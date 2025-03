Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter Írországban megállt tankolni és elmondta, miről volt szó a dzsiddai tárgyalásokon. Moszkvával szerdán felveszik a kapcsolatot.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter Írországban megállt tankolni és elmondta, miről volt szó a dzsiddai tárgyalásokon...","id":"20250312_marco-rubio-egyesult-allamok-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"c8e2bfdf-ee13-4080-a1fa-8d00179be0c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_marco-rubio-egyesult-allamok-ukrajna","timestamp":"2025. március. 12. 14:28","title":"Rubio: Területi engedményekről tárgyalt az Egyesült Államok Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sok százan küldtek neki jókívánságot.","shortLead":"Sok százan küldtek neki jókívánságot.","id":"20250313_ferenc-papa-megvalasztas-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b.jpg","index":0,"item":"edcefac1-4c9a-489d-86d1-cacc7f761557","keywords":null,"link":"/elet/20250313_ferenc-papa-megvalasztas-evfordulo","timestamp":"2025. március. 13. 21:25","title":"Megválasztásának évfordulóján Ferenc pápa tortát kapott a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ef116c-bb7b-4b73-9bf4-792101835c7c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","shortLead":"A rendőrség szerint bűncselekmény gyanúja nem merült fel.","id":"20250312_neprajzi-muzeum-baleset-lezuhant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ef116c-bb7b-4b73-9bf4-792101835c7c.jpg","index":0,"item":"0de4dfa7-985b-4016-95b5-ef63d029cf30","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_neprajzi-muzeum-baleset-lezuhant","timestamp":"2025. március. 12. 17:10","title":"Lezuhant a Néprajzi Múzeum tetejéről és meghalt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b92024-5aa5-44c1-97d9-e179a6557111","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem Németországban fog készülni és többek közt kínai alkatrészek is lehetnek a vadonatúj Volkswagen ID.1-ben.","shortLead":"Nem Németországban fog készülni és többek közt kínai alkatrészek is lehetnek a vadonatúj Volkswagen ID.1-ben.","id":"20250313_minden-fronton-sporolos-a-vw-id1-legolcsobb-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3b92024-5aa5-44c1-97d9-e179a6557111.jpg","index":0,"item":"995d0ee4-eff2-43c0-84c6-c1c71975a720","keywords":null,"link":"/cegauto/20250313_minden-fronton-sporolos-a-vw-id1-legolcsobb-villanyauto","timestamp":"2025. március. 13. 07:21","title":"Minden fronton spórolós a VW legolcsóbb villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miközben az amerikai tárgyalódelegáció Oroszországba tartott, Donald Trump arról beszélt a Fehér Házban, hogyan büntetné meg Moszkvát.","shortLead":"Miközben az amerikai tárgyalódelegáció Oroszországba tartott, Donald Trump arról beszélt a Fehér Házban, hogyan...","id":"20250312_trump-oroszorszag-haboru-pusztito-buntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"43f5dec2-b4bd-4603-9ce2-9af61b22c1c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_trump-oroszorszag-haboru-pusztito-buntetes-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 20:01","title":"Trump: Ha Oroszország folytatja a háborút, a büntetés pusztító lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d631463-c907-43d3-b66e-196d031f200c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló április elején lett volna 55 éves.","shortLead":"A sportoló április elején lett volna 55 éves.","id":"20250313_Elhunyt-Oliver-Miller-az-NBA-legsulyosabb-jatekosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d631463-c907-43d3-b66e-196d031f200c.jpg","index":0,"item":"5be3c6a9-8eb9-4508-9ae6-a9a95566ebef","keywords":null,"link":"/sport/20250313_Elhunyt-Oliver-Miller-az-NBA-legsulyosabb-jatekosa","timestamp":"2025. március. 13. 10:25","title":"Elhunyt Oliver Miller, az NBA legsúlyosabb játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","shortLead":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","id":"20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"b988f06f-052f-4a95-a24e-33b4aacd949f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","timestamp":"2025. március. 12. 19:03","title":"Vészfrissítés jött a Windowshoz, több tucat veszélyes hibát javított a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás tevékenysége, pénzügyei még nem látszanak, a tulajdonost viszont az Orbán-kormánynak fontossá vált közép-afrikai Csád fintech gurujaként emlegetik. A cég frissen felvett fő tevékenysége a csoportfinanszírozás, viszont nincs is cégcsoport.","shortLead":"NAV-végrehajtás alatt áll a csádi Adam Medella alig több mint egy éve alapított magyar cége. A vállalkozás...","id":"20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a9fad2-edd6-43ef-ac50-5c956fe5fc6d.jpg","index":0,"item":"00fe3816-c1bb-4fa7-9218-7f22fe297a9f","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_titokzatos-csadi-fintech-guru-magyarorszagi-cege-adam-medella-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 13:45","title":"Titokzatos csádi fintechguru alapított céget Magyarországon, de olyan tevékenységre, amelyre nem is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]