Elek negyed század után vette át a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetését Parragh Lászlótól, Varga Mihály 12 év után váltotta Matolcsy Györgyöt a Magyar Nemzeti Bank élén. Megújult a hagyományos gazdasági évnyitó is, amely idén egyben Varga első nyilvános beszédét hozza jegybankelnökként. De felszólal Nagy Márton, aki immár nem csak a gazdaságfejlesztésért, de a költségvetési fegyelemért is felel, a sort pedig, mint mindig, most is Orbán Viktor zárja, akinek már politikai évértékelője is gazdasági programismertetéssé változott, berúgva a következő parlamenti választás előtti osztogatást.

